Acheter de la mode numérique ? Il y a une nouvelle application pour ça – WWD

La start-up de mode numérique basée à Los Angeles, DressX, a lancé une application pour permettre aux clients d’essayer et d’acheter plus facilement des vêtements numériques 3D sur son marché de créateurs.

Le détaillant multimarque a également révélé un tour de financement supplémentaire, dirigé par le Fonds Artemis, garantissant 2 millions de dollars à investir dans la technologie, le marketing et les partenariats. Il s’agit de la quatrième augmentation de l’entreprise.

“L’objectif principal est de transformer des milliers d’utilisateurs en centaines de millions”, a déclaré la cofondatrice Natalia Modenova à WWD.

Lancé en août 2020, DressX prétend être la plus grande plate-forme de vente au détail de vêtements uniquement numériques, avec plus de 1 000 unités de stockage par 100 designers, dont Patrick McDowell, Gary James McQueen, le Fabricant et Paskal, ainsi que des pièces de marque privée DressX telles que comme des sweat-shirts et des blazers avec des illustrations galactiques inspirées de SpaceX et de la NASA.

La nouvelle application, disponible dès maintenant dans sa version bêta dans l’App Store, permet aux acheteurs d’utiliser leur téléphone avec appareil photo pour essayer gratuitement en temps réel. La réalité augmentée ressemble à un chapeau seau à fleurs avec le logo DressX (1 $) et une robe de crinoline couture conçue par Clara Daguin brodée avec des perles de verre et des lumières de constellation LED interactives (110 $).

Comme sur le site Web, les looks numériques achetés peuvent être personnalisés par les ingénieurs de DressX sur une photo numérique en 24 heures. DressX propose également un modèle d’abonnement.

Les cofondatrices Modenova et Daria Shapovalova sont arrivées à Los Angeles avec 15 ans d’expérience dans la gestion de showrooms de mode et d’événements en Europe.

“Nous voyons un énorme avantage d’être au milieu de l’industrie technologique en Californie”, a déclaré Shapovalova, en zoomant depuis un WeWork. “Nous ne créons pas de produits matériels, mais pour la RA, c’est un bon hub car Snapchat est basé ici et tant de célébrités le sont aussi.”

Depuis que DressX a commencé à se faire connaître en mars 2020, davantage de concepteurs 3D ont rejoint la plate-forme, bien qu’aucun ne porte le nom d’un Ralph Lauren ou d’un Michael Kors, par exemple – du moins pas encore. « Nous avons également discuté avec des marques de mode plus traditionnelles, car nous pensons que toutes les marques auront éventuellement une nouvelle catégorie de vêtements d’écran. C’est pourquoi nous avons créé cette application », a déclaré Modenova, ajoutant que la mode numérique évoluera au-delà de l’esthétique fantastique et féerique qui domine actuellement.

Les clients de DressX recherchent à la fois l’abordabilité et le luxe, ont déclaré les fondateurs, ajoutant que l’exclusivité stimule également l’achat de mode numérique. Une robe unique de sa collection inspirée de la NASA s’est vendue à 3 800 $, tandis que la même robe dans une couleur différente mais avec une disponibilité illimitée est vendue à 35 $. La clientèle est de 60/40 femmes à hommes, et majoritairement Millennial.

Certes, les produits exclusivement numériques sont une industrie en plein essor, entre les skins de sports électroniques et de jeux conçus par Louis Vuitton, Moschino et plus, aux récents acteurs de la mode dans le jeu NFT, notamment Gucci, Burberry, Ben Sherman et Nick Graham. Des places de marché telles que DressX, The Dematerialised et 3DRobe ont émergé pour répondre aux clients qui souhaitent acheter la nouveauté du support numérique portable et l’angle de la durabilité.

DressX offre également plusieurs opportunités à valeur ajoutée pour les partenaires designers. Par exemple, les fondateurs ont travaillé avec Lunya activewear et Buffalo London Shoes sur des campagnes marketing, créant des vêtements numériques pour les influenceurs. « Au lieu d’envoyer des échantillons à 100 influenceurs, de produire les échantillons, de payer la livraison, sans parler de l’empreinte carbone, les marques ont fourni des photos d’influenceurs que nous avons habillés numériquement », a expliqué Shapovalova.

En avril, DressX a travaillé avec le designer Gary James McQueen, neveu de feu Alexander McQueen, pour donner vie numériquement à sa collection de défilés «Guiding Light» et acheter en temps réel sur DressX.com et la boutique virtuelle DressX dans le quartier de Metajuku. de Decentraland, une plateforme de réalité virtuelle 3D alimentée par la blockchain Ethereum.

“Nous ne voulons pas conquérir les marques de mode physiques, nous voulons leur montrer comment nous pouvons aider et comment monétiser pour l’univers numérique”, a déclaré Shapovalova, ajoutant que DressX dévoilerait à l’avenir d’autres partenariats avec des sociétés de blockchain.

“Nous voulons rendre la mode abordable, inclusive et accessible à tous”, a-t-elle déclaré, prédisant que la mode numérique sera un jour une industrie d’un milliard de dollars. “Vous pouvez porter une tenue sur Google Meet, dans une vidéo TikTok et dans les jeux – nous avons juste besoin de créer ce lien et DressX est là pour découvrir à quoi ressemblera la mode du futur dans toutes sortes de multivers.”