Acheter des actions Apple sur la bourse Nasdaq est aussi simple que d’acheter des actions Sensex depuis votre iPhone

En tant qu’utilisateur d’iPhone en Inde, avez-vous déjà pensé à posséder les actions d’Apple ? Après tout, Apple reste l’entreprise la plus valorisée à ce jour avec une capitalisation boursière d’environ 2,51 billions de dollars. Apple est suivi de près par Microsoft (MSFT) à environ 2,27 billions de dollars. Posséder des actions d’Apple est possible même depuis l’Inde même si elles sont cotées en bourse aux États-Unis.

En fait, acheter des actions Apple sur le Nasdaq Stock Exchange est aussi simple que d’acheter des actions Sensex depuis votre iPhone. « La technologie a définitivement rendu l’accès au marché beaucoup plus facile aujourd’hui qu’auparavant. D’une part, de nombreuses plateformes de trading basées sur des applications offrent des moyens rentables d’acheter des actions indiennes et cela également en un clic. L’histoire est quelque peu similaire en ce qui concerne l’achat d’actions à l’étranger. Il existe de nombreuses plateformes qui offrent aux investisseurs indiens la possibilité d’acheter des actions à l’étranger en un clic », explique Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Le cours de l’action Apple (AAPL) est actuellement d’environ 152 $ et sa fourchette de 52 semaines est de 103,10 $ à 154,98 $. Au prix actuel, le cours de l’action Apple en Inde est d’environ 11 000 Rs (au taux de change de 73 Rs). Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez même détenir une fraction des actions américaines, notamment Apple, Amazon ou Microsoft. Vous pouvez acheter des actions américaines avec aussi peu que 1 $ ou posséder un panier d’actions américaines même avec Rs 5000 en possédant des fractions de ces actions.

Vous pouvez ouvrir un compte de trading étranger avec n’importe quelle plateforme de courtage internationale et commencer à acheter des actions américaines même en fractions. Fractional Investing fait de l’investissement dans des actions américaines par l’intermédiaire de sociétés de courtage étrangères une caractéristique unique pour accumuler des actions de qualité à intervalles réguliers.

Pour acheter des actions américaines en Inde, outre les formalités KYC, vous devez également respecter les règles du système de remise libéralisé (LRS) de la RBI, car vous achèterez en dollars en utilisant vos roupies indiennes. Toutes ces formalités d’ouverture de compte sont effectuées en ligne et vous pouvez commencer à négocier des actions américaines dans quelques jours.

Déjà un géant mondial de l’industrie technologique, la plupart des analystes pensent qu’une forte demande pour les iPhones du géant technologique se poursuivra également à l’avenir. Apple a récemment présenté en avant-première Apple Changsha, le premier Apple Store de la province du Hunan en Chine. Situé au cœur de la capitale provinciale, l’emplacement d’Apple Changsha offre un accès facile aux clients du centre de la Chine.

Apple a également annoncé l’arrivée d’une mise à jour sur l’App Store qui clôt une enquête de la Japan Fair Trade Commission (JFTC). La mise à jour permettra aux développeurs d’applications « lecteur » d’inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour que les utilisateurs puissent créer ou gérer un compte. Les applications de lecture fournissent du contenu déjà acheté ou des abonnements à du contenu pour des magazines, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique et des vidéos numériques. De plus, dans le cadre de leurs acquisitions, Apple a annoncé avoir acquis Primephonic, le célèbre service de streaming de musique classique.

Clause de non-responsabilité: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

