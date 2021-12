Acheter Ethereum (ETH) après le lancement de testnet ? Invezz

Ethereum ETH / USD est un réseau blockchain qui est entièrement décentralisé et open source et permet la fonctionnalité de contrat intelligent.

Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup d’activité vers Ethereum 2.0, où la blockchain passera du consensus actuel de Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS).

Le testnet Kintsugi comme catalyseur de croissance

Le 15 décembre, nous avons examiné le plus gros contrat Ethereum, qui représente 33,5 milliards de dollars d’ETH.

Les équipes de développement d’Ethereum ont travaillé dur pour se préparer à Ethereum 2.0, qui sera la transition de preuve de participation (PoS) vers Ethereum, rendant vos transactions plus rapides, moins chères et beaucoup plus écoénergétiques.

Les développeurs d’Ethereum ont lancé plusieurs réseaux de test pour expérimenter la fusion dans le passé, mais ils ont été de courte durée.

Ce testnet de Kintsugi est un testnet destiné à durer beaucoup plus longtemps et constitue l’une des premières étapes avant qu’Ethereum 2.0 ne soit pleinement fonctionnel.

Bien qu’Ethereum 2.0 ne soit pas encore vraiment prêt, le premier réseau de test majeur pour celui-ci a été achevé, et il offre au public un aperçu de la façon dont le réseau pourrait fonctionner dans un avenir proche.

Dans une déclaration officielle de Tim Beiko, responsable de la coordination des développeurs principaux d’Ethereum, nous avons vu l’annonce du Kintsugi Merge Testnet.

Il a déclaré qu’au cours des derniers mois, les équipes client ont travaillé à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de jalons de fusion, et tous ces efforts ont abouti à ce réseau de test Kintsugi.

Tout cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton ETH.

Faut-il acheter Ethereum (ETH) ?

Le 21 décembre, Ethereum (ETH) valait 4 020,10 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton Ethereum (ETH), nous passerons en revue son point de valeur le plus élevé de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

La valeur historique la plus élevée du jeton Ethereum était le 10 novembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 4 878,26 $.

Son point le plus bas en valeur en novembre était le 18 novembre, lorsque la valeur du jeton a baissé à 3 987,64 $.

Ici, nous pouvons voir que du 10 novembre au 18 novembre, la valeur du jeton ETH a diminué de 890,62, soit une diminution de 18% de la valeur.

Cependant, du 18 novembre au 21 décembre, la valeur du jeton a augmenté de 32,46 $.

Selon les données d’IntoTheBlock, Ethereum (ETH) a enregistré 61,49 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, Ethereum (ETH), au cours des sept derniers jours, a également enregistré 10 milliards de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 9,43 milliards de dollars de sorties de change totales.

Sur la base de ces informations, Ethereum (ETH) a le potentiel d’augmenter sa valeur à 4 100 $ d’ici la fin janvier 2022.

