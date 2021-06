Acheter des actions IDEX n’est rien de plus qu’une spéculation sauvage

Idéonomique (NASDAQ :IDEX) l’action a essayé de trouver sa place ces derniers temps.

Bien que ce penny stock ait lutté pendant un certain nombre d’années. L’action IDEX est en hausse de 44% jusqu’à présent cette année et de plus de 600% au cours des 12 derniers mois.

Cependant, il est en baisse de près de 50% par rapport à ses sommets de 52 semaines. Il y a donc clairement une image un peu mitigée avec ce stock.

Les actions ont culminé à la mi-février, ce qui correspond à peu près au moment où les autres actions spéculatives et à forte croissance ont culminé.

Ces groupes ont ensuite glissé dans un marché baissier douloureux. Certaines de ces actions ont chuté de 30 à 40 %. D’autres ont chuté de plus de 70 %.

Bien que nous ayons vu la récompense potentielle avec un nom comme l’action IDEX – en hausse de plus de 1 200 % à un moment donné au cours de l’année écoulée – le récent marché baissier est un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Il réitère également pourquoi l’utilisation de la discipline est si importante.

Négociation des actions IDEX

Tout d’abord, les penny stocks ne sont pas pour tout le monde. Alors que de nombreux investisseurs peuvent regarder Sprint, Banque d’Amérique (NYSE :BAC), Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) et d’autres actions qui se négocient à des niveaux inférieurs à 5 $, tous les penny stock ne sont pas le futur AMD.

La simple vérité est que la plupart de ces actions se négocient en dessous de 5 $ pour une raison – et ce n’est pas bon.

Pour chaque AMD ou BofA, il y a probablement une douzaine de penny stocks qui disparaissent et finissent sur les feuilles roses. Je ne dis pas que l’action IDEX est le prochain AMD ou se dirige vers le commerce de gré à gré. Je dis qu’ignorer sa nature spéculative est une erreur.

Cela dit, il y a quelques points positifs sur le graphique.

Plus précisément, les actions nous ont offert un joli double fond à 2,25 $, tout en maintenant au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Après avoir réussi à maintenir ces marques, le titre a ensuite franchi les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours, ainsi que la résistance à la baisse (ligne bleue).

Cette dernière mesure – la résistance à la tendance baissière – pèse sur le titre depuis plusieurs mois. Ce n’est pas encore tiré d’affaire, mais voir des actions au-dessus de cette mesure est constructif et encourageant.

L’action IDEX a culminé à près de 5,50 $ en février avant de chuter en cascade. 3,50 $ n’ont pas servi de support, puis s’est transformé en résistance.

Si les actions peuvent franchir la moyenne mobile de 21 semaines, alors 3,50 $ deviennent la prochaine cible à la hausse pour les taureaux. Au-dessus de 3,50 $ et une poussée à 5 $ et plus pourrait être possible. Gardez à l’esprit que la zone de 5,50 $ à 6 $ a été une résistance de plusieurs années pour ce nom.

En revanche, une cassure de la moyenne mobile à 50 jours n’est pas bonne. Cela pourrait remettre l’action IDEX en dessous de la résistance à la tendance baissière et préparer le terrain pour un nouveau test du niveau de 2,25 $ et de la moyenne mobile de 200 jours.

Conclusion sur Ideanomics

Ideanomics était une société de technologie financière – FinTech – basée à New York. Maintenant, il se concentre sur les véhicules électriques. La société a été fondée par Shane McMahon sous le nom de China Broadband Inc., puis à nouveau en 2017 par Bruno Wu. McMahon est maintenant le président de la société.

La société a cependant rencontré quelques problèmes. Après plusieurs changements de nom, il a également changé de direction. Ideanomics est passé de la concentration sur les services financiers au secteur des véhicules électriques.

Maintenant, son histoire erratique en tant que penny stock a un peu plus de sens.

L’essentiel avec celui-ci est assez simple : je ne mettrais pas mes économies dans l’action IDEX. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être échangé en tant que jeu spécial.

Actuellement, c’est la seule façon dont je considérerais Ideanomics, et même pour de nombreux investisseurs, ce sera trop agressif.

Gardez les aspects techniques à l’esprit et rappelez-vous le risque qui accompagne les jeux de spécifications.

