Acheter SHIB après que les développeurs aient brûlé des pièces ? Invezz

La pièce Shiba Inu SHIB / USD a vu sa valeur augmenter de la part des développeurs de projets eux-mêmes alors qu’ils ont lancé une stratégie à deux fronts, où ils ont ajouté de nouvelles paires sur l’échange décentralisé ShibaSwap (DEX), ainsi qu’une combustion de pièces.

En d’autres termes, cette expansion a entraîné la combustion de deux devises principales, le Shiba Inu (SHIB) et le Leash (LEASH). Cela a abouti à la création de deux nouveaux groupes de négociation d’ETH sur ShibaSwap, le groupe Perlin (PERL-ETH) et le groupe Ryoshi (RYO-ETH).

L’ajout de ces nouveaux pools a entraîné une combustion de pièces de 25 000 $ pour SHIB et une combustion de 25 000 $ pour les jetons LEASH.

Lorsque nous examinons les données du site Web officiel de Shiba Inu, nous pouvons voir que Leash a un approvisionnement total de 107 646 jetons. En comparaison, Shiba Inu a commencé avec un approvisionnement de 1 quadrillion, mais l’équipe a offert 50% de cet approvisionnement à Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum. Qui a brûlé la majeure partie dans un portefeuille mort tout en faisant don du reste à une œuvre caritative.

Brûler conduit à plus de rareté et à une valeur plus élevée de la valeur de chaque jeton, alors devriez-vous acheter Shiba Inu (SHIB) ?

La valeur Shiba Inu (SHIB) était de 0,00000764 $ le 9 août.

Le plus haut historique de la pièce était de 0,00003791 $ le 10 mai. Cela nous donne un aperçu de la hauteur à laquelle le potentiel symbolique doit grimper. Cela signifie que la valeur du jeton le 10 mai était d’environ 400% supérieure à celle du 9 août.

Pour avoir une perspective plus large sur la valeur du jeton, nous analyserons ses performances en juillet pour voir comment sa valeur a augmenté et diminué au cours de cette période.

Le 6 juillet, la valeur du SHIB est passée à 0,00000922 $. Le 20 juillet, il est tombé à 0,00000582 $ le 20 juillet. Cela nous donne une perspective claire sur la croissance récente du jeton. Cela indiquait une différence de 37% en valeur tout au long du mois.

Selon les données d’IntoTheBlock, la pièce SHIB a enregistré 253,63 millions de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

Dans cet esprit, on s’attend à ce qu’à la suite de cette combustion de pièces, la valeur du jeton SHIB ait le potentiel d’augmenter de 30% à 0,00000994 $ d’ici la fin du mois d’août. Cela en fait un achat intéressant.

Le développement futur de la pièce Shiba Inu (SHIB) semble prometteur, et seul le temps nous montrera de combien sa valeur peut augmenter dans un proche avenir.

