Acheter le Pullback dans Twitter Stock? Pas encore, déclare le meilleur analyste ⋆ .

Après que certains de ses frères Big Tech ont jeté le gant avec des gains explosifs la semaine dernière, Twitter (TWTR) s’est approché de l’assiette. Alors que la déclaration trimestrielle de la plate-forme de microblogging n’était en aucun cas un désastre, la rue n’était pas satisfaite de l’affichage. Les actions ont été sévèrement battues lors de la session suivante – en baisse de 15%.

Bien que Brian Fitzgerald de Wells Fargo affirme que les résultats du premier trimestre de Twitter ont été «relativement solides», il voit plusieurs raisons à la réaction brutale du marché. L’analyste 5 étoiles attribue la vente à une combinaison de «hausse comparativement modérée par rapport aux grands battements 1Q de GOOGL et FB, d’un léger manque mDAU au cours du trimestre et d’un guide des revenus 2Q légèrement en dessous du guide Street and Op Income bien en dessous. sur l’augmentation des investissements. »

De plus, après que la société a récemment annoncé son intention de doubler ses revenus d’ici 2023, Fitzgerald pense que les investisseurs «recherchaient probablement 1Q pour affirmer plus fermement l’élan de TWTR vers la réalisation des objectifs LT (à long terme)».

Regardons donc les chiffres du trimestre.

Les revenus ont augmenté d’une année sur l’autre de 28,8% à 1,04 milliard de dollars, dépassant ainsi les prévisions de Wall Street de 10 millions de dollars. À 0,16 USD, le BPA non-GAAP a battu l’estimation consensuelle de 0,02 USD. Bien que ces chiffres soient bons, comparés aux résultats exceptionnels de Facebook, les chiffres étaient relativement apprivoisés.

Et en ce qui concerne les utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) – une mesure essentielle pour mesurer l’engagement des utilisateurs – Twitter déçu; à 199 millions, le chiffre se situait juste en dessous de l’estimation consensuelle de 200 millions.

Les prévisions pour les mDAU sont également préoccupantes. Il semble qu’il sera difficile de faire correspondre les niveaux de croissance de l’ère Covid-19, et pour le reste de 2021, la direction prévoit que la croissance de la mDAU ralentira à LDD (faible à deux chiffres), avec 2Q agissant comme le «point bas».

La rue a également été déçue par la projection de revenus pour le 2T21, qui devrait maintenant se situer entre 980 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars. Le consensus avait 1,05 milliard de dollars.

Ainsi, alors que Fitzgerald note que le recul de l’action «présente sans doute une opportunité», l’analyste compte «des indications de performances publicitaires de marque plus stables et des preuves que TWTR peut réaccélérer la croissance de la mDAU par rapport au creux LDD anticipé par la société au 2T» parmi les raisons pour lesquelles il reste à l’écart pour le moment avec une note neutre (c.-à-d., Hold). Fitzgerald a également abaissé l’objectif de prix de 80 $ à 65 $. Cela dit, après la baisse, il y a un potentiel de hausse de 18% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder le palmarès de Fitzgerald, Cliquez ici)

Selon le reste de la rue, la projection est pour plus à la hausse. L’objectif de prix moyen s’établit à 73,03 $, ce qui suggère des gains de 32% dans l’année à venir. Dans l’ensemble, l’action a une cote de consensus d’achat modéré basée sur 14 achats, 19 prises et 1 vente. (Voir l’analyse boursière Twitter sur TipRanks)

Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.