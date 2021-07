UBS a fixé un prix cible de référence de 2 500 roupies par action sur le RIL. (Photo : REUTERS)

Reliance Industries Ltd. (RIL) de Mukesh Ambani a été rehaussée à la cote « Acheter » par la société mondiale de courtage et de recherche UBS, par rapport à sa précédente étiquette « Neutre ». Dans un rapport, les analystes d’UBS ont déclaré qu’après une période de faible croissance due à des vents contraires macroéconomiques et à la cyclicité de l’énergie, RIL entre maintenant dans une phase de croissance dans les trois segments – énergie, grande consommation et Jio. Jusqu’à présent ce mois-ci, le cours de l’action RIL a chuté de 2,8% pour se négocier désormais à 2 050 roupies par action. L’action a sous-performé l’indice de référence Nifty 50 ce mois-ci et même jusqu’à présent cette année.

UBS estime que l’amélioration de la demande d’énergie, la montée en puissance des plateformes numériques/omnicanales et la réouverture de nouveaux magasins, ainsi que le lancement de JioPhone Next et les tarifs d’entrée compétitifs sont les moteurs potentiels du RIL à l’avenir.

Redressement de l’activité O2C

Reliance Industries devrait assister à un redressement des bénéfices de la transformation du pétrole en produits chimiques (O2C) au cours de l’exercice 2021-2024, grâce à la reprise des marges de raffinage régionales et au soutien à court terme des spreads petchem. “Nous voyons un inconvénient limité aux valorisations O2C actuelles compte tenu de l’amélioration des fondamentaux et de la vente proposée de participation à Saudi Aramco”, a déclaré UBS. Le partenariat stratégique tant attendu avec Saudi Aramco pourrait être finalisé au cours de l’exercice en cours. UBS a ajouté que bien que les évaluations et les termes de l’accord soient attendus, il pourrait financer l’investissement de 10 milliards de dollars de RIL dans New Energy.

Qu’est-ce qui pourrait déclencher la croissance de Jio ?

En venant à Reliance Jio, UBS considère le lancement de JioPhone Next, une empreinte de spectre concurrentielle et des forfaits groupés avec des tarifs d’entrée attractifs comme des moteurs de croissance potentiels. “Nous pensons que l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) pourrait augmenter de 8 à 10 % en glissement annuel au cours des exercices 2022-2025, grâce aux modifications apportées aux plans existants et au prochain smartphone à 50 $”, ont-ils ajouté.

On pense que les opérateurs de télécommunications font preuve de prudence en ce qui concerne les hausses tarifaires. “En raison de la faiblesse de l’environnement macroéconomique, nous pensons que les opérateurs de télécommunications ont été prudents quant à l’imposition d’une augmentation tarifaire” globale “importante similaire à la hausse de décembre 2019. Nous prévoyons que les hausses tarifaires seront progressives et prendront probablement davantage la forme d’ajustements mineurs aux plans existants, tels que la réduction des allocations de données dans certains plans et la conduite de mises à niveau sélectives », a déclaré UBS.

Les revenus de Reliance Retail ont triplé

Bien que les bénéfices de Reliance Retail aient été réduits car UBS reporte l’intégration de Future Retail, la société de courtage pense toujours que les revenus de Reliance Retail pourraient tripler au cours des 3 à 5 prochaines années. Cette croissance devrait être tirée par l’accélération des ouvertures de magasins dans tous les segments, une montée en puissance des plateformes numériques et omnicanales et l’intégration organique et inorganique des marchands pour soutenir la croissance de New Commerce.

UBS a fixé un prix cible de référence de 2 500 roupies par action sur le RIL. Le prix cible du cas haussier a été fixé à 3 150 Rs par action et l’objectif du cas baissier est fixé à 1 800 Rs pièce.

