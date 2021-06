Acheter ou vendre : l’énigme Kingsley Coman du Bayern Munich

Acheter bas, vendre haut est le mantra de tout investisseur, y compris les clubs de football. Pour le Bayern Munich, ce dicton est vrai pour les négociations en cours sur le contrat Kingsley Coman.

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons et à ce que les deux parties doivent envisager avant la date d’expiration du contrat de Coman, qui se termine en 2023.

Raisons d’achat du Bayern Munich (prolonger)

À 24 ans, Coman est un jeune ailier dynamique qui a fait ses preuves sur la grande scène. Qui peut mettre son vainqueur en finale de la Ligue des champions lors de la saison 2019/2020 ? Coman était sans doute l’ailier le plus efficace et le plus constant du Bayern Munich au cours de la saison 2020/2021. Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais cela signifie sûrement quelque chose pour le club.

Les raisons d’acheter de Kingsley Coman (prolonger)

Coman a un niveau de confort en Bavière et une histoire prouvée de victoire. Coman peut vivre confortablement même avec une légère augmentation de salaire lors de son prochain accord. Coman peut être assuré que le club le veut et croit en lui. Cela peut sembler peu, mais tous les clubs ne seraient pas restés fidèles à Coman à travers tous ses hauts et ses bas.

Kingsley Coman a une décision de changement de carrière devant lui.Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Les raisons de vendre du Bayern Munich

Coman voudrait être payé jusqu’à 20 millions d’euros, ce qui le placerait parmi les joueurs les mieux payés de l’équipe. Même avec son potentiel et sa position actuelle dans l’équipe, cela semble trop. L’historique des blessures de Coman… l’avez-vous vu ? A 24 ans, il a déjà deux pages de blessures répertoriées sur Transfermarkt. Coman a également une histoire d’effondrements persistants – dont un qui l’a tourmenté dans la seconde moitié de cette saison. Sans une saison médiocre de Serge Gnabry et une campagne encore plus incohérente de Leroy Sane, la saison de Coman pourrait être un peu plus scrutée. La valeur de Coman pourrait ne jamais être aussi élevée qu’elle ne l’est actuellement, même à l’ère du COVID-19. Franchement, si une bonne affaire financière est sur la table, ce pourrait être un trop gros pari pour risquer d’être dans une position « doit vendre » la saison prochaine étant donné les antécédents de blessures de Coman et son penchant pour les chutes. Si d’autres clubs savent que Coman veut sortir l’été prochain, les frais de transfert pourraient diminuer sachant que le Bayern Munich devra vendre. Jamal Musiala était sans doute le meilleur ailier du Bayern Munich dans la seconde moitié de la saison et pourrait avoir un plafond plus élevé que Coman, Sane ou Gnabry. Cette liste ci-dessus n’inclut même pas Alphonso Davies, qui pourrait être déplacé plus haut sur le terrain pour jouer à l’aile à tout moment. Le Bayern Munich a acheté Coman pour 20 millions d’euros et pourrait gagner 2,5 ou 3 fois plus grâce à une vente.

Les raisons de vendre de Kingsley Coman (passer)

Coman a déjà gagné tout ce qu’il peut gagner au Bayern Munich. En tant que Français qui n’a probablement pas de projet à long terme pour s’installer dans la région, Coman n’a aucune affinité ni aucun attachement à conclure un accord moins important qu’il ne le souhaite. Avec ses antécédents de blessures, Coman doit encaisser maintenant. Il y a seulement 20 mois environ, Coman était tellement frustré par sa situation de blessure qu’il envisageait de s’éloigner du match. En tant que joueur en rotation, Coman pourrait simplement vouloir aller dans un club où il peut être assuré de sa place dans le onze de départ.

Alors… où tombez-vous là-dessus ?

Sondage

Que devrait faire le Bayern Munich avec Kinglsey Coman ?

0%

Acheter : Prolongez son contrat maintenant et en finir avec, même si cela bouleverse la structure salariale. Coman est une pièce maîtresse de l’avenir du club. (0 voix)

0%

Acheter : Que cela se joue pour la saison et pariez que la position du club sera plus forte l’été prochain. (0 voix)

0%

Vendre : la valeur de Coman ne sera jamais plus élevée, profitons-en et débarrassons-nous d’un joueur qui pourrait ne pas être pleinement engagé dans la nouvelle ère du club. (0 voix)

0%

Vendre : Tirons le meilleur parti de Coman pour une autre saison et parions que sa valeur sera plus élevée l’été prochain. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant