Achat vert: Reliance Industries achète REC Solar pour Rs 5 800 crore

Reliance Industries (RIL) a acquis dimanche REC Solar Holdings AS (REC Group) de China Bluestar (Group) Co pour une valeur d’entreprise de 772 millions de dollars ou Rs 5 800 crore.

L’acquisition par la filiale en propriété exclusive de RIL, Reliance New Energy Solar, aidera l’entreprise à mettre en place son usine de fabrication de panneaux photovoltaïques intégrés de silicium métallique à Jamnagar, en commençant par une capacité de 4 GW par an pour finalement la porter à 10 GW. La technologie sera ensuite utilisée pour reproduire ces complexes à l’échelle mondiale sur des marchés tels que les États-Unis, l’Europe et l’Australie, a déclaré la société dans un communiqué.

REC, avec un effectif de 1 300 employés, possède trois usines de fabrication – deux en Norvège pour la fabrication de polysilicium de qualité solaire et une à Singapour pour la production de cellules et modules photovoltaïques. RIL aura un accès facile aux capacités existantes de REC et soutiendra davantage la mise en place d’une capacité de 2 GW de cellules et de modules en construction à Singapour. Il mettra également en place une capacité greenfield de 2 GW en France et une autre capacité de 1 GW aux États-Unis, a indiqué la société.

Le 24 juin 2021, le président de RIL, Mukesh Ambani, avait annoncé un investissement de 75 000 crores de roupies pour mettre en place quatre giga usines d’énergie propre et des installations de chaîne d’approvisionnement afin de répondre à la demande potentielle de l’Inde en modules et cellules solaires, stockage de batteries, électrolyseurs pour l’hydrogène et le carburant verts. piles cellulaires.

La dernière acquisition est conforme à la stratégie de RIL d’investir dans des technologies nouvelles et avancées et des capacités d’exploitation pour atteindre l’objectif de RIL de permettre 100 GW d’énergie propre et verte avant la fin de cette décennie, a déclaré Ambani. « Cela constituera la plus grande contribution d’une seule entreprise à l’objectif du Premier ministre Narendra Modi pour l’Inde de produire 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. Cela permettra à l’Inde de devenir un leader mondial de la transition énergétique verte pour surmonter la crise climatique », a-t-il déclaré. .

