Acheter l’iPhone 13 est maintenant encore plus facile, selon Apple

Si vous envisagez d’acheter l’iPhone 13, le processus est devenu plus facile, dit Apple, grâce à deux changements.

La société a également mis en évidence certaines fonctionnalités et services existants conçus pour faciliter un achat.

Tout d’abord, a déclaré Apple, l’Apple Store nouvellement conçu rend l’achat encore plus facile.

À partir de demain, le 17 septembre, les clients peuvent précommander la gamme innovante et élégante d’iPhone 13 d’Apple et choisir parmi un certain nombre de nouvelles options de ramassage, de paiement et de livraison, ainsi que d’excellentes offres de transporteur directement chez Apple Retail. Les clients peuvent déjà commander le puissant nouvel iPad mini et l’iPad de neuvième génération. Les gammes complètes de produits iPhone 13 et iPad seront disponibles dans les magasins et livrées aux clients à partir du vendredi 24 septembre.

Avec une boutique en ligne entièrement repensée, faire ses achats en ligne ou en magasin avec Apple est plus simple que jamais.