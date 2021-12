« Acheter » sur Bharti Airtel avec un objectif de prix de Rs 925

Nous réitérons notre appel d’achat sur Bharti avec un PT de Rs 925, basé sur un EV/Ebitda indien de 9,8x.

A retenir : La récente chute de 9 % de Bharti par rapport au sommet offre un point d’entrée plus attrayant dans le titre. Premièrement, une comparaison du ratio Arpu/PIB par habitant dans 45 pays suggère qu’il y a suffisamment de marge pour que l’Arpus augmente encore. Deuxièmement, les enchères 5G sont peu probables en 2022 et une offre abondante avec un calendrier d’enchères défini pourrait conduire à un investissement de spectre plus discipliné à l’avenir. Enfin, les valorisations sont raisonnables par rapport à la croissance. Nous réitérons « acheter » avec un objectif de prix de Rs 925.

Stock en baisse de 9 % par rapport au pic : Depuis les fortes hausses tarifaires de 20 à 25 % annoncées par Bharti et ses pairs en novembre, l’action Bharti Airtel est en baisse de 9 % et a sous-performé Nifty de 9 %. Cela a été motivé par trois préoccupations principales. Tout d’abord, la possibilité d’une nouvelle hausse du secteur Arpus après deux hausses musclées au cours des deux dernières années. Deuxièmement, les investissements 5G imminents et enfin, le malaise face aux valorisations de Bharti Airtel. Nous examinons de plus près ces préoccupations dans cette note.

Immense marge de progression pour Arpus : Notre analyse du ratio Arpu/PIB par habitant pour 45 pays révèle que les pays dont le PIB par habitant se situe entre 1 000 et 3 000 USD ont un ratio Arpu/PIB de 1,9 à 2,1 %. Par contre, l’Arpu du secteur actuel de l’Inde de Rs 159 implique un ratio ARPU/PIB de 1,3%. En supposant l’intégralité des hausses tarifaires récentes, le secteur Arpus pourrait atteindre 187 Rs, ce qui porterait le ratio Arpu/PIB par habitant à 1,6 %, ce qui est encore inférieur aux niveaux de 2 % observés pour les pays ayant des niveaux de revenu comparables. Avec un ratio de 2 % d’Arpu/PIB par habitant, le secteur indien de l’Arpu pourrait atteindre Rs240 – offrant une autre hausse de 27 %, ce qui implique une possibilité importante pour l’Arpus d’augmenter davantage.

Investissements 5G improbables en 2022 : Le gouvernement prolongeant les essais 5G jusqu’au 22 mai, les enchères 5G ne peuvent avoir lieu qu’après 1HCY22. En outre, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des enchères de spectre au cours du 4e trimestre de chaque exercice, ce qui suggère que des enchères de spectre 5G pourraient avoir lieu au 4e trimestre de l’exercice 23. À notre avis, les opérateurs peuvent ne pas se précipiter pour acquérir du spectre, car il existe une grande disponibilité de spectre et la certitude que le spectre invendu est mis aux enchères chaque année. Cela dit, nous modélisons les dépenses du spectre 5G de 300 milliards de roupies au cours de l’exercice 24.

Les valorisations des primes reflètent une forte croissance : Bharti a été témoin d’une forte revalorisation due à la consolidation et à l’amélioration de l’environnement tarifaire. Cela a abouti à sa consol. La fourchette de valorisation EV/Ebitda passera de 7,2x au cours des 10 dernières années à 8,6x au cours des trois dernières années. Lorsque nous ajustons pour l’Afrique et les activités Towers, les valorisations EV/Ebitda de Bharti India ont également été réévaluées de 8x au cours des 10 dernières années à 11x au cours des 3 dernières années. C’est plus élevé que les opérateurs de télécommunications régionaux et est justifié à notre avis étant donné les perspectives de croissance supérieures de Bharti.

Réitérez ‘acheter’ avec Rs 925 PT : Au cours de l’exercice 22-24, nous nous attendons à ce que Bharti fournisse un TCAC de 17 %/21 % dans la console. chiffre d’affaires/EBITDA, en supposant qu’il n’y ait plus de hausses tarifaires jusqu’au 4QFY24. Malgré notre projection de 11 milliards de dollars d’investissements, dont 2 milliards de dollars pour le spectre 5G, nous prévoyons que Bharti fournira 5,3 milliards de dollars de FCF cumulés au cours des exercices 23-24 et verra ses ROCE s’améliorer à 14%. Nous réitérons notre appel d’achat sur Bharti avec un PT de Rs 925, basé sur un EV/Ebitda indien de 9,8x.

