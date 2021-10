Acheter la sauce ou être une source de préoccupation?

Le mois dernier, la banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine (PBoC), a publié un mémorandum qui criminalise pratiquement toutes les activités de crypto-monnaie. Lorsque la note a commencé à circuler en ligne, le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de plus de 6,5%. Peu de temps après, cependant, les experts de l’industrie ont suggéré que la nouvelle aurait pu être la meilleure opportunité d’achat par baisse.

La répression chinoise contre les crypto-monnaies a commencé il y a des années, au point où Bitcoin a subi sa plus grande baisse de difficultés minières de près de 28% en juillet de cette année, alors que les mineurs ont commencé à migrer hors de Chine après que le gouvernement a resserré son contrôle sur l’extraction et le commerce de bitcoins. La répression a fait chuter de près de 50 % la puissance de calcul qui sécurisait le réseau Bitcoin, son taux de hachage. Le récent mémo de la PBoC signifiait que toutes les opérations minières et les échanges restants devaient être fermés.

Avance rapide jusqu’en octobre, et les opérations minières de Bitcoin semblent être en voie de guérison. Selon le fournisseur d’analyses en chaîne Glassnode, le taux de hachage de BTC s’est largement remis de la baisse causée par la répression en Chine.

Le rapport « Week On-chain » de la société a précisé que le taux de hachage et la difficulté d’extraction de BTC, qui mesurent la concurrence entre les mineurs sécurisant le réseau, étaient sur une « voie régulière vers la reprise ». Les données montrent que le taux de hachage de Bitcoin est désormais proche de ses niveaux d’avant l’exode, tout en maintenant une trajectoire ascendante.

Sacha Ghebali, directeur des affaires et de la stratégie chez le fournisseur de données de crypto-monnaie TheTie, a parlé à Cointelegraph de la reprise rapide :

« De nombreux mineurs ont acheté le taux de hachage des mineurs chinois après l’interdiction, ce qui, combiné à l’augmentation de l’activité minière institutionnelle américaine, peut expliquer la reprise du taux de hachage. »

Ghebali a ajouté que « la reprise rapide du marché de la cryptographie a été principalement motivée par les perspectives qu’un ETF à terme finira par arriver sur le marché », ce qui générerait « une pression d’achat intense ».

Le prix du Bitcoin aurait augmenté au début du mois en réponse aux spéculations croissantes selon lesquelles un tel ETF serait approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’analyste principal de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré qu’il était certain à 75 % que l’approbation était imminente. La répression chinoise a apparemment moins pesé sur le marché que la perspective d’un ETF Bitcoin aux États-Unis.

Les baleines Bitcoin achètent le plongeon

Les données de la blockchain montrent que les grands acteurs ont profité de la baisse du prix du Bitcoin par rapport à la note PBoC pour acheter la baisse et ajouter plus de BTC à leurs réserves. Ki Young Ju, PDG de la société d’analyse cryptographique CryptoQuant, a noté sur Twitter que quelqu’un avait acheté « jusqu’à 1,6 milliard de dollars en BTC via des ordres de marché » en seulement cinq minutes sur un échange centralisé.

S’adressant à Cointelegraph, Pete Humiston, directeur de Kraken Intelligence, une division de l’échange populaire qui analyse les données en chaîne, a rejeté l’interdiction de la Chine, déclarant :

« Le mois dernier était la quatorzième fois au cours de la dernière décennie que les autorités chinoises ont réprimé l’industrie de la cryptographie. Les marchés ont peut-être maintenant pleinement intégré le prix de la répression en Chine, chaque annonce ultérieure ayant moins d’impact sur les prix au comptant. »

Humiston a déclaré que les gros titres à long terme se sont joints aux baleines pour saisir l’actualité, ajoutant que la part de Bitcoin détenue par les baleines, définie comme des portefeuilles de plus de 100 BTC, a atteint un nouveau record de 11,88 millions de BTC à la mi-septembre. .

L’analyste a noté que ces portefeuilles représentaient plus de la moitié de l’offre totale de BTC, ajoutant que l’accumulation constante exerçait une pression sur l’offre commercialisable de BTC, « soumettant l’actif à une augmentation de la volatilité dans un contexte de demande croissante ». Selon Humiston, cela aide à expliquer l’augmentation au-dessus de 50 000 $.

Il a ajouté que Kraken Intelligence a découvert que, bien que les marchés soient initialement liquidés en réponse aux gros titres négatifs en provenance de Chine, historiquement, BTC « a augmenté de plus de 50% au cours des 90 jours suivants ».

Es posible que las ballenas y los titulares a largo plazo no hayan sido los únicos que acumularon BTC después de la prohibición, ya que los datos de Glassnode muestran que la cantidad de direcciones de BTC que tienen más de una moneda alcanzó un máximo de cuatro meses cette semaine.

#Bitcoin $ BTC Le nombre d’adresses avec plus de 1 pièces a atteint un sommet en 4 mois de 813 311 Le précédent record de 813 293 mois sur 4 mois a été observé le 7 octobre 2021 Voir la métrique : https://t.co/s7tx1xxyz3 pic.twitter.com/0JvEo9N6mr – alertes glassnode (@glassnodealerts) 11 octobre 2021

Marie Tatibouet, directrice du marketing pour l’échange crypto Gate.io, a déclaré à Cointelegraph que la déclaration du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon laquelle la Fed n’avait pas l’intention d’interdire Bitcoin aurait également pu conduire à la thésaurisation.

Adresses Bitcoin uniques

Alors que la reprise du prix du Bitcoin peut s’expliquer par d’autres facteurs, tels que la réponse américaine à l’interdiction des crypto-monnaies en Chine, le nombre d’adresses Bitcoin uniques utilisées sur la blockchain a également augmenté.

Il est impossible de savoir précisément combien de personnes utilisent Bitcoin, car toute entité peut créer des centaines, voire des milliers d’adresses. Les numéros d’adresse uniques sont souvent utilisés pour mesurer les niveaux d’utilisateurs sur la blockchain, car la plupart des utilisateurs s’en tiennent à une ou deux adresses actives.

S’adressant à Cointelegraph, Nick Jones, PDG et co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie et du portefeuille Zumo, a suggéré que l’utilisation d’adresses uniques pourrait augmenter car les acteurs du marché sont désormais plus certains de ce qui les attend :

« Les marchés aiment la certitude. L’interdiction des crypto-monnaies en Chine est un titre récurrent depuis tant d’années qu’une rupture claire fournit une clarté bien nécessaire et est facilement absorbée à long terme, tout comme nous l’avons vu avec la délocalisation forcée des infrastructures minières hors de Chine plus tôt dans l’année. «

L’homme d’affaires a ajouté que ce n’était pas un hasard si la Chine mettait en avant sa propre monnaie numérique de banque centrale, suggérant que cette décision n’était pas « une déclaration fondamentale sur les crypto-monnaies ou la blockchain », mais venait plutôt renforcer l’adoption de votre propre monnaie numérique.

Jack McDonald, PDG du dépositaire d’actifs cryptographiques Standard Custody and Trust, a déclaré que l’interdiction de la Chine est « une bonne chose pour la confiance dans la cryptographie », mais a suggéré que l’activité du marché a augmenté car les marchés de la cryptographie ont historiquement eu une tendance à la hausse au cours du dernier trimestre de l’année.

Cependant, McDonald a proposé une autre explication pour le nombre croissant d’adresses uniques :

«Ce sont des mouvements comme ceux-ci qui ont inspiré Satoshi à créer Bitcoin en premier lieu comme alternative aux monnaies fiduciaires émises et contrôlées par le gouvernement. La Chine a toujours exercé des contrôles de capitaux stricts sur ses citoyens, il est donc logique qu’ils interdisent les crypto-monnaies, ce qui a été un moyen courant pour leurs citoyens d’échapper aux contrôles de capitaux. »

Que les acteurs du marché des crypto-monnaies aient gagné la confiance de l’interdiction pure et simple de la Chine, l’aient simplement ignoré et s’attendent à une dynamique à la hausse au quatrième trimestre, ou aient adopté les crypto-monnaies pour échapper au contrôle des capitaux, une chose est sûre : le marché s’est redressé ces derniers mois. .