acheter Litecoin maintenant est comme “2020 Ethereum”

Litecoin est en excellente forme ces derniers temps, après avoir affiché un nouveau record de 410 $ au petit matin. Après des mois de bégaiement, LTC a finalement fait équipe avec des entreprises comme BTC et ETH pour frapper ce moment historique lors de cette course haussière.

Avec cela, le cas haussier se construit. Certains suggèrent que ce n’est que le début, avec plus d’avantages pour Litecoin. Cela est particulièrement vrai à l’approche du lancement de la mise à jour Mimblewimble.

Les performances supérieures de Dogecoin montrent que des miracles peuvent se produire. DOGE est en hausse de 12000% à ce jour et s’est frayé un chemin vers la quatrième place sur CoinMarketCap à la fin de cette course.

Pendant ce temps, la sous-performance relative de Litecoin jusqu’à présent a soulevé plusieurs préoccupations. Pourtant, LTC parvient à rester dans et autour du top dix malgré son action de prix décevante. Cependant, dans ce que certains considèrent comme un tournant, Litecoin a affiché un nouveau record absolu aujourd’hui.

@KongBTC est intervenu en établissant des parallèles entre Litecoin now et Ethereum en octobre 2020, alors que son prix était d’environ trois cents.

Depuis le quatrième trimestre de 2020, Ethereum a dépassé le record absolu après le record absolu, augmentant d’environ 1050% au cours de cette période.

L’analyste Alanmasters a tracé Litecoin sur une période hebdomadaire en utilisant des bandes fib pour effectuer son analyse. Il s’attend à ce que le prix atteigne 1,5k $ à moyen terme. Avec un objectif de cours de 5k $ d’ici la fin de l’année si elle peut maintenir son élan.

Source: TradingView.com

«Nous verrons probablement beaucoup plus de croissance, si Litecoin veut suivre le roi et la reine des crypto-monnaies.

Basé sur mon mensonge. Projections, on regarde 500 $, 900 $ et même 1450 $ ou plus …

5 000 $? Peut-être, mais cela peut prendre plus de temps… Notre objectif est de 1 500 $ à moyen terme… 5 000 $, c’est sûrement possible, mais cela pourrait arriver d’ici la fin de l’année. “