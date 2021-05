Acero gagne 3-2 à Novelda et prend les trois points

30/04/2021 à 21:31 CEST

le Acier a gagné 3-2 contre Novelda lors du duel joué ce vendredi à Les Fornàs. le Acier Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Sports crevillente. De la part de l’équipe visiteuse, le Novelda il est venu de battre 2-1 dans son fief à Paternel lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe Noveldense a été placée en huitième position après la fin du match, tandis que le Acier c’est quatrième.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Acier, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Pablo Sanchez, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 sur le tableau de bord.

La deuxième période a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Juanca à 55 minutes. Mais plus tard, l’équipe noveldense a approché le tableau de bord en obtenant 2-1 grâce à un but de Maceira à 64 minutes. Il a ajouté à nouveau le Novelda à travers un autre objectif de Maceira, réalisant ainsi un doublé à la 72e minute qui a établi le 2-2. L’équipe de Buenos Aires a pris la tête grâce à un but de Ximo Navarro à la 83e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score de 3-2 à la lumière.

Au cours de la réunion tenue à Les Fornàs, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Belda, par l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Acier il obtient 27 points et le Novelda avec 20 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Acier est contre lui Villajoyosa, Pendant ce temps, il Novelda fera face au Torrent.

Fiche techniqueAcier:Bellmunt, Loza, Pablo Sánchez, Guillén, Ximo Navarro, Álvarez, Peke, Lander, Javi Boix, Roberto Civera et Diego CaseroNovelda:Iker Gomez, Flan (Joseto, min 86), Belda, Óscar Sánchez (Mina, min 70), Chulia (Iván, min 70), Gaby (Lara, min 56), Toni, Maceira (Zeballos, min. 86), Padilla, Germán et SanchezStade:Les FornàsButs:Pablo Sánchez (1-0, min.45), Juanca (2-0, min.55), Maceira (2-1, min.64), Maceira (2-2, min.72) et Ximo Navarro (3- 2, min 83)