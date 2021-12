Acheter Floki Inu était si difficile que j’ai dû le refaire

Vous pourriez être déconcerté par le titre de cet article. Mais tout dépend de mon expérience lorsque j’en ai acheté Floki Inu (CCC :FLOKI-USD). Dire que c’est un processus très éprouvant, c’est le mettre à la légère. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, vous ne savez peut-être pas que FLOKI se négocie pour moins de 15 millièmes d’un dollar.

Source : Projet Zie/ShutterStock.com

C’est vrai. Voici le prix réel d’un jeton FLOKI aujourd’hui, le 14 décembre vers midi, mon séjour en Arizona : 0,0001441 $. Cela implique trois zéros à droite d’un dollar. Le prix est de 14,41 dix millièmes d’un 1 dollar. Ou une autre façon de dire est la suivante : 0,01441 cents, c’est-à-dire 1,441 centièmes d’un cent.

Ce n’est pas tout. Vous ne pouvez acheter Floki Inu que sur quelques échanges excentriques, et ces échanges n’acceptent pas les dollars américains. Ils n’acceptent que d’autres crypto-monnaies. Vous ne pouvez donc acheter FLOKI maintenant qu’en achetant d’abord quelque chose comme Attache (CCC :USDT-USD). Cela aussi était un problème.

J’ai fini par acheter Floki Inu sur l’échange Gate.io, en partie parce que c’était l’échange qui, selon CoinMarketCap, avait le volume de transactions le plus élevé à Floki Inu.

Se préparer à acheter Floki Inu était un problème

Comme je l’ai dit, vous devez d’abord acheter une autre crypto-monnaie comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou Tether (USDT), puis utilisez cette crypto pour acheter Floki. Êtes-vous confus? Je l’étais au début, mais j’ai réalisé que puisque l’USDT était presque comme le dollar américain, cela pourrait fonctionner.

Mais ce n’est pas si simple. Tout d’abord, je devais trouver comment acheter Tether. Ensuite, j’ai réalisé que Tether était moins cher que le dollar et s’échangeait à 1,04 USDT par dollar américain. Sauf qu’il y a eu un hic. J’ai dû payer des frais de traitement énormes.

La meilleure option que Gate.io a pour acheter Tether est d’utiliser une carte de crédit (n’utilisez jamais votre compte bancaire pour acheter de la crypto) et de la traiter via une banque australienne appelée BANXA. Cependant, BANXA avait toutes sortes d’exigences difficiles pour décider si elle accepterait ma carte de crédit.

Cela m’a inclus de prendre une photo de moi tenant mon permis de conduire jusqu’à mon visage et de leur envoyer la photo. Juste trouver comment faire cela a pris une heure car je n’ai pas pu leur faire accepter la photo. Finalement, j’ai réalisé que leur logiciel, plutôt que mon téléphone portable, était le meilleur moyen de faire accepter la photo.

Enfin, je suis prêt à acheter Floki Inu

Maintenant, la partie intéressante commence. Gate.io ne vous permet pas d’acheter simplement Floki Inu. Vous devez dire à la bourse combien vous voulez acheter et le prix le plus élevé que vous paierez. C’est ce qu’on appelle un ordre limité.

Le problème est qu’ils ne font pas d’ordres limités de la même manière que les ordres limités sont effectués sur le marché boursier américain lors de l’achat d’une action américaine.

Par exemple, lorsque vous passez un ordre limité sur le marché boursier américain, vous indiquez au courtier votre prix le plus élevé et le nombre d’actions. Cependant, vous vous attendez à ce que toutes les dépenses liées à la transaction soient déduites en dollars américains et ajoutées au coût total. Cela ne fera pas baisser le nombre d’actions que vous vouliez acheter.

Ce n’est pas ainsi que fonctionne Gate.io. Ils prennent les dépenses en déduisant le montant de Floki Inu que vous recevrez, au lieu de facturer plus en USDT.

Êtes-vous confus? Je l’étais depuis longtemps et je n’arrivais pas à comprendre comment me retrouver avec un bon nombre de jetons ronds afin que ma comptabilité puisse être plus facile à suivre. Avec Floki Inu et Gate.io, vous ne pouvez pas faire cela.

Donc, même si je voulais finir avec, disons, 1 million d’unités de Floki Inu, je me suis retrouvé avec 999 999 01011 unités (par exemple). C’est parce qu’ils ont pris les frais en jetons Floki Inu, pas en Tether.

En conséquence, j’ai dû acheter plus d’unités, sauf dans un lot plus petit, ce qui, bien sûr, coûtait des frais plus élevés. Il s’agit d’un processus très déroutant et difficile à suivre dans une feuille de calcul. Finalement, cependant, j’ai trouvé un système de comptabilité qui fonctionne pour moi.

L’achat de Floki Inu vaut-il la peine ?

L’essentiel pour moi est que je ne pouvais pas savoir si tout ce processus en valait la peine. Je suis arrivé à la conclusion que je pense que oui. Voici pourquoi.

La minute où Floki Inu est cotée sur une grande bourse comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), et tous les tracas liés à son achat disparaissent, le prix augmentera probablement beaucoup plus. C’est mon espoir, du moins.

À la date de publication, Mark Hake détenait directement une position longue sur Floki Inu crypto mais pas sur aucun autre des titres mentionnés dans cet article, que ce soit directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles à mrhake.medium.com et Newsbreak.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.