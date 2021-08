Achat et entretien des bus DTC à plancher bas mis en attente par le gouvernement de Delhi ; détails ici

in

Selon le rapport, alors que le contrat d’achat était d’un montant de Rs 850 crore, l’AMC pour 12 ans était de Rs 3 412 crore.

Les contrats d’achat et de contrat de maintenance annuel (AMC) pour pas moins de 1 000 bus DTC à plancher surbaissé ont été suspendus par la Delhi Transport Corporation, car elle souhaite avoir une «vue juste» sur la question. Selon un rapport d’IE, le 12 juin, les ordres de travail liés aux contrats ont été suspendus. DTC, qui travaille sous le gouvernement de Delhi, a déclaré que la décision avait été prise après la réception d’une plainte du département de la vigilance. Dans une soumission écrite à l’Assemblée de Delhi, le Département des transports de Delhi a déclaré qu’en raison d’une plainte reçue par le Département de la vigilance et pour avoir une opinion équitable sur cette question, la mise en œuvre de l’ordre de travail a actuellement été suspendue jusqu’à d’autres ordres.

La semaine dernière, une enquête du CBI a été recommandée par le ministère de l’Intérieur de l’Union (MHA) sur les accords d’achat et d’AMC. Le secrétaire supplémentaire du ministère (UT) Govind Mohan, le 16 août 2021, avait informé la décision du Centre à Vijay Dev, secrétaire en chef de Delhi. Outre la soumission à l’Assemblée, le gouvernement de Delhi n’a fait aucune déclaration sur la décision de suspendre l’achat et les accords d’AMC, qui s’est produit quatre jours avant que le lieutenant-gouverneur Anil Baijal ne forme un comité afin d’examiner les processus d’appel d’offres liés à eux. Selon le rapport, alors que le contrat d’achat était d’un montant de Rs 850 crore, l’AMC pour 12 ans était de Rs 3 412 crore. JBM Auto et Tata Motors ont remporté l’appel d’offres sur un ratio de 70:30 tandis que la société JBM Auto s’était également imposée comme soumissionnaire L1 dans l’appel d’offres d’AMC.

Le secrétaire principal (vigilance) KR Meena, le secrétaire principal (transport) Ashish Kundra, ainsi que l’ancien IAS OP Agarwal étaient les membres du comité du lieutenant-gouverneur, qui a souligné les défauts et les défaillances du contrat AMC. Cependant, les allégations ont été démenties par le gouvernement de Delhi, qui a qualifié la décision du ministère de l’Intérieur de l’Union de complot à motivation politique contre l’AAP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.