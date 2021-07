Acheter le dip ou vendre le rip ? Invezz

in

Le prix du Dogecoin (DOGE / USD) a baissé pour la troisième journée consécutive alors que l’univers global de la crypto s’effondrait. La devise est tombée à 0,1650 $, son niveau le plus bas depuis le 22 juin. Il a une valeur marchande de plus de 21 milliards de dollars, ce qui en fait la huitième plus grande crypto-monnaie au monde.

La vente de DOGE s’intensifie

Dogecoin, la crypto-monnaie qui a commencé comme une blague, a été sous pression ces derniers temps. Des mois après avoir atteint un sommet historique de 0,7395 $, la pièce a baissé de plus de 77%. Cette baisse a coïncidé avec la vente généralisée de crypto-monnaies. En fait, la capitalisation boursière totale de toutes les pièces suivies par CoinMarketCap est passée de plus de 2 000 milliards de dollars à plus de 1,18 000 milliards de dollars.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La faiblesse des prix de Dogecoin est également principalement due à son manque récent de catalyseurs clés. À son apogée, Elon Musk était une force motrice clé pour la pièce. Aujourd’hui, ses tweets et déclarations sur la pièce ont eu peu d’impact sur les performances de la pièce. Un bon exemple est que son tweet de dimanche sur la pièce a eu peu d’impact.

De plus, DOGE a connu des difficultés en raison d’un volume relativement faible depuis que la demande de crypto-monnaies a diminué. Au cours des derniers mois, le volume global de toutes les crypto-monnaies négociées sur des bourses et des maisons de courtage clés telles que Robinhood a diminué de plus de 50%.

La vente continue de Dogecoin et d’autres crypto-monnaies est principalement due à la peur générale du nombre croissant de cas de Covid dans le monde. Bien que le taux de vaccination ait augmenté, il existe des preuves que de nombreuses personnes contractent encore le virus. En conséquence, des pays comme l’Australie ont repris les fermetures. D’autres, comme la France, réfléchissent au retour des couvre-feux dans les villes clés. Ceci, à son tour, a conduit à une vente massive d’actifs clés tels que les actions.

Prévision de prix Dogecoin

Tableau des prix des Dogecoins

En ce qui concerne le graphique journalier, nous voyons que le prix du Dogecoin a subi une forte baisse récemment. En conséquence, il est tombé en dessous des moyennes mobiles de 200 et 50 jours (MA). La pièce se négocie également à un niveau de support majeur car elle a eu du mal à passer plusieurs fois en dessous du prix auparavant. Il a également formé une belle tendance à la baisse qui est représentée en noir. Par conséquent, la pièce est susceptible de maintenir la tendance baissière alors que les traders ciblent le prochain support clé à 0,100 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent