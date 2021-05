Acheter le Bitcoin Dip? Voici pourquoi vous pourriez obtenir une autre photo à moins de 40 000 $

Compartir

À la vitesse de l’éclair, comme la plupart des choses dans Bitcoin et dans l’espace crypto, le sentiment général sur le marché semble avoir changé. Les ours ont pris le relais. Le prix du BTC a saigné et cette fois, cela suggère un inconvénient plus important.

Beaucoup “ont acheté le creux” lorsque BTC était en dessous de 50 000 $, s’attendant à un rebond ce week-end vers la zone familière de 58 000 $. Le rebond n’est pas encore arrivé, et comme certains experts l’ont souligné, BTC pourrait voir plus de sang avant de connaître une reprise.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se situe à 42692 $ avec une perte de 9,4% sur le graphique quotidien et une correction de 30% sur le graphique mensuel. Les délais inférieurs évoluent latéralement avec une perte de 10% sur le graphique quotidien alors que le prix du BTC est passé en dessous de 3 niveaux de support critiques à 47000 USD, 45000 USD et 43000 USD.

BTC avec un potentiel baissier sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview

Comme l’expert Bitcoin Preston Pysh l’a affirmé via Twitter, Bitcoin a connu des corrections similaires dans le passé. L’expert a qualifié la récente action des prix de “statu quo” et une conséquence du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 200% de la CTB.

Comme indiqué ci-dessous, en 2016 et 2017, le prix du BTC a subi au moins 6 corrections par rapport à son plus bas annuel vers, à ce moment-là, un nouveau sommet historique de 20000 $. Les corrections variaient de 38% à 29%.

Source: Preston Pysh

Les ours exercent une pression de vente implacable sur Bitcoin

Après avoir perdu 3 niveaux critiques de support, Bitcoin doit regagner la zone au-dessus de 44000 $ pour qu’un rebond potentiel se déclenche enfin. Cependant, comme l’a montré le négociant «nid-de-poule», le marché fait face à une pression de vente incessante. Une baleine sur Bitfinex vend 100 BTC par minute avec une marge courte de 4000 BTC. Le marchand a dit:

Cette personne à elle seule a déplacé bitfinex de -100 pb, échangeant actuellement ~ 180 $ de remise en espèces (…). 7 091 btc ont été retirés du marché du crédit en gros blocs. On dirait que ce type en prend un morceau au lieu de laisser le système grignoter comme le font ses ordres. Nous parlons d’une exposition d’environ 300 millions de dollars si tous ces éléments sont ajoutés. Joueur sérieux qui joue à des jeux sérieux.

Cette personne a déplacé bitfinex -100bp par elle-même, échangeant actuellement ~ 180 $ de réduction en espèces pic.twitter.com/AwgfuxQ2Jh – lowstrife (@lowstrife) 17 mai 2021

Au cours de la dernière heure, l’entité qui vend du BTC sur Bitfinex a augmenté la pression de vente à 200 BTC chaque minute avant de faire une pause.

Le PDG de CryptoQuant, Ki-Young Ju, a enregistré une augmentation des entrées de BTC au cours des derniers jours et a classé l’activité comme «inhabituelle». Bien que Young Ju ait déclaré que la plupart des fonds étaient allés au secteur des dérivés sur Binance, il a mis en garde:

Je n’échange généralement pas lorsque de nombreuses alertes d’entrée se déclenchent. Je vais attendre que le signal d’entrée se refroidisse.

Source: Ki-Young Ju

Les données de Glassnode suggèrent que la pression de vente pourrait provenir d’adresses avec 1000 BTC. Cette métrique est à son point le plus bas en 10 mois, passant de 2500 à 2150, au moment de la rédaction de cet article.

Des données supplémentaires indiquent que les pièces inactives au cours des 5 dernières années pourraient avoir réintégré le marché. La métrique a atteint un sommet de 6 mois avec 21,9% de cette offre en mouvement.

Source: Glassnode