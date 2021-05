Acheter bas, vendre haut vs acheter et conserver – quel est le meilleur pour les investisseurs?

Comme le risque d’obtenir un rendement négatif (ainsi qu’un rendement positif) est maximal à court terme, il est conseillé d’investir dans des actions à long terme.

Les fluctuations des marchés boursiers mettent non seulement en péril le capital investi en actions, mais offrent également des opportunités de réaliser des gains au quotidien. Cependant, comme le risque d’obtenir un rendement négatif (ainsi qu’un rendement positif) est maximal à court terme, il est conseillé d’investir dans des actions à long terme, car l’effet du risque de marché s’estompe progressivement avec le temps.

Cependant, les personnes ayant des connaissances et une expertise dans les investissements boursiers et le temps et l’intérêt de suivre les marchés ainsi que les actions individuelles peuvent également tirer un rendement à court terme des actions.

En fait, c’est le travail des gestionnaires de fonds de fonds communs de placement (MF) et des gestionnaires de portefeuille de suivre les marchés au quotidien et d’investir dans les actions de la meilleure façon possible – que ce soit à court ou à long terme – pour générer un rendement maximal. pour leurs investisseurs.

Ainsi, les investissements en actions peuvent viser à obtenir des rendements à la fois à court et à long terme. Mais quel que soit l’objectif visé, les investisseurs ne doivent jamais investir leur fonds d’urgence en actions.

Pour obtenir des gains à court terme, les investisseurs doivent acheter des actions à un niveau bas et vendre à un niveau élevé. Une volatilité plus élevée offre une plus grande opportunité de gagner à court terme, tandis qu’un marché stable et soutenu à un niveau élevé ou faible pose des problèmes aux investisseurs à court terme.

En effet, sur un marché élevé, ces investisseurs continuent d’attendre la correction du marché, perdant du temps pour générer des rendements.

Conseils pour être résilient lorsque votre investissement est en crise

Selon l’investisseur américain, gestionnaire de fonds communs de placement et philanthrope Peter Lynch – «Les investisseurs qui tentent d’anticiper les corrections ont perdu beaucoup plus d’argent que les corrections elles-mêmes.»

D’un autre côté, à un faible investissement soutenu sur le marché, l’argent des investisseurs à court terme est resté bloqué, car ils continuent d’attendre la hausse du marché pour obtenir un rendement visé.

«Les décisions d’investissement reposent parfois sur des tendances et parfois sur une certaine philosophie situationnelle. Il est possible que certains investissements ne répondent pas aux attentes fixées. Il est également possible que la sortie ne soit pas facilement possible en raison de la liquidité ou de l’incapacité de subir une perte », déclare S Ravi, ancien président de BSE et fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

Cependant, en cas de situation de marché faible et durable, même les investisseurs à court terme doivent attendre une opportunité favorable.

«C’est là que la résilience de tout investisseur entre en jeu. Un investisseur qui a investi avec ses propres fonds et qui peut conserver ses investissements est toujours une bonne stratégie. Il n’est pas correct de généraliser car la stratégie dépendrait de la liquidité des scripts individuels et du secteur d’investissement qui constituent la clé de la stratégie », déclare Ravi.

Cependant, dans le cas où le capital emprunté est investi, les investisseurs ont une marge d’attente prolongée limitée, car l’intérêt sur le capital peut dépasser la perspective de réaliser des gains.

«Si l’investisseur a investi à partir de fonds empruntés, il faut désinvestir car le rendement peut être inférieur au coût du capital», explique Ravi.

Dans le cas des investissements à long terme, cependant, les investisseurs ne sont généralement pas perturbés par les fluctuations du marché à court terme et attendent d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

«La résilience est la clé car la vente de panique peut avoir un impact sur les investisseurs. Un bon investisseur à long terme ne devrait pas être affecté par les fluctuations boursières », déclare Ravi.

Ainsi, selon la situation, les investisseurs n’ont pas d’autre choix que d’adopter la stratégie «acheter et conserver».

«Un investisseur résilient surveille normalement la tendance, recueille des informations sur le marché, évalue les perspectives d’avenir et ne panique pas avant de prendre la décision», ajoute Ravi.

Le plan d’investissement systématique (SIP) est l’un des moyens de réduire davantage les risques de marché à long terme par rapport à l’investissement forfaitaire. En effet, dans le cadre du SIP, des investissements sont effectués périodiquement à la fois sur les marchés élevés et faibles, ce qui fait la moyenne du risque.

