Acheter PS5 n’est pas impossible, mais les gens continuent de faire ces 3 erreurs de réapprovisionnement

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 59 700 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Même si cela semble impossible, acheter la console PS5 aujourd’hui est plus facile qu’au premier semestre 2021, et je le sais pertinemment car j’ai personnellement aidé près de 60 000 personnes à trouver la PS5 à vendre en leur disant de suivre ma La PS5 réapprovisionne Twitter Matt Swider Compte Twitter. C’est là que je vous enverrai des alertes de réapprovisionnement PS5 – si vous suivez mon compte Twitter et activez les notifications. C’est travaillé.

► Quand? Suivez notre suivi Twitter de réapprovisionnement sur PS5 Matt Swider et activez les notifications pour les nouvelles de réapprovisionnement. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de réapprovisionnement PS5.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains pour lesquels j’envoie des alertes. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $ (ils perdraient de l’argent – ​​en quoi cela a-t-il un sens ?).

La vérité est que la plupart des gens font trois erreurs qui réduisent leurs chances de pouvoir acheter la PS5 chaque fois qu’il y a un réapprovisionnement. Voyons ce que c’est avant de commettre les mêmes erreurs, et soit d’abandonner, soit d’envoyer votre argent à un revendeur (ce que vous ne devriez jamais faire sur les réseaux sociaux).

Cliquez sur cette image d'un exemple d'alerte de réapprovisionnement Best Buy PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

1. Ils refusent un pack PS5, puis paient 800 $ plus tard

L’achat d’un pack PS5 est votre meilleur moyen de trouver une PS5 en stock. Le fait que même un réapprovisionnement PS5 rempli de jeux et d’accessoires puisse disparaître en trois minutes montre que la demande pour la PlayStation 5 est encore beaucoup trop élevée. Imaginez si ces mêmes détaillants aux États-Unis se réapprovisionnaient sans forfaits ? Ce réapprovisionnement est parti en quelques secondes.

Curieusement, des gens m’ont dit que les packs PS5 ne sont pas une option pour eux, ce qui est bien, mais des semaines plus tard, ils finissent par payer le même montant – généralement 800 $ sur eBay ou un site d’enchères similaire – pour seulement le console. Comment diable cela a-t-il un sens? Parfois, si vous trouvez un employé de GameStop sympa, il vous permettra d’échanger un jeu dans un lot contre un jeu différent (ou un crédit en magasin) si c’est votre plus gros problème.

Des gens m’ont dit que les packs PS5 ne sont pas une option pour eux, mais des semaines plus tard, achetez juste la console pour 800 $ de réduction sur eBay.

GameStop et Antonline sont connus pour leurs offres groupées, tandis que Target, Walmart et Best Buy vendent les consoles PS5 Disc à 499 $ et PS5 Digital Edition à 499 $ en tant que consoles autonomes. Et devine quoi? GameStop s’est avéré être le plus simple pour obtenir la console. Récemment, le détaillant de jeux a lancé une autre barrière à l’entrée : permettre à tous les membres PowerUp Rewards (15 $ par an) d’avoir un accès anticipé aux événements de réapprovisionnement PS5.

Compte tenu du nombre de personnes qui revendent des consoles PS5, limiter le réapprovisionnement aux membres (pour une somme modique annuelle) et inclure des jeux, des manettes et des cartes-cadeaux (plus difficiles à revendre pour quelqu’un) est la meilleure solution. De plus, fait amusant: les détaillants ne gagnent pas beaucoup d’argent en vendant la console PS5. Ainsi, en emballant des jeux et des accessoires, certains magasins aux États-Unis réalisent des bénéfices tout en sachant que la PS5 va aux joueurs.

2. Ils abandonnent trop rapidement les réassorts PS5

Vous pouvez être le plus rapide à cliquer sur mes liens de réapprovisionnement PS5 – même, disons, le tout premier à le faire – et toujours être accueilli par un message « rupture de stock ». Il est temps d’abandonner, n’est-ce pas ? Tu étais le premier, non ? C’est là que les gens continuent de faire des erreurs lorsqu’ils essaient d’acheter la PS5, et c’est frustrant.

La plupart des détaillants aux États-Unis lancent les commandes de consoles PS5 par vagues, ce qui signifie que quelques consoles seront mises en vente, je vais le suivre et envoyer mon tweet, et il sera instantanément en rupture de stock pour certaines personnes – d’autres le verront en stock et commencer le processus pour l’acheter. C’est presque comme une loterie lorsque vous accédez initialement à cette page de produit, et attendre la prochaine vague est la clé pour enfin obtenir la console. Parfois, ces vagues sont annoncées (Walmart) et d’autres fois, elles sont supposées (Best Buy). Un réapprovisionnement peut durer de trois minutes (Antonline) à 40 minutes (Walmart et GameStop).

Walmart et Best Buy sont connus pour avoir sorti la console par vagues. Walmart fait des vagues de 10 minutes de la PS5 avec quelques tours (généralement deux tours ces derniers temps, mais à un moment donné, ils ont fait 12 tours sur deux heures), tandis que Best Buy fait quelque chose de similaire et stocke certains magasins à des moments différents (vous devez achetez les réassorts Best Buy PS5 en ligne, mais sélectionnez un magasin pour éventuellement récupérer la console en personne).

Conseils clés : La persévérance est bien plus importante que la vitesse. Être le premier n’a souvent pas autant d’importance que de s’accrocher. Le seul avantage à cliquer rapidement sur mes liens est d’avoir plus de chances d’essayer d’acheter la PS5 jusqu’à ce qu’elle soit épuisée. Après, c’est souvent une question de chance.

3. Ils pensent que la PS5 sera en stock plus tard cette année

“J’aurai une PS5 quand ils seront dans les magasins plus tard cette année”, disent les demandeurs de réapprovisionnement PS5 fatigués qui sont sur le point d’abandonner l’achat de la console. Et j’ai cette idée : il est impossible d’acheter de la PS5 aujourd’hui, mais cela devrait être plus facile lorsque la demande diminue, non ?

Eh bien, il y a tout un public pour la PS5 qui n’a pas encore cherché de réapprovisionnement : les parents qui voudront la console Sony pour leurs enfants pour Noël, et dans la montée en puissance du Black Friday et du Cyber ​​Monday, nous verrons probablement la PS5 est en rupture de stock d’octobre à fin décembre.

Les analystes m’ont dit qu’ils s’attendaient à ce que le chaos de réapprovisionnement de la PS5 se poursuive jusqu’en 2022, et Sony lui-même aurait déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’offre rattrape de si tôt, même si la société prétend travailler sur le problème.

La situation du réapprovisionnement de la PS5 cette semaine

Il y a de bonnes raisons de penser que la PS5 sera en stock chez plusieurs détaillants américains dans les prochains jours. Plus précisément, nous suivons le stock de PS5 chez GameStop et Target (ils en ont plusieurs dans des magasins individuels dans l’arrière-boutique et les publieront en ligne lorsqu’il y en aura suffisamment dans tout le pays).

Chaque fois qu’il y a un manque d’inventaire la semaine ou les semaines précédentes chez les détaillants, les gens sont frustrés et achètent sur des sites d’enchères ce week-end. Cependant, la semaine suivante est généralement la situation exactement opposée et les réapprovisionnements ont lieu à des dates consécutives. Et ces sites d’enchères n’ont pas encore votre PS5 par la poste.