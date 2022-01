Acer Predator 2022 : Toutes les annonces majeures du CES

TL;DR

La gamme Acer Predator 2022 a fait ses débuts au CES aujourd’hui. Les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération et AMD Ryzen 6000 sont désormais disponibles dans les ordinateurs. Acer se concentre également sur la technologie Mini-LED avec ses écrans et met également à niveau certains de ses PC grand public.

Acer a dévoilé hier ses nouveaux Chromebooks pour 2022, lançant ses révélations au CES 2022. Aujourd’hui, Acer dévoile une tonne de produits de jeu, y compris de tout nouveaux écrans de jeu Predator, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, avec un rafraîchissement pour ordinateur portable Nitro 5 ajouté.

Outre la gamme Acer Predator 2022, la société met également à jour certaines de ses offres grand public. Le facteur commun à toutes les actualisations de l’ordinateur est la mise à niveau de la puce. Vous obtenez maintenant les tout nouveaux processeurs Intel de 12e génération et AMD Ryzen 6000. Acer met également l’accent sur les Mini-LED avec ses écrans de jeu cette fois-ci.

Écrans de jeu Predator

Acer a trois écrans de jeu Predator qui sortent. Les trois sont positionnés comme des moniteurs de jeu, mais l’un est un écran de jeu de la taille d’un téléviseur.

Acer Predator X32 / X32 FP

La série Acer Predator X32 dispose de deux moniteurs. Les Predator X32 et X32FP sont tous deux des moniteurs IPS Mini-LED, avec la certification VESA DisplayHDR 1000, une gradation locale de 576 zones et une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Le X32 monte jusqu’à 160 Hz via DisplayPort et est livré avec Nvidia G-Sync Ultimate et Nvidia Reflex. Pendant ce temps, le Predator X32 FP monte jusqu’à 165 Hz et obtient le HDMI 2.1 en plus du DP. Le X32 FP dispose également d’un port USB-C avec une alimentation de 90 W.

Le Predator X32 d’Acer sera disponible pour la première fois en Chine à partir du deuxième trimestre 2022, au prix de 12 999 yuans chinois (~ 2 046 $). L’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique l’obtiendront au troisième trimestre 2022, à partir de 1 999 $ / 1 899 €.

Le Predator X32 FP sera également disponible en Chine en premier, à partir de mars 2022 à 10 999 yuans chinois (~ 1 731 $). La disponibilité en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est prévue pour le deuxième trimestre 2022, à partir de 1 799 $ / 1 599 €.

Acer Predator CG48

Le dernier écran de jeu qu’Acer lance aujourd’hui est celui qui, selon lui, peut remplacer votre téléviseur. L’Acer Predator CG48 est un écran OLED 4K de 48 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 138 Hz. HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 sont également intégrés. Vous obtenez AMD FreeSync Premium Pro pour VRR.

Le Predator CG48 sera disponible en Chine à partir du deuxième trimestre 2022 à 14 999 yuans chinois (2 360 $). L’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique l’obtiendront au troisième trimestre 2022, à partir de 2 499 $ / 2 199 €.

Ordinateurs de bureau de jeu Predator

Viennent ensuite les ordinateurs de bureau de jeu Predator d’Acer, avec deux nouveaux modèles lancés aujourd’hui.

Acer Predator Orion 5000

Le bureau de jeu Acer Predator Orion 5000 est livré avec un processeur Intel Core i7 de 12e génération avec une carte mère de chipset Intel H670 et un GPU Nvidia GeForce RTX 3080. Vous pouvez également le configurer pour avoir jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 à 4 000 MHz et jusqu’à 2 To de SSD PCIe 4.0. L’Orion 5000 a un nouveau châssis pleine tour plutôt beau fait de verre foncé et de treillis métallique et est livré avec une bonne quantité de personnalisation.

Le Predator Orion 5000 sera d’abord mis en vente en Chine, à partir de janvier, à 14 999 yuans chinois (2 360 $). La disponibilité en Amérique du Nord est fixée pour février au prix de 2 599 $. La disponibilité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est prévue pour mars, avec un prix fixé à 1 999 €.

Acer Predator Orion 3000

Le bureau de jeu Predator Orion 3000 est un système de moyenne tour qui est également livré avec un processeur Intel Core i7 de 12e génération. Cependant, vous obtenez le chipset Intel B660 ici et les options GPU maximales sur la Nvidia GeForce RTX 3070. Les options de RAM vont jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz, et le stockage comprend un SSD PCIe NVMe de 2 To et 6 To de disque dur SATA3.

Le Predator Orion 3000 sera disponible en Chine, à partir de janvier, à 11 999 yuans chinois (~ 1 888 $). Par la suite, il sera mis en vente en Amérique du Nord en février au prix de 1 999 $. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique l’obtiendront en mars 2022 à partir de 1 299 €.

Ordinateurs portables de jeu Predator et Nitro

Acer a trois nouveaux ordinateurs portables pour le lancement aujourd’hui. Ce sont les modèles actualisés de certains des ordinateurs portables de jeu Predator et Nitro les plus populaires d’Acer.

Acer Predator Triton 500 SE (PT516-52s)

L’Acer Predator Triton 500 SE reçoit un traitement en édition spéciale avec cette actualisation. Vous obtenez une conception tout en métal mince et des composants internes mis à jour. Il dispose désormais d’un processeur Intel Core i9 de 12e génération, d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et d’un écran de 16 pouces fonctionnant à une résolution de 2 560 x 1 600 à 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et G-Sync. Il y a aussi jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 à 5 200 MHz et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen-4. Pour couronner le tout, les ports USB 3.2 Gen-2, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1.

Le Predator Triton 500 SE sera mis en vente en Amérique du Nord en mars à 2 299 $, après sa sortie en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Chine en février à 3 499 € / 24 999 yuans chinois (~ 3 934 $).

Acer Predator Helios 300

L’Acer Predator Helios 300 a également été rafraîchi avec un nouveau matériel. Vous obtenez jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 12e génération et un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 ou RTX 3070 Ti. La mémoire DDR5 est également intégrée, mais vous n’obtenez que 32 Go de RAM à 4 800 MHz. Vous obtenez également jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen-4. L’arrondi est un écran de 15,6 pouces fonctionnant à une résolution de 2 560 x 1 440 à 165 Hz. Acer commercialisera également un modèle de 17,3 pouces avec le choix entre un écran Full HD avec des taux de rafraîchissement de 144 ou 165 Hz, ou une dalle QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Le Predator Helios 300 sera disponible en Amérique du Nord en mai à 1 649 $ après sa sortie en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Chine en février, à partir de 2 299 € / 11 999 yuans chinois (~ 1 888 $).

Acer Nitro 5

L’Acer Nitro 5 est l’un des ordinateurs portables les plus populaires de la société, et il fait l’objet d’une refonte ainsi que d’une mise à niveau des spécifications. Vous pouvez désormais choisir parmi un grand nombre de configurations proposant des choix entre le processeur Intel Core i7 de 12e génération ou le processeur AMD Ryzen 6000 Series. Vous obtenez également un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Les options de RAM vont jusqu’à 32 Go de DDR4-3200 pour les modèles Intel et jusqu’à 32 Go de RAM DD5-4800 pour les modèles AMD. Les options d’affichage incluent un panneau Full HD 144 Hz et un panneau QHD 165 Hz, les modèles AMD bénéficiant d’AMD FreeSync.

Le modèle Intel du Nitro 5 sera disponible en Amérique du Nord en mars à 1 049 $, après sa sortie en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Chine en février, à partir de 1 549 € / 9 499 yuans chinois (~ 1 495 $).

Le modèle AMD du Nitro 5 sera mis en vente un peu plus tard en avril en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à 1 099 $ / 1 599 €. Cela suivra sa sortie en Chine en mars à 8 999 yuans chinois (~ 1 416 $).

PC grand public Acer

Acer propose également quelques mises à niveau à ses PC grand public des séries Swift et Aspire. Les détails sur les prix et la disponibilité de ces systèmes arriveront plus tard.

Acer Swift X

L’ordinateur portable ultra-portable Swift X d’Acer reçoit une mise à niveau pour inclure le dernier processeur Intel Core de 12e génération. Le modèle 14 pouces obtient un écran 16:10 fonctionnant à une résolution de 2 240 x 1 400 avec un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Le modèle 16 pouces est également livré avec un panneau 16:10 fonctionnant à 2 560 x 1 600 et le tout nouveau Arc Graphics d’Intel. Les deux modèles disposent de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe avec un slot Gen-4 et un slot Gen-3. Les deux modèles disposent également d’une batterie de 59 Wh avec le modèle 14 pouces pesant 1,4 kg (~ 3,1 livres), tandis que le modèle 16 pouces pèse 1,79 kg (~ 3,95 livres). L’Acer Swift X est doté de fonctions de refroidissement avancées.

Acer Aspire C27 et C24

Les PC tout-en-un (AIO) plus ancrés d’Acer bénéficient également d’une mise à niveau. Vous obtenez des écrans tactiles Full HD, des processeurs Intel Core i7 jusqu’à la 12e génération et le dernier GPU NVIDIA GeForce MX550. Ceci est soutenu par 64 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe Gen-3 de 1 To ainsi qu’un disque dur de 2 To.

Toutes les nouvelles offres PC d’Acer seront livrées avec Windows 11 intégré.

