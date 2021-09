Achats de bijoux festifs! Demande de solitaire, bagues de fiançailles, bijoux pour enfants toujours élevée : Avnish Anand, CaratLane

Vous vous demandez comment acheter des bijoux intelligemment en cette période des fêtes ! Notamment, il existe une méthode pour acheter des bijoux intelligemment et la saison des fêtes est un bon point de départ lorsque vous souhaitez également envisager des options de cadeau. N’oubliez pas qu’il y a un énorme changement dans le secteur de la bijouterie avec la montée des paiements numériques, par opposition à l’approche conservatrice consistant à débourser de l’argent pour acheter des bijoux.

Les questions se posent alors même que l’on évalue les options de cadeaux disponibles pendant la saison des fêtes.

Vous vous demandez comment les bijoutiers font des bénéfices ? L’achat de solitaire est-il un bon investissement ?

Il s’avère que les mois de fête offrent un cadre parfait pour un segment de bijoux florissant en Inde.

Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, étant donné que l’achat ou l’offre de bijoux est considéré comme un achat important par les consommateurs indiens.

Ce n’est un secret pour personne que les Indiens sont connus pour opter pour des marques de confiance lorsqu’il s’agit d’acheter des bijoux. Rendre les beaux bijoux accessibles est un objectif ambitieux pour la plupart des marques de bijoux. Pour mieux comprendre, Financial Express Online a contacté CaratLane, une marque de bijoux bien connue qui s’est positionnée comme la plus grande destination de bijoux en ligne en Inde depuis sa création en 2008.

Certes, il y a beaucoup d’idéation qui soutient sa stratégie de déploiement de son expérience d’achat de bijoux signature sur toutes les plateformes. La fonction Try at Home de CaratLane, par exemple, permet aux clients de prendre rendez-vous pour faire livrer les bijoux de leur choix à leur porte et les essayer à leur aise. Et il n’y a aucune obligation d’achat !

Une question logique se pose : l’achat de bijoux en magasin connaîtra-t-il désormais une nette baisse ?

« En raison de la pandémie, les gens sont devenus plus à l’aise avec le monde numérique. Alors que les magasins continueront toujours à jouer un rôle important dans l’achat de bijoux, ce qui change maintenant, c’est l’adaptation de la découverte en ligne d’abord, en s’engageant avec la marque sur différents supports numériques, puis en prenant la décision d’acheter dans un magasin à proximité ou en ligne. Nos services d’appels vidéo en direct CaratLane, WhatsApp, etc. permettent aux clients de naviguer en ligne, de mieux voir les bijoux, puis de faire un choix », a déclaré Avnish Anand, cofondateur de CaratLane et directeur de l’exploitation à Financial Express Online.

Il ajoute. « Nous avons étoffé notre catalogue de bracelets tube, bagues en maille qui est emblématique sur ce segment. L’anneau flexi continue d’être un gagnant. Nous avons également lancé des bracelets et des bagues ajustables qui résolvent les problèmes de taille et augmentent la confiance d’un client lors de l’achat.

Un vétéran de l’industrie avec plus de 18 ans d’expérience, Avnish Anand, co-fondateur de CaratLane et directeur de l’exploitation, partage avec Financial Express Online comment CaratLane s’est préparé pour répondre aux attentes des clients pendant la pandémie de COVID-19.

Étant donné que la saison des achats festive bat déjà son plein, Avnish Anand observe que les clients cherchent à dépenser pour des produits et des expériences qui ont du sens, apportent de la joie et créent des souvenirs durables.

Le co-fondateur et PDG de CaratLane ajoute : « Les bijoux en Inde ont une signification particulière et sont considérés comme l’une des meilleures options de cadeaux en Inde. La part de portefeuille pour les bijoux dans le segment des mariages a définitivement augmenté, car les gens ne peuvent pas dépenser pour des configurations élaborées et des listes d’invités. Notre segment des solitaires a connu un essor, les cadeaux de mariage pour les mariés, pour les demoiselles d’honneur, ont connu une augmentation. Les bijoux resteront toujours un atout précieux et avec nos créations à porter au quotidien, il est encore plus attrayant d’offrir quelque chose qui peut être porté au quotidien et pas seulement conservé dans des casiers.

Les achats en ligne sont à la hausse – quelles sont les principales tendances que vous avez observées pendant la pandémie et en quoi sont-elles différentes de la période pré-pandémique ?

Du point de vue des consommateurs, nous avons eu trois changements majeurs.

Part de portefeuille plus importante

Avec l’arrêt de l’industrie de l’hospitalité et des voyages au milieu du verrouillage, cela a ouvert une plus grande part de portefeuille pour les bijoux, car les gens n’avaient pas d’autres moyens de dépenser.

Acheteurs pour la première fois en ligne

Une bénédiction supplémentaire pour notre catégorie a été lorsque la livraison de produits non essentiels a repris, nous avons constaté une augmentation du nombre d’acheteurs en ligne pour la première fois – des personnes qui doutaient essentiellement de faire leurs achats en ligne auparavant – ont désormais facilement migré vers l’achat via nos magasins en ligne. Initialement, en raison de COVID-19, l’activité était largement tirée par nos clients fidèles. Vers la seconde moitié, cependant, nous avons vu de nouveaux clients parcourir et acheter en ligne.

Notre public cible qui achète en ligne a toujours été des femmes dans la tranche d’âge 28-45 ans. Cependant, ce qui est impressionnant, c’est la croissance de 70 à 80% dans les petites villes, car de plus en plus de clients se sentent à l’aise d’acheter en ligne et ils ont moins d’options hors ligne.

Cela est largement dû à la nature numérique inhérente de CaratLane et au système omnicanal qui permet aux gens de naviguer en ligne et de choisir de l’acheter en magasin si besoin est. Ou encore optez pour nos autres services comme Try At Home et LIVE. Acheter via les canaux WhatsApp et payer via UPI, etc.

C’est aussi le résultat de la façon dont les gens voulaient ressentir un peu de joie sous une forme ou une autre, même en ces temps difficiles, et n’avaient pas vraiment de raison d’acheter, mais cela ne les dérangeait pas de le faire maintenant.

Pertinence

Étant donné que notre catégorie est également largement motivée par des occasions et des jalons, les gens sont toujours intéressés à célébrer ces dates importantes, continuant ainsi à garder les bijoux pertinents en tant que besoin émotionnel dans leur vie.

Du point de vue de l’industrie, l’industrie de la joaillerie a toujours eu moins d’adoption numérique, mais avec l’apparition de COVID, il y a eu un énorme changement car de plus en plus de marques de bijoux ont commencé à adopter une nature numérique. La bijouterie étant une industrie axée sur l’argent, les paiements numériques ont augmenté et d’autres catégories comme la mode et les cosmétiques ont également bénéficié de ce phénomène.

Y a-t-il des catégories spécifiques dans votre inventaire qui ont connu une augmentation significative en termes de ventes ?

La pandémie a certainement changé la façon dont les gens dépensent de l’argent et, par conséquent, notre catégorie de bijoux inférieure à 40 000, les bijoux pour enfants et les bagues de fiançailles ont connu une augmentation significative en termes de ventes.

Les ventes internationales n’ont cessé de croître, les clients envoyant désormais des cadeaux à l’étranger et de plus en plus de personnes sur le marché international, en particulier aux États-Unis, découvrant et achetant nos bijoux.

Simultanément, les personnes qui naviguent numériquement sont désormais plus exposées à notre catalogue de 40 000 et plus avec nos services comme CL Live et via les canaux WhatsApp.

Les accessoires de tous les jours et les vêtements pour enfants prennent-ils de l’ampleur ?

Une croissance très soutenue. Nos bijoux à différents prix sont conçus pour être portés au quotidien. Mais plus encore notre sub 40k qui vous donne l’apparence d’une pièce beaucoup plus grande mais est assez léger pour être porté tous les jours et léger sur la poche.