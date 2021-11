Acheter GALA après le battage médiatique entourant les jeux NFT ? Invezz

Gala Games GALA / USD est une plateforme qui crée des jeux basés sur la blockchain.

Chacun de ces jeux est destiné à fournir aux joueurs la propriété de leurs éléments de jeu via des jetons non fongibles (NFT).

Le battage médiatique du métaverse comme catalyseur de croissance

Le 13 septembre, Gala Games (GALA) a été coté sur Binance. Depuis lors, le jeton a connu une croissance solide.

De nombreux jetons de crypto-monnaie basés sur le métaverse et le jeu ont vu leur valeur augmenter, tels que Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND), qui ont tous augmenté en valeur tout au long du mois de novembre.

Le 29 octobre, nous avons expliqué comment les jetons métaverse ont augmenté après le changement de marque de Facebook en Meta, et cela ne semble pas s’arrêter.

De la société qui émet GALA, Gala Games crée des jeux à base de blackchin ; pas étonnant qu’il ait atteint des niveaux records en octobre.

Cet intérêt accru pour les jeux blockchain a le potentiel d’augmenter encore la valeur du jeton GALA.

Dois-je acheter des jeux de gala (GALA) ?

Le 23 novembre, Gala Games (GALA) valait 0,388 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps, GALA a atteint un point de valeur de 0,483 $ le 21 novembre. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton était de 0,095 $ plus élevée, soit 24% de plus que son plus haut historique.

Dans cet esprit, examinons la valeur d’octobre afin de voir comment la valeur du jeton a évolué au cours de cette période.

Quant à la valeur la plus élevée enregistrée en octobre, c’était le 3 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,119 $.

Lorsque nous regardons le point le plus bas en valeur, cela s’est produit le 28 octobre, lorsque le jeton valait 0,0749 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu en valeur de 0,0441 $ ou 37%.

Cependant, du 28 octobre au 23 novembre, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 0,3131 $ ou 418%, ce qui représente une belle croissance en valeur.

Selon les données d’IntoTheBlock, GALA a réalisé 1,32 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

Cela dit, GALA a le potentiel de grimper à 0,5 $ d’ici fin décembre et de clôturer 2021 avec un nouveau record historique.

