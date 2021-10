Acheter des actions PLTR : Palantir est une centrale d’entrepreneurs de la défense

Je suis un fan de longue date de Palantir (NASDAQ :PLTR). Je me souviens du battage médiatique entourant ses actions dans les mois précédant et suivant son introduction en bourse. Cependant, une grande partie de cet enthousiasme a semblé s’estomper, car l’action PLTR est restée bloquée au cours des derniers mois.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Cependant, il reste encore beaucoup de potentiel dans l’action PLTR. Bien qu’il y ait maintenant quelques sceptiques de plus, je pense qu’ils seront démentis par la direction au fil du temps.

Palantir est un partenaire à part entière du gouvernement américain

Palantir continue d’être une force dans l’industrie de la défense. La société de logiciels Big Data a récemment annoncé avoir remporté des contrats supplémentaires auprès du gouvernement américain. Le plus récent d’entre eux est le contrat de 823 millions de dollars pour le programme Distributed Common Ground System-Army. Ce programme fait partie d’un effort général de l’armée pour moderniser son infrastructure de renseignement.

Il est essentiel que les soldats aient un accès rapide et fiable aux données. La guerre moderne n’est plus menée par de grandes armées mais par de petites escarmouches ciblées. Cela rend l’accès aux données extrêmement important. L’objectif d’un programme de renseignement militaire moderne est de donner au quartier général de bataillon le même accès aux données qu’à une brigade. Une unité qui commande quelques centaines de soldats doit avoir le même accès aux données qu’une unité de plusieurs milliers de soldats.

Palantir soutient cette initiative via sa plateforme Gotham. L’armée utilise un large éventail de fournisseurs. Ses données sont hébergées et contenues dans différentes sources. Par conséquent, la tâche principale du système de Palantir est de rassembler toutes ces données pour générer des informations importantes.

Selon le communiqué de presse de la société, la plate-forme Gotham est conçue « pour soutenir les utilisateurs du renseignement de l’armée dans le monde entier avec un tissu de données du renseignement fédéré à l’échelle mondiale et une plate-forme d’analyse couvrant plusieurs classifications de sécurité. Cette capacité mettra en œuvre des capacités modernes d’intégration, de corrélation, de fusion et d’analyse de données qui prépareront l’armée à la prochaine lutte contre les menaces émergentes proches des pairs.

Certains analystes sont devenus baissiers

Malgré toutes ces victoires récentes, il y a quelques analystes à Wall Street qui sont devenus baissiers sur les actions PLTR. Cela peut avoir été déclenché par la perte potentielle du contrat lucratif FALCON avec Immigrations and Customs Enforcement (« ICE »). La société a réalisé 111 millions de dollars de revenus grâce à ce contrat depuis 2013.

Cela se traduit approximativement par 13,8 millions de dollars par an. Il s’agit d’une baisse dans le seau par rapport au chiffre d’affaires de Palantir pour l’année 2020 de 1,1 milliard de dollars. Ce que les analystes s’inquiètent, c’est de savoir si le service de Palantir est « collant » ou facilement remplacé. Après tout, ICE cherche à remplacer le service de Palantir par un outil d’exploration et d’analyse de données sur mesure. Les analystes baissiers en général s’inquiètent de la solidité des activités de défense de Palantir et de ses contrats.

D’après un article de Barron, l’analyste de Citi Tyler Radke a une vision négative de l’action avec un objectif de prix de 18 $, ce qui implique une baisse de 21% par rapport aux prix actuels. Il déclare que les contrats de Palantir sont tous structurés comme « livraison indéfinie, quantité indéfinie », ce qui rend difficile la quantification de sa véritable valeur. L’analyste de William Blair, Kamil Mielczarek a également une cote de sous-performance sur l’action PLTR.

Je ne suis pas d’accord avec ces opinions car je pense que les tendances séculaires sur l’importance de l’analyse des données sont en faveur de Palantir.

À emporter pour les investisseurs

Le fait que Palantir continue de remporter des contrats à long terme supplémentaires du gouvernement américain montre la valeur de son service. Souvent, les entreprises du secteur de la technologie aiment « parler d’un grand jeu ». Ils lancent des termes à la mode comme « apprentissage automatique », « Big Data » ou « intelligence artificielle » mais n’ont que le strict minimum des capacités. Le vrai test est de savoir si une entreprise est ou non en mesure de fournir de la valeur à ses clients.

En remportant continuellement ces contrats, Palantir l’a montré. Par conséquent, je suis convaincu que les solutions de l’entreprise fonctionnent et sont potentiellement applicables à une multitude d’autres industries en dehors de la défense. Je pense que les analystes baissiers de Wall Street se trompent et que Palantir continue d’être une action à posséder.

A la date de publication, Joseph Nograles détenait une position longue dans PLTR. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.