Acheter IOTA après le lancement du contrat intelligent ? Invezz

IOTA MIOTA / USD est un grand livre distribué qui n’est pas une blockchain, mais utilise une technologie propriétaire connue sous le nom de Tangle, qui est un système de nœuds qui confirment les transactions.

Il utilise un graphique acyclique simple pour stocker les transactions sur son grand livre, ce qui est motivé par une évolutivité potentiellement plus grande que les grands livres distribués basés sur la blockchain.

Le lancement de la version bêta du contrat intelligent sans commission comme catalyseur de croissance

Le 22 octobre, nous avons couvert l’annonce d’IOTA concernant le lancement de Smart Contracts Beta.

Cela a marqué l’entrée de l’IOTA dans Web3.

Avec cette version bêta des contrats intelligents IOTA, IOTA propose désormais des contrats intelligents programmables dans IOTA 2.0 DevNet, qui inclut une prise en charge précoce de la machine virtuelle Ethereum (EVM) et des contrats intelligents écrits en Rust, Go (TinyGo) et Solidity. .

L’équipe travaille actuellement sur un support EVM étendu, une optimisation supplémentaire et la portabilité des contrats intelligents vers le réseau principal IOTA.

Grâce à l’intégration du cadre de tokenisation, tout cela est destiné à offrir une solution puissante pour une interopérabilité transparente, sans confiance et sans commission, ainsi que la composabilité entre les contrats intelligents dans IOTA.

Cette mise à jour permet également aux développeurs de définir leurs propres frais d’exécution de contrat intelligent IOTA, permettant un modèle de tarification dynamique qui incite à la réduction des effectifs car différentes chaînes peuvent rivaliser pour l’exécution de contrat intelligent.

En outre, il existe d’autres fonctionnalités, telles que la fragmentation complète du réseau, qui peuvent permettre aux développeurs d’intégrer des contrats intelligents dans la couche de base des jetons nativisés et permettre des degrés élevés d’interopérabilité.

Faut-il acheter IOTA (MIOTA) ?

Le 25 octobre, le jeton IOTA (MIOTA) valait 1,3293 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de prix du jeton et du potentiel de croissance du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances récentes en septembre.

Le jeton MIOTA a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 19 décembre 2017, alors qu’il valait 5,25 $.

À son plus haut niveau historique, le jeton était supérieur de 3 9207 $ ou de 294%.

Le 5 septembre, le jeton a culminé pour le mois à 1,9916 $.

Son point le plus bas du mois a eu lieu le 29 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 1,0383. Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu en valeur de 0,9533 $ ou 47%.

Cela dit, du 29 septembre au 25 octobre, la valeur du jeton a augmenté de 0,291 $ ou 28 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que l’IOTA (MIOTA) atteigne une valeur de 1,5 $ d’ici la fin octobre.

