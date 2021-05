Achat de blé: Rs 33000 crore transférés au Pendjab, agriculteurs de l’Haryana

Les achats de blé au cours de la saison en cours ont atteint 33,8 MT au 9 mai, soit 36% de plus que l’an dernier et près de 80% de l’objectif total de cette saison.

Après avoir transféré plus de Rs 33000 crore sur les comptes bancaires des agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana au cours de la saison d’approvisionnement en blé en cours, le Centre a déclaré que la transition vers le transfert direct des avantages (DBT) de la pratique antérieure de l’acheminement par les arhatiyas (agents à la commission) a été lisse dans les deux états.

Les achats de blé ont également bien progressé malgré la deuxième vague de Covid-19. Le Centre a atteint l’objectif de 21 millions de tonnes (MT) une quinzaine de jours avant la clôture de l’achat officiel au Pendjab et dans l’Haryana, épicentres de l’agitation des agriculteurs.

«Le changement (vers le mode DBT) a été plus fluide et au-delà de nos attentes», a déclaré lundi le secrétaire à l’Alimentation Sudhanshu Pandey en informant les journalistes sur l’achat de blé et la mise en œuvre du programme «une nation, une carte de rationnement». Il a déclaré que les agriculteurs étaient heureux de recevoir l’argent directement sur leurs comptes, même s’il y a un décalage de 48 à 72 heures entre le moment où ils apportent les céréales et reçoivent le paiement.

Les achats de blé au cours de la saison en cours ont atteint 33,8 MT au 9 mai, soit 36% de plus que l’an dernier et près de 80% de l’objectif total de cette saison. Comme les achats dans le Madhya Pradesh ont été inférieurs à 9,5 MT par rapport au Pendjab, malgré un objectif plus élevé à 13,5 MT, Pandey a déclaré que les achats en MP se poursuivront jusqu’au 15 juin. est de 2 MT jusqu’à présent), a-t-il déclaré. Punjab, Haryana, UP et MP représentent ensemble plus de 90% de la production de blé.

S’exprimant à propos de la politique d’achat ouverte du gouvernement, le secrétaire à l’Alimentation a déclaré que près des deux tiers des achats annuels de riz et de blé sont utilisés dans le cadre de divers programmes, y compris la loi sur la sécurité alimentaire nationale (NFSA), laissant un énorme excédent chaque année. «Une solution à long terme est nécessaire pour gérer l’excédent. Des discussions sont en cours entre divers ministères sur cette question en gardant à l’esprit une sortie annuelle de devises d’une valeur de Rs 1 lakh crore sur l’importation d’huiles comestibles et de légumineuses », a déclaré Pandey.

Commentant la récente flambée des prix des huiles comestibles, il a déclaré que les taux ralentiraient après la libération des stocks importés bloqués dans les ports en raison de problèmes de dédouanement. Le prix de détail de l’huile de palme a augmenté de 52% à Rs 132,6 / kg, de l’huile de soja de 37% à Rs 132,6 / kg et de l’huile de moutarde de 49% à Rs 163,5 / kg comme le 8 mai par rapport à l’année précédente.

Le secrétaire à l’Alimentation a également exprimé sa confiance dans la réalisation de l’objectif de 10% de mélange d’éthanol (avec de l’essence) l’année prochaine, alors qu’il pourrait être d’environ 8,5% pour la saison en cours se terminant le 30 novembre. 11 États producteurs de sucre et États limitrophes ont déjà touché au mélange de 9,5 à 10%. Cinq autres états se situent entre 8 et 10%. Le Centre s’est efforcé d’augmenter le chiffre dans les États où les niveaux de mélange sont faibles.

Le gouvernement a également fixé un objectif d’exportation obligatoire de 6 tonnes de sucre excédentaire pour la saison 2020-21 (octobre-septembre) conformément à la politique annoncée en janvier. Au cours de la saison 2019-2020, l’Inde, deuxième producteur mondial après le Brésil, avait exporté 5,9 tonnes de sucre. Cette année, plus de 4,3 tonnes de sucre ont déjà été expédiées par les usines pour l’exportation, tandis que des sources commerciales ont indiqué que 5,6 tonnes avaient été contractées. Les principaux acheteurs de sucre indien sont l’Indonésie, l’Afghanistan et les Émirats arabes unis.

