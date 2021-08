Achats en ligne aux États-Unis : actions à surveiller en 2021

Le nombre de ménages qui ont fait leurs courses en ligne a augmenté de 5 % d’un mois à l’autre en juillet.

Pour les investisseurs à long terme dans les actions américaines, la tendance récente du comportement d’achat pourrait être un facteur à surveiller. Dans le contexte des restrictions imposées par Covid-19, les ventes en ligne devraient augmenter plus que jamais. Les données sur les achats de juillet ont indiqué que davantage de consommateurs ont commencé à reconsidérer les commandes en ligne. Le nombre de ménages qui ont acheté des produits d’épicerie en ligne a augmenté de 5 % d’un mois à l’autre en juillet pour atteindre 66,5 millions, selon le dernier sondage Brick Meets Click, parrainé par Mercatus. Le marché américain de l’épicerie en ligne a enregistré des ventes de 6,7 milliards de dollars en juillet, une baisse de 1,4 % par rapport à 6,8 milliards de dollars en juin, mais bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Les ventes de juillet ont été plus de trois fois supérieures aux 2 milliards de dollars enregistrés en août 2019.

Bien que les détaillants d’épicerie aient vu une reprise avec les achats en magasin, une nouvelle vague d’infections à Covid-19 pourrait ramener certains consommateurs américains en ligne. Beaucoup s’attendent à ce que les achats en ligne, en particulier sur le front de l’épicerie, restent un pilier pour de nombreux Américains.

Walmart Inc. et Target Corp, qui se classent parmi les principaux détaillants d’épicerie du pays, tant dans les magasins qu’en ligne, ont fait état d’un bon achat en magasin au cours du trimestre terminé en juillet. Avec la crainte de la variante Delta du coronavirus, les ventes en ligne pourraient connaître une augmentation dans les mois à venir.

J & J Snack Foods (JJSF) et The Hain Celestial Group sont les deux autres actions à surveiller. J&J Snack Foods Corporation est un fabricant, distributeur et distributeur américain de grignotines de niche et de boissons surgelées de marque pour les secteurs de la restauration et des supermarchés de détail. Le Hain Celestial Group (HAIN), dont le siège est à Lake Success, NY, est une entreprise leader de produits biologiques et naturels avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Inde.

Les dépenses de consommation représentent environ 70 % de toute l’activité économique des États-Unis, ce qui fait des chiffres du commerce de détail un indicateur étroitement surveillé. Selon LisaShalett, directrice des investissements, Wealth Management, « la confiance des consommateurs américains a chuté au début du mois, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan passant de 81,2 en juillet à 70,2 en août, le niveau le plus bas en près d’une décennie. Ensuite, une vague de données économiques plus faibles que prévu, y compris dans les ventes au détail, a suivi. »

Alors que la fortune des ventes d’épicerie en ligne et d’autres achats dépend beaucoup des dépenses globales des consommateurs, il reste à voir comment cela se déroulera à long terme. Une doublure argentée pour le secteur est la demande refoulée qui pourrait émerger une fois que l’économie s’ouvrira complètement. Jusque-là, accumuler des stocks au fur et à mesure qu’ils voient une baisse pourrait être la voie à suivre.

