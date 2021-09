Acheter FTT avant le lancement sur le marché de FTX NFT ?

in

FTX Token FTT / USD est le jeton utilitaire utilisé par l’échange de crypto-monnaie FTX, qui peut être utilisé pour réduire les frais de négociation ou servir de garantie contre les positions à terme. Les utilisateurs peuvent également miser le jeton pour gagner des intérêts.

Le marché du NFT comme catalyseur de croissance

Le 6 septembre, nous avons couvert l’échange FTX de Sam Bankman-Fried et comment il a pris des mesures pour attirer de nouveaux utilisateurs en annonçant son intention d’introduire le trading au comptant pour de nouvelles devises et la possibilité de créer, acheter et vendre des NFT.

Cela dit, FTX se rapproche du lancement de son marché NFT, où nous avons vu un test de vente de pixel art.

Cette vente aux enchères de 24 heures pour le NFT de Bankman-Fried, qui a une image manuscrite du mot “Proof” à l’aide d’un programme d’édition graphique, a commencé chez FTX.US, qui est la filiale américaine de la société basée à Hong Kong.

Ce mouvement de FTX dans l’espace NFT n’est qu’un exemple de l’intérêt accru que les entreprises commencent à avoir pour ces jetons.

Devriez-vous acheter un jeton FTX (FTT) ?

Le 6 septembre, le FTX Token (FTT) valait 70 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur sa valeur, nous dépasserons son plus haut historique, ainsi que ses récentes fluctuations de prix.

En termes de valeur historique élevée que le jeton FTT a atteint, il était de 73,30 $ et a été atteint le 3 septembre. Cela l’a rendu seulement 5% plus élevé en valeur que sa valeur le 6 septembre.

Cela dit, en ce qui concerne ses performances les plus récentes, nous allons jeter un œil à août.

Le 4 août, FTT avait son point de valeur le plus bas à 34 $.

Son point culminant du mois s’est produit le 13 août, où le jeton a atteint 54 $ en valeur. Ici, nous pouvons voir une augmentation constante de la valeur de 58%.

Puis, le 1er septembre, la valeur du jeton a grimpé en flèche à 64 $, soit une augmentation de 18% par rapport au point de valeur de 54 $, et a finalement atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 3 septembre.

Au cours des dernières 24 heures, le jeton a également vu son volume de transactions augmenter de 108%. Selon les données d’IntoTheBlock, au cours des sept derniers jours, le jeton FTT a enregistré 1,88 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

En dehors de cela, il a également enregistré 385,86 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 207,37 millions de dollars de sorties de change totales.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton FTT atteigne 77 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

