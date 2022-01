Acheter sur les creux pour profiter des corrections du marché en 2022: Experts

Les investisseurs peuvent investir par tranches et profiter de toute correction périodique pour investir dans des actions afin de développer leur patrimoine à long terme.

Nifty 50 a augmenté de près de 24% en 2021 et les investisseurs s’attendent à ce que l’élan se poursuive en 2022. Actuellement, plusieurs facteurs semblent avoir un impact sur les performances du marché boursier en 2022, mais des surprises ne sont pas à exclure non plus. . De la hausse de l’inflation aux hausses imminentes des taux d’intérêt, du budget 2022 aux facteurs mondiaux tels que la suppression des liquidités par la Fed et les hausses des taux d’intérêt américains à l’impact sur le taux de change roupie-dollar, il pourrait y avoir plus de facteurs de ce type à mesure que nous avançons en 2022.

La bourse n’est pas à sens unique et il y aura des hauts et des bas dans les prix des actifs. Bien que la volatilité fasse partie intégrante du marché boursier, les actions doivent dériver vers le haut sur le long terme. Pour savoir ce qui attend les investisseurs boursiers, y compris ceux qui investissent dans des fonds communs de placement en actions, voici quelques points de vue d’experts du secteur sur la façon dont 2022 se dessinera en ce qui concerne les actions en tant que classe d’actifs.

Abhijit Bhave, PDG, Fisdom Private Wealth

Le thème de CY 2022 sera « Exceptionnel à la normalisation ». Alors que le soutien post-Covid des gouvernements et des banques centrales sous forme de politique budgétaire et monétaire est progressivement éliminé, une transition claire des économies et des politiques vers un état plus normal est attendue.

Les actions domestiques ont enregistré un gain significatif au cours des deux dernières années (Nifty est en hausse de 24% en un an et de près de 40% en deux ans), grâce à une forte liquidité, une politique monétaire favorable, une reprise macroéconomique plus rapide que prévu suite à la pandémie et à un effort de vaccination vigoureux combiné à une participation à grande échelle des investisseurs nationaux.

Sur les fronts mondial et local, le cycle économique est dans une phase d’expansion, ce qui fonctionnerait comme un vent arrière pour le marché boursier au cours de l’année 2022 et nous nous attendons à des gains plus spécifiques aux actions qu’à une large participation au marché. Nous prévoyons que les rendements supérieurs à la normale se poursuivront pendant une autre année civile au cours de l’exercice 2022.

Dans l’environnement actuel, nous recommandons aux investisseurs d’investir par tranches et de profiter des éventuelles corrections périodiques pour investir en actions afin de développer leur patrimoine à long terme.

Rajan Pathak, cofondateur et directeur général, Fintso

Comme 2021, le marché des actions en 2022 aura sa juste part de volatilité. Plusieurs facteurs négatifs tels que des valorisations élevées, le recul des politiques monétaires accommodantes à travers le monde, la hausse des prix du pétrole conduiraient à un repli du marché.

Cependant, un contexte économique positif, une reprise des bénéfices des entreprises et plusieurs introductions en bourse de start-ups technologiques qui devraient arriver sur le marché public augmenteront les gains en actions.

Nous pensons que les marchés afficheront leur septième année consécutive de rendements positifs en 2022, bien que des rendements plus modérés que ceux que nous avons vus en 2021. Acheter sur des creux ou des accumulations serait une stratégie idéale. Nous encourageons les investisseurs à se concentrer sur les sociétés de grande et moyenne capitalisation de qualité disponibles à des valorisations raisonnables.

