Acheter la trempette Omicron ? Voici ce que disent ces professionnels de JPMorgan.

Alors que la variante omicron continue de se propager et de faire son chemin aux États-Unis, des détails émergent sur ce que cela peut signifier pour les pays les plus infectés. Les restrictions de voyage sont à nouveau renforcées. Pendant ce temps, les politiciens tentent de trouver un équilibre en combattant le virus sans imposer les mesures plus strictes de pays comme l’Europe.

Ainsi, des équipes de recherche scientifique et médicale se précipitent pour examiner les données qui émergent lentement. Mais pendant qu’ils le font, beaucoup d’entre nous se sont retrouvés avec des questions sur ce nouveau développement pandémique. Avec l’annonce de la variante provoquant des turbulences sur les marchés financiers, les investisseurs se posent désormais une question en particulier : doivent-ils acheter le creux de l’omicron ?

Certains experts disent oui.

Pourquoi devriez-vous acheter la trempette Omicron

Alors que les rapports sur la variante ont initialement envoyé les marchés dans ce qui semblait être une chute libre, ils ont depuis rebondi. Les deux Moyenne industrielle Dow Jones et le Composite Nasdaq a augmenté aujourd’hui dans la première heure de négociation. Au moment d’écrire ces lignes, le Dow Jones est en hausse de 1,56% et le Nasdaq est en hausse de 0,57%.

Ce regain relatif de confiance des investisseurs est probablement dû, du moins en partie, à un récent rapport de JP Morgan (NYSE :JPM) sur l’immersion omicron. Plus précisément, le rapport indique si les investisseurs doivent le considérer comme une opportunité d’achat. Nous en discuterons plus en détail, mais la réponse est oui : « Achetez la baisse d’omicron » devrait être un cri de guerre parmi les investisseurs.

Selon Bloomberg, le rapport – rédigé par les stratèges Marko Kolanovic et Bram Kaplan – présente une image non pas d’un paysage financier sombre en proie à la nouvelle variante, mais d’un paysage où elle s’avère être un atout essentiel. Ils notent que les premiers rapports ont indiqué que, bien que l’omicron soit probablement plus contagieux, il semble également moins mortel. Cela pourrait facilement se traduire par une tendance positive pour les marchés à risque, car cela semble susceptible de signaler la fin ultime de la pandémie. Le rapport met en évidence :

« Omicron pourrait être un catalyseur pour pentifier (pas aplatir) la courbe des taux, passer de la croissance à la valeur, vendre à Covid et les bénéficiaires du verrouillage et se rallier aux thèmes de réouverture. »

Le rapport note également que ses auteurs considèrent la récente vente massive déclenchée par la variante comme une opportunité d’acheter la baisse des « cycles, matières premières et thèmes de réouverture ». Il note que les investisseurs devraient également considérer la baisse de l’omicron comme une chance de « se positionner pour des rendements obligataires plus élevés et une pentification ».

Un autre avis d’expert et ce qui vient ensuite

Kolanovic et Kaplan ne sont cependant pas les seuls initiés de l’industrie à penser que la baisse d’omicron devrait être considérée comme une opportunité d’achat.

Récemment, Luke Lango d’InvestorPlace a discuté de ce que cette tendance peut signifier, abordant les craintes qui ont criblé les investisseurs alors que le marché boursier a plongé vendredi dernier au milieu de la panique. L’un des points centraux de Lango ? Cette baisse pourrait offrir aux investisseurs une opportunité de se concentrer sur les actions de croissance séculaire avec le potentiel de « refaçonner le monde au cours des prochaines années, quel que soit l’impact d’omicron sur l’économie à court terme ».

Le point soulevé par Luke Lango est bien compris. De nombreuses actions sont en baisse en ce moment alors que les marchés ont du mal à se redresser, mais elles reprendront comme elles le font toujours. Et si Kolanovic et Kaplan ont raison, cela peut arriver plus tôt que tard. À l’heure actuelle, les investisseurs ont la possibilité d’acheter le creux de l’omicron et de trouver une lueur d’espoir dans ce qui semble autrement être un nuage d’orage effrayant.

Les détails concernant la gravité de la variante sont encore en train d’émerger et nous n’en saurons probablement pas trop avant quelques semaines de plus, au moins. Jusqu’à ce que nous le fassions, cependant, la possibilité d’acheter cette trempette est toujours là. Selon les experts, il ne faut pas l’ignorer.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.