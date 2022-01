Acer présente le premier ordinateur portable avec carte graphique Intel Arc, de nouveaux ordinateurs portables, moniteurs, PC et Chromebooks pour le jeu | La technologie

La compagnie Acer vient de présenter dans un communiqué une large gamme d’appareils informatiques qui intègrent les derniers processeurs et cartes graphiques du marché, ainsi que le matériel le plus innovant.

Ressortir le nouveau Swift X ultraportable avec puce graphique Intel Arc, une paire de All-in-One Aspire, Nouveau PC et moniteurs de jeu de la gamme Predator, ordinateurs portables de jeu Nitro avec le dernier matériel, trois nouveaux Chromebooks pour les étudiants et les travailleurs hybrides, et bien plus encore.

Commençons avec Acer Swift X, un nouvel ultraportable disponible en 14 et 16 pouces. Avec un châssis mince, léger et durable, il intègre un écran à bord fin 16:10 avec un rapport écran/volume de 92%.

Il s’agit d’un appareil de 14 pouces et de 1,4 kg monté sur un châssis en aluminium de 17,9 mm.

La version 14 pouces comprend un processeur Intel Core de 12e génération avec jusqu’à 12 cœurs et une carte graphique de NVIDIA, la GeForce RTX 3050 Ti récemment introduit.

Le modèle 16 pouces intègre également un processeur Intel Core de 12e génération avec jusqu’à 12 cœurs, mais avec une carte graphique Intel Arc discrète. C’est l’un des premiers ordinateurs portables à s’appuyer sur la nouvelle génération de puces graphiques Intel.

Les deux modèles fonctionnent sous Windows 11 et disposent d’un écran IPS 16:10 (2240×1400 pour le modèle 14 pouces et 2560×1600 (WQXGA) pour le modèle 16 pouces.

Les deux chevauchent 16 Go de RAM, un SSD de 2 To, WiFi 6 et Thunderbolt 4.

Ces cinq ordinateurs sont suffisamment puissants pour votre quotidien et pèsent moins de 1,5 kg, vous pouvez donc toujours les emporter avec vous.

Tout-en-un Aspire C24 et C27

Pour ceux qui veulent travailler à domicile, Acer lance les nouveaux modèles Tout-en-un Aspire C27 et Aspire C24, 27 et 24 pouces respectivement.

Intégrer Processeurs Intel Core i7 de 12e génération et carte graphique GeForce MX550. Ils disposent également d’une mémoire de 64 Go de RAM DDR4, 1 To SSD et un disque dur 2 To HDD

Avec Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Thunderbolt 4.

Le C27 intègre également une webcam 5 Mpx et deux micros stéréo.

Ordinateurs portables de jeu Predator et Nitro

Les derniers processeurs d’Intel et d’AMD et les nouveaux GPU de NVIDIA alimentent le spectaculaire Ordinateurs portables de jeu Acer pour 2022.

En 2022, le télétravail a fusionné la présence au bureau et à domicile, et c’est pourquoi le jeu fusionne avec le travail, grâce à des boîtiers plus discrets qui n’entreront pas en conflit au bureau.

le Ordinateur portable Predator Triton 500 SE C’est une édition spéciale avec un design simple, mais son matériel est une bête : Processeurs Intel Core de 12e génération et jusqu’à un GPU RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables.

Avec jusqu’à 32 Go de RAM, WiFi 6E, écran 16 pouces 240 Hz 2K, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1.

Acer Nitro 5 misez sur AMD, avec des processeurs jusqu’à la 12e génération Intel Core ou Série AMD Ryzen 6000, et jusqu’à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

Également avec jusqu’à 32 Go de RAM, WiFi 6E, écran FHD 16 ou 17 pouces ou 2K jusqu’à 165 Hz, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1. Mais il existe plusieurs paramètres personnalisables.

Acer Predator Helios 300 c’est un ordinateur portable de jeu impressionnant, avec un écran IPS QHD jusqu’à 165 Hz et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 ou RTX 3070 Ti pour ordinateurs portables.

Avec jusqu’à 32 Go de RAM, WiFi 6E, écran FHD 16 ou 17 pouces ou 2K jusqu’à 165 Hz, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1.

Ceux-ci sont le prix et dates de lancement en Espagne:

Le Predator Triton 500 SE (PT516-52s) sera disponible en Espagne à partir de février à partir de 3 499 euros. Le Predator Helios 300 (PH315-55) de 15,6 pouces sera disponible en Espagne à partir de février à partir de 2299 euros. 17,3 pouces Predator Helios 300 (PH317-56) sera disponible en Espagne à partir de février à partir de 2399 euros. Acer Nitro 5 [procesador Intel, 15,6 pulgadas] (AN515-58) sera disponible en Espagne à partir de février à partir de 1 549 euros. Acer Nitro 5 [procesador AMD, 15,6 pulgadas] (AN515-46) sera disponible en Espagne à partir d’avril à partir de 1 599 euros. Acer Nitro 5 [procesador Intel, 17,3 pulgadas] (AN517-55) sera disponible en Espagne à partir de mars à partir de 1649 euros. Acer Nitro 5 [procesador AMD, 17,3 pulgadas] (AN517-42) sera disponible en Espagne à partir d’avril à partir de 1699 euros.

Ordinateurs de bureau et moniteurs de jeu Predator

Les ordinateurs portables de jeu sont peut-être plus tendance, mais les joueurs professionnels utilisent des ordinateurs de bureau où il n’y a aucune limitation de taille, de puissance et de dissipation thermique.

Le nouveau bureau de jeu Predator Orion 5000 incorpore un processeur Intel Core i7 de 12e génération, RTX 3080 et 64 Go de nouvelle mémoire DDR5.

La RAM DDR5 sera la mémoire la plus utilisée dans les années à venir. Voyons en quoi elle diffère de la DDR4 actuelle et comment vous pouvez l’installer sur votre PC.

Modèle Prédateur Orion 3000 porter un Carte graphique Intel Core i7 de 12e génération, RTX 3070 et 64 Go de RAM DDR4 3200 MHz.

Les Moniteurs de jeu IPS Predator X32 et X32 FP sont certifiés VESA AffichageHDR 1000.

Ils ont aussi Rétroéclairage miniLED 576 zones avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 160 Hz et 165 Hz (overclocké), respectivement.

le Moniteur de jeu Predator CG48 se vante de une dalle OLED 48″ 138Hz 4K qui est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro.

Les ordinateurs de bureau Predator Orion 5000 seront disponibles en Espagne à partir de mars à partir de 1999 euros Les ordinateurs de bureau Predator Orion 3000 seront disponibles en Espagne à partir de mars à partir de 1299 euros Le moniteur de jeu Predator X32 sera disponible en Espagne à partir du troisième trimestre 2022 à partir de 1899 euros Le Le moniteur de jeu Predator X32 FP sera disponible en Espagne à partir du deuxième trimestre 2022 à partir de 1 599 euros Le moniteur de jeu Predator CG48 sera disponible en Espagne à partir du troisième trimestre 2022 à partir de 2 199 euros

Aspire Vero Édition National Geographic

Il s’agit d’une édition spéciale de Acer Aspire Vero intégrant des éléments de conception liés à la planète Terre.

Cet ordinateur portable à l’esprit durable est fabriqué avec 30% de plastique recyclé post-consommation (PCR) dans tout son châssis, 50% PCR sur les touches et a été conçu pour être facilement mis à jour et réparé.

Nouveaux Chromebooks pour les familles hybrides, les étudiants et les travailleurs

Acer Chromebook Spin 513 Il a un design élégant et convertible et un écran VertiView de 13,5 pouces avec un rapport d’aspect 3: 2.

La conception convertible du nouveau Chromebook Spin 513 d’Acer est conçue pour les utilisateurs qui voyagent beaucoup. Il peut se transformer pour offrir quatre modes d’utilisation différents.

Avec une longue durée de vie de la batterie et des performances optimisées par le processeur octa-core MediaTek Kompanio 1380.

Acer Chromebook 315 Il comprend un écran antireflet FHD de 15,6 pouces et un pavé numérique.

Acer Chromebook 314 Il s’agit d’un appareil portable doté d’un écran FHD de 14 pouces, des derniers processeurs Intel et d’un écran tactile OceanGlass.

Toutes les offres résistance aux chocs avec protection militaire MIL-STD 810H, WiFi 6 et DTS Audio.

Les modèles 314 et 315 ont un écran tactile OceanGlass écologique. Il est fabriqué à partir de déchets plastiques de l’océan qui ont été recyclés pour obtenir une texture proche du verre.

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) sera disponible en Espagne à partir d’avril 2022 à partir de 649 euros Acer Chromebook 315 (CB315-4H / T) sera disponible en Espagne à partir du premier trimestre 2022 à partir de 399 euros Acer Chromebook 314 ( CB314- 3H/T) sera disponible en Espagne à partir d’avril 2022 à partir de 369 euros

Un grand nombre de matériel pour tous les types d’utilisateurs et de besoins.