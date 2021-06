Acheter ou vendre des actions SOFI ? Briser son nouveau départ

Le train SPAC a peut-être un peu déraillé par la vente des actions à forte croissance, mais cela ne signifie pas que chaque SPAC est une vente. Prendre Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) par exemple. SoFi stock est une entreprise de fintech en pleine croissance avec de nombreuses opportunités devant elle.

Cependant, les actions ont lutté au cours des derniers mois. Le titre a culminé le 1er février à près de 28 $ et a rapidement reculé en dessous de 20 $.

Cette baisse est survenue alors que d’autres actions à forte croissance étaient sous pression. Des entreprises de qualité comme Carré (NYSE :SQ) et Roku (NASDAQ :ROKU) a subi des baisses d’environ 30 à 40 %. Les actions de croissance de moindre qualité ont enregistré des baisses de 65 % et plus.

SoFi a encore des risques. Cela n’a pas aidé qu’il s’agisse d’une SPAC et après une course à pied, les actions de SPAC sont martelées. Mais examinons d’un peu plus près certains des risques.

SoFi a des risques

Le 1er juin, SoFi Technologies est passé de l’action IPOE à la négociation sous son nouveau ticker, l’action SOFI. La société a reçu suffisamment de voix pour que son rachat se produise, éliminant ainsi le risque que l’accord échoue.

Ce risque est désormais éliminé. Qu’y a-t-il d’autre? La SEC en est une.

Ce n’est jamais quelque chose que vous voulez voir. Il y a environ un mois, Mark Hake a écrit à ce sujet sur InvestorPlace. Il a déclaré: “L’examen accru de la SEC pourrait avoir un effet modérateur général sur les actions IPOE pendant un certain temps.”

Cependant, il a également soutenu le stock IPOE en disant:

Le changement de la SEC pour les bons de souscription ne les empêche pas de trouver des problèmes avec les prévisions potentiellement trop optimistes des SPAC. À cet égard, IPOE n’a pas modifié ses prévisions de bénéfices EBITDA cette année et l’année prochaine. Cela montre que SOFI doit être assez confiant quant à ses prévisions.

En fait, il a le mieux résumé en disant : « Pour la plupart des gens, c’est un non-sens comptable obscur. Franchement, je ne comprends même pas de quoi il s’agit avec les révisions de la SEC.

Pourtant, la SEC n’est jamais quelque chose que vous voulez entendre sur l’un de vos investissements et, comme le dit Hake, cela pourrait avoir un effet modérateur sur les actions SOFI.

Mais il y a aussi une énorme opportunité potentielle

SoFi est une société de finances personnelles en ligne basée à San Francisco et propose divers produits. C’est tout, du refinancement des prêts étudiants, des prêts personnels, des hypothèques, des investissements (y compris la cryptographie) et des opérations bancaires.

À l’heure actuelle, la banque représente la majorité des revenus de l’entreprise – quelque chose que la rue semble éliminer alors que l’entreprise poursuit des activités plus attrayantes.

Selon l’entreprise, la direction s’attend à une très forte croissance.

SoFi vise un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars pour 2025. C’est une amélioration assez importante par rapport aux 621 millions de dollars de ventes de l’entreprise pour 2020. Après avoir perdu de l’argent en 2020, SoFi s’attend à être rentable sur une base d’EBITDA ajusté cette année, tout en générant plus de 1 $. milliards d’euros d’EBITDA ajusté d’ici 2025.

Bien sûr, ce ne sont que des estimations et pas seulement des estimations, mais des estimations jusqu’en 2025. Dans cette veine, IPOE représente un potentiel énorme, mais il représente également des risques. À mon avis, le risque que SoFi soit trop agressif sur ses estimations prospectives est plus grand que le risque de la SEC.

Cependant, si l’entreprise peut fournir des résultats en ligne ou même dépasser ces estimations, le stock pourrait être considérablement plus élevé que les prix actuels. Dans tous ces sens (et le plan de SoFi pour une entreprise de grande envergure), cela me rappelle Square ou Pay Pal (NASDAQ :PYPL).

Résultat final sur les actions IPOE

On ne saura pas si SoFi atteint ses objectifs à long terme avant un certain temps. Cependant, je pense que l’entreprise a une forte croissance devant elle dans les années à venir.

À un moment donné, cela signifie qu’il devrait y avoir de la valeur dans le stock.

Les actions se négociaient récemment à près de 15 $ et menaçaient de tomber au plus bas de mars autour de 13 $. Cependant, l’action SOFI s’est maintenue à près de 15 $ et a pu augmenter. L’action s’est ensuite redressée en huit séances consécutives, récupérant ainsi la moyenne mobile de 21 semaines.

Cette moyenne mobile s’est ensuite transformée en support, alors que SoFi se débattait avec 20 $. Après avoir reçu suffisamment de votes pour finaliser la transaction, les actions ont grimpé en flèche. Au récent sommet, l’action a marqué 25 $.

Après avoir reculé de ce niveau, je veux voir si Sofi peut tenir au-dessus de 22,50 $. Non seulement ce niveau a été important dans le passé, mais il entre également en jeu autour du retracement de 61,8%. S’il peut tenir au-dessus de ce niveau jusqu’à ce que certaines de ses moyennes mobiles à court terme rattrapent son retard, plus de 25 $ pourraient être de retour.

À la baisse, une cassure des moyennes mobiles à 10 jours pourrait mettre 20 $ en jeu. En dessous, un test de la moyenne mobile à 50 jours est possible.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans ROKU. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.