Acheter du Bitcoin – Сryptonewmedia

>Aucun d’entre eux n’a encore pris d’argent sur mon compte (j’ai utilisé une carte pour acheter). Quelqu’un peut-il m’aider à comprendre comment obtenir un remboursement et où je devrais pouvoir acheter des bitcoins sans problèmes comme celui-ci ?

Tout d’abord, **NE RÉPONDEZ À AUCUN DMS**. Si quelqu’un veut vous aider, il le fera ici.

Un paiement par carte pourrait être la raison pour laquelle cela prend plus de temps ou ne se produit pas du tout. Pensez à envoyer un paiement directement depuis votre compte. Voici mon petit guide :

Félicitations pour le déménagement, il n’est jamais trop tard. INVESTISSEZ UNIQUEMENT DE L’ARGENT QUE VOUS POUVEZ VOUS PERMETTRE DE PERDRE.

Côté prix, personne ne sait quel sera le prix demain, ni la semaine prochaine. Statistiquement, c’est dans moins de quatre ans. Quiconque a acheté du Bitcoin à un moment donné dans le passé et l’a détenu pendant plus de 4 ans est bénéficiaire.

**Essayez la stratégie « Bitcoin UNIQUEMENT » pendant au moins la première année**, vous dormirez beaucoup mieux. Les nouveaux arrivants perdent tellement d’argent en détenant des jetons poubelle simplement parce que quelqu’un sur YT leur a dit de le faire.

Aller DCA est probablement la meilleure approche, à mon humble avis.

Bitcoin pour moi, c’est un compte d’épargne. Si j’ai de l’argent de côté, je l’échange contre des SAT. Une fois par semaine me convient le mieux, mais je suis payé chaque semaine. S’il y a une baisse de 10 % du prix depuis mon dernier achat, je double généralement mon achat. Cette [DCA calculator](https://amber.app/calculate-your-investment/) peut vous aider à décider ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Dans quelques années, même 10 dollars par mois peuvent faire une énorme différence.

Maintenant, n’achetez pas un faux Bitcoin chez etoro, RH, PayPal ou similaire, obtenez le vrai. Inscrivez-vous à un échange approprié et achetez du vrai Bitcoin. N’importe lequel d’entre eux fera l’affaire [https://bitcoin-only.com/get-bitcoin](https://bitcoin-only.com/get-bitcoin)

Installez (ou achetez – au cas où vous obtiendriez Bitcoin en milliers de $) un ou plusieurs de ces portefeuilles.

Quelques bons choix de portefeuille :

[https://blockstream.com/green/](https://blockstream.com/green/) – Principales fonctionnalités de sécurité, Open Source et non-privées

[https://bluewallet.io](https://bluewallet.io/) – excellent portefeuille facile à utiliser, Open Source et non dépositaire (bien que Lightning soit dépositaire !)

[https://www.wasabiwallet.io/](https://www.wasabiwallet.io/) – Excellente confidentialité, Open Source et non-gardien

[https://electrum.org](https://electrum.org/) – Choix solide, Open Source et non-gardien, l’un des portefeuilles Bitcoin les plus anciens et les plus fiables.

Portefeuilles Lightning à considérer (transactions moins chères et plus rapides, idéales pour de très petits montants) :

[https://phoenix.acinq.co/](https://phoenix.acinq.co/) – Phénix

[https://breez.technology](https://breez.technology/) – Breez – excellent point de vente pour les propriétaires de petites entreprises ainsi que Bitrefill ou LN Pizza intégré

[https://muun.com/](https://muun.com/) – Muun, portefeuille LN simple et élégant

Portefeuilles matériels (pour stocker des quantités plus importantes) :

[https://trezor.io/](https://trezor.io/) – Facile à utiliser, peu importe à quel point vous êtes nouveau en Bitcoin.

[https://coldcardwallet.com/](https://coldcardwallet.com/) – ColdCaard est actuellement le plus sûr et le plus recommandé ici.

Il y a aussi Ledger, mais je ne recommanderais pas car pas entièrement open source, garder et déjà divulgué les détails des clients, etc. Quel que soit le portefeuille que vous déciderez d’acheter, achetez DIRECTEMENT auprès du fabricant, pas d’eBay, pas d’Amazon.

Assurez-vous que l’appareil n’est PAS prédéfini et vous générerez vos propres mots de départ. Notez-les sur n’importe quel morceau de papier ainsi que l’adresse de réception. Essuyez maintenant le portefeuille et générez un nouveau portefeuille. Si les mots de départ sont différents du premier ensemble, vous pouvez les utiliser en toute sécurité.

Trouvez une option pour définir une phrase secrète et utilisez-la. Cela augmentera la sécurité à un autre niveau. Ne stockez jamais les mots de départ et la phrase secrète ensemble. Utilisez si possible un autre support. Si quelqu’un trouve les deux, il pourra voler votre pièce.

Ce petit appareil contiendra les clés de votre argent, c’est pourquoi vous devez être un peu plus prudent. De plus, ne vous inquiétez pas, s’il se casse, vous pouvez le remplacer – tant que vous gardez vos mots de départ et votre ou vos phrases secrètes en sécurité.

Bienvenue dans le terrier du lapin et n’hésitez pas à demander si vous avez des questions à tout moment pendant votre voyage Bitcoin.