Acheter maintenant Payer plus tard : qu’est-ce que c’est et comment maximiser ses avantages

Buy Now Pay Later (BNPL), comme son nom l’indique, est un instrument de micro-crédit. C’est pour les achats des consommateurs qui permet de dépenser des facilités tout comme une carte de crédit. Les utilisateurs de BNPL peuvent diviser leurs achats éligibles en ligne ou hors ligne, c’est-à-dire les achats effectués avec des commerçants partenaires, en versements d’intérêts nuls à faibles ou rembourser le total des cotisations à une date ultérieure au cours du cycle de remboursement sans frais d’intérêt, selon les termes et conditions du prestataire BNPL.

Le processus d’inscription est rapide et les limites de crédit proposées peuvent se situer entre 5 000 et 60 000 Rs (ou même plus, dans certains cas) avec des cycles de remboursement généralement compris entre 14 et 30 jours. BNPL en Inde gagne en popularité astronomique avec près de 40 acteurs, dont des start-ups, des géants du e-commerce, des banques privées de premier plan et des NBFC déjà en lice. Ces acteurs ont déjà ajouté des millions de clients et des centaines de commerçants à leurs réseaux tout en attirant des millions d’investissements.

En fait, un rapport Global Payments de Worldpay de FIS a prédit que BNPL serait le mode de paiement de commerce électronique à la croissance la plus rapide en Inde, passant de 3 % en 2020 à 9 % de la part totale du marché du commerce électronique d’ici 2024. L’élimination de les frais d’intérêt de la plupart des fournisseurs de cette facilité de crédit renouvelable pour les remboursements différés des cotisations au cours du cycle de remboursement constituent un différenciateur essentiel ; cependant, les paiements en retard entraînent généralement une pénalité fixe et pourraient nuire à la cote de crédit de ces utilisateurs.

Donc, si vous aussi envisagez de vous inscrire à un service BNPL, voici quelques points importants que vous devez savoir et prendre en compte.

Comment fonctionnent les services BNPL ?

Les prestataires de services BNPL utilisent souvent des mécanismes new-age pour évaluer la solvabilité d’un demandeur ; ainsi, le processus d’intégration du client est généralement rapide et pratique, sans aucune exigence de documentation ni aucun frais d’adhésion. L’ensemble du processus est activé numériquement via des appareils mobiles connectés à Internet, tels que des smartphones et des ordinateurs portables, utilisant souvent des applications désignées. Après approbation, un prestataire de services BNPL émet une ligne de crédit sur la base de son évaluation de la solvabilité et des revenus de l’utilisateur. Cette ligne de crédit peut être utilisée pour effectuer des achats éligibles auprès de commerçants partenaires. Après s’être inscrits, les utilisateurs peuvent visiter une application marchande partenaire, un site Web ou une boutique hors ligne (dans certains cas), ajouter les articles souhaités au panier d’achat et sélectionner l’option de paiement de leur fournisseur BNPL lors du « paiement » pour acheter les articles sélectionnés dans un manière sécurisée en un seul clic.

Les utilisateurs peuvent ensuite régler les cotisations impayées plus tard en utilisant des cartes bancaires nettes, UPI, de débit ou de crédit dans le cycle de remboursement sans frais ou convertir leurs cotisations en IME à taux d’intérêt nul à faible, selon les termes et conditions de leur fournisseur de services BNPL. Les retards de paiement entraîneront une pénalité fixe dans la plupart des cas, tandis que tout défaut de paiement serait signalé aux bureaux de crédit. D’un autre côté, des remboursements en temps opportun garantiraient que les fournisseurs de BNPL reconstituent ou même augmentent la limite de crédit de l’utilisateur au début du prochain cycle de remboursement. Certains prestataires de services BNPL offrent également des incitations supplémentaires aux clients sous la forme de remises supplémentaires ou de cashback pour l’utilisation de leurs installations. Ces plateformes d’offre de fonds instantanées pour les achats des consommateurs gagnent généralement de l’argent grâce aux commissions des commerçants et aux frais de retard de paiement, et non aux frais d’intérêt.

Les nombreux avantages d’utiliser les services de BNPL

L’accès sans tracas aux lignes de micro-crédit pour les achats des consommateurs est l’un des plus grands avantages des services de BNPL. Ces facilités aident d’innombrables clients, notamment ceux qui viennent de commencer à travailler, à mieux gérer leurs dépenses en leur laissant au moins quelques semaines pour effectuer les remboursements. Les services de BNPL récompensent ainsi les outils de dépenses pour ceux qui ne se sont pas encore remis des nombreux chocs financiers des blocages induits par la pandémie ou qui sont en dehors de l’écosystème des cartes de crédit. L’absence de charges d’intérêts sur les cotisations impayées est un autre avantage important. La facilité de souscrire à un dispositif BNPL et d’effectuer des achats éligibles ainsi que des partenariats avec des centaines de commerçants permettent également la vulgarisation rapide de cet instrument.

Cependant, gardez à l’esprit

Les utilisateurs doivent garder à l’esprit qu’une facilité BNPL est toujours un prêt qui doit être remboursé en totalité à temps pour éviter les pénalités et un impact négatif sur leur cote de crédit. L’accès au crédit sans tracas, l’absence de frais d’intérêt ou une liste croissante de commerçants partenaires ne devraient pas les inciter à dépenser sans réfléchir. À ce titre, ils doivent faire preuve de discipline financière et de prévenance lorsqu’ils utilisent les services de BNPL.

De plus, même si les fournisseurs de services BNPL ajoutent quotidiennement de nouveaux commerçants à leurs réseaux, ils doivent toujours s’inscrire auprès d’un fournisseur de premier ordre, lié aux commerçants avec lesquels ils achètent le plus fréquemment. Ils doivent également lire attentivement les petits caractères du fournisseur de services BNPL qu’ils ont choisi et obtenir une clarté complète sur les fonctionnalités et les pénalités avant de s’inscrire. Ils doivent également s’inscrire auprès de seuls prestataires de services BNPL crédibles et se méfier des joueurs, par exemple, dont l’application mobile nécessite des autorisations qui ne sont pas proportionnelles aux services proposés.

En conclusion, BNPL propose des solutions de crédit simplistes aux utilisateurs pour mieux gérer leurs achats et dépenses. Mais une utilisation informée et disciplinée est essentielle pour maximiser ses nombreux avantages.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

