acheter el Echo Dot con reloj por menos de 50€

Una de las mejores opciones que hay actualmente para convertir una casa es mucho más inteligente compra de un altavoz que incluya asistente de voz. Si estás buscando un modelo que sea pequeño y útil a la vez, ahora puedes hacerte con el Point d’écho de última generación con una gran descuento en Amazon.

La promoción de la que estamos hablando te permite conseguir este dispositivo in varios colores con un descuento que se situa en el 29%. Es decir, que en vez de tener que gasstarte 69,29 euros ahora mismo sólo tienes que pagar 49,99€ para realizar la versión más real de este accessorio de la tienda creada en ligne par Jeff Bezos. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no dejar escapar la oportunidad de la que hablamos donde no tienes que sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime.

Caractéristiques de l’Echo Dot

Una de las cosas que llama la atención de este dispositivo es que es el modelo que cuenta con un reloj integrado. Este se puede ver por detrás de la tela tiene como acabado el altavoz y, entre otras cosas, es posible graduar la intensidad de la luz queemie para que nunca te moleste en exceso cuando estás durmiendo o la habitación está oscuras. La forma de este producto es circulaire, lo que resulta bastante atractivo, y únicamente en base es plano para asegurar que no tienes problemas de estabilidad.

Con unas dimensions de 100 x 100 x 89 millimètres, lo que asegura que encontrarás siempre un lugar para colocarlo tanto en la mesilla de la habitación como en algún rincón de la cocina, creemos que resulta bastante destacable este dispositivo integra de forma nativa asistente de voz Alexa. De esta forma, y ​​gracias a la conexión Wifi que permite acceder a Internet al Echo Dot, puedes realizar una gran cantidad de acciones entre las que están conocer todo tipo de información o gestionar los diferentes accesorios que tienes en casa y que son compatibles con la herramienta creada por la conocida tienda online. Un detalle adicional es que este altavoz cuenta con Bluetooth por si necesitas utilizar esta conectividad.

Algunas cosas más de este altavoz

Una de las cosas que llegan a sorprender de este dispositivo es que cuenta con altavoz de 41 milímetros que asegura una calidad de sonido que no está nada mal si deseas escuchar música (por poner un ejemplo). De esta forma, disfrutar de una alta potencia es posible y, además, esto lo lograrás sin sufrir distorsión alguna… lo que siempre es un detalle bastante positivo. Adicionalmente, este es un dispositivo que cuenta conexión de 3,5 milímetros, lo que posibilita el conectar otros altavoces externos de forma adicional para mejora la experiencia que consigue. Y, este, es un excelente detalle.

Teniendo en cuenta que el proceso de instalación es realmente sencillo, ya que se incluye una útil guía paso a paso en la aplicación disponible que hay tanto para iOS Côme para Android (se descarga de forma gratuita en las tiendas oficiales de ambos sistema operativos), crememos que es important conocer que en la carcasa del Echo Dot existen botones que permiten controlar el funcionamiento (e, incluso, deshabilitar el micrófono para que la privacité mer la meilleure possible). Con todo esto y sumando que no le falta un indicador LED de estado con forma de anillo, la compra de este altavoz inteligente es de lo más recomendable… especialmente ahora que tiene un buen descuento.