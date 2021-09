Acheter de l’essence et du diesel avec une carte de crédit ? Voici ce que vous devez savoir sur les remises, les récompenses

Image représentative

De nombreuses sociétés émettrices de cartes de crédit tentent de miser sur la hausse des prix de l’essence et du diesel en offrant des remises, des remises en argent et des points de récompense aux nouveaux clients potentiels. Il est intéressant de noter que davantage d’offres de cartes de crédit sur les achats de carburant sont introduites à un moment où les prix de l’essence et du diesel atteignent de nouveaux sommets historiques. Plusieurs sociétés émettrices de cartes ont lancé des cartes de crédit comarquées en association avec des sociétés de carburant telles que BPCL et HP.

Même cette semaine, SBI Card s’est associée à Bharat Petroleum pour lancer la carte sans contact RuPay co-marquée par BPCL SBI. Cette carte promet 13X points de récompense sur chaque Rs 100 dépensé pour les achats de carburant aux pompes à essence Bharat Petroleum et une dispense de supplément de carburant de 1% sur chaque transaction jusqu’à Rs 4 000.

En achetant du carburant aux pompes à essence dans une ville, vous avez peut-être également rencontré des agents de cartes de crédit faisant de grandes promesses sur les cartes de crédit de carburant. Mais savez-vous comment fonctionnent ces cartes ? Et quelles sont les précautions à prendre avant d’utiliser une carte de crédit carburant ? Ou, qui devrait utiliser de telles cartes ? Cet article explique ces détails.

Les experts disent que les cartes de carburant peuvent s’avérer bénéfiques pour ceux qui voyagent beaucoup dans leurs véhicules. Plus ils achèteraient de carburant, plus ils pourraient obtenir de récompenses ou de remises en argent. Les cartes de carburant peuvent être un bon moyen d’économiser de l’argent pour eux.

Cependant, les sociétés émettrices de cartes de crédit proposent des cartes carburant en association avec des compagnies pétrolières et ont plusieurs conditions pour débloquer des récompenses ou un remboursement. En règle générale, les cartes de carburant sont gratifiantes si les dépenses quotidiennes ou mensuelles en carburant sont élevées.

Tenir compte des coûts réels et comparer

Si vous envisagez d’obtenir une carte de carburant spécialement pour économiser de l’argent sur les carburants, vous devez tenir compte d’autres facteurs tels que le coût global de la carte, les frais annuels et d’adhésion, etc. En règle générale, les sociétés émettrices de cartes de crédit ont des seuils de dépenses annuels fixes, les frais sont annulés. Cependant, si vous ne dépensez pas autant, vous devrez payer ces frais, ce qui aura une incidence sur les économies globales que vous voudriez réaliser avec ces cartes.

Lire la liste des pompes à essence

Si vous utilisez déjà une carte de crédit de carburant comarquée, vous pouvez obtenir des récompenses uniquement pour l’utiliser dans des stations-service spécifiques. Par conséquent, avant de demander la carte de carburant, vous devez lire la liste des pompes à essence où vous pouvez gagner des récompenses, des dispenses de supplément ou échanger des points de récompense.

Certaines cartes carburant offrent une dispense de supplément carburant de 1 %. Cependant, cela s’accompagne d’une limite de transaction minimale conditionnelle, à défaut de quoi vous n’obtiendrez pas cette renonciation.

Évaluez vos habitudes de consommation

En règle générale, les points de récompense sur les cartes de crédit de carburant peuvent être échangés contre des dépenses de carburant dans des points de vente spécifiques/partenaires. Cependant, dans certains cas, les points de récompense ne peuvent être échangés que sous forme de chèques-cadeaux ou dans certaines boutiques en ligne spécifiques. Vous ne devez demander que la carte de crédit carburant qui correspond à vos habitudes de consommation.

Comparer les tarifs

Vous devez également comparer les frais financiers applicables en cas de retard de paiement des factures par carte de crédit.

Lire les petits caractères

Certaines cartes ont une date d’expiration pour les points de récompense. Certains autres n’ont pas de date d’expiration. Par conséquent, vous devez lire tous les termes et conditions avant de prendre les cartes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.