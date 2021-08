Acheter du Bitcoin, c’est comme entrer dans un champ de mines, déclare un cadre de la Banque de Russie

La banque centrale russe a une fois de plus réitéré sa position négative sur Bitcoin (BTC), l’un des principaux dirigeants de la banque comparant la crypto-monnaie à un système pyramidal.

Sergei Shvetsov, premier vice-gouverneur de la Banque de Russie, a exprimé mercredi les inquiétudes de l’autorité concernant l’investissement dans les crypto-monnaies, mettant en garde contre le risque perçu de pertes par les investisseurs.

Shvetsov a déclaré que les investisseurs locaux ont de plus en plus investi leur argent dans des instruments financiers alternatifs qu’il a appelés “pyramides financières technologiques”, et a affirmé que Bitcoin n’est qu’un de ces systèmes pyramidaux. Il a déclaré que de nombreux investisseurs de détail s’attendent à des rendements importants en investissant dans des crypto-monnaies, en vendant leurs biens immobiliers ou en prenant des prêts pour investir dans Bitcoin malgré le risque “énorme” de perdre tout leur argent.

“En achetant du Bitcoin, une personne pénètre dans un champ de mines et il n’y a personne à qui faire confiance, et personne ne peut la protéger”, a fait valoir Shvetsov. L’exécutif a souligné que le gouvernement russe n’est pas responsable des pertes des investisseurs en crypto-monnaies :

“Il n’est pas nécessaire de marcher là où vous n’êtes pas protégé par la Fédération de Russie, où ils prendraient simplement votre argent et vous ne pourrez rien y faire.”

Shvetsov a déjà fait des commentaires similaires sur l’industrie de la crypto-monnaie, déclarant l’année dernière que la Banque de Russie ne reconnaissait pas les achats de crypto-monnaie comme un investissement, et appelant le gouvernement et les intermédiaires financiers à dissuader les Russes d’acheter des crypto-monnaies. Comme indiqué précédemment, la Banque de Russie a également empêché les banques locales d’offrir des services de cryptographie.

Cependant, investir dans les crypto-monnaies est devenu de plus en plus populaire en Russie. Selon un rapport du World Gold Council, la crypto-monnaie était le cinquième outil d’investissement le plus populaire en Russie après les comptes d’épargne, de change, d’immobilier et d’assurance-vie l’année dernière, et se classait légèrement plus populaire que l’investissement dans l’or.