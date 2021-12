Tirer parti de la plate-forme pour créer de la valeur grâce à des commandes récentes : les ajouts d’aéroports au portefeuille de GMRI à Goa et Medan (Indonésie) tireraient parti de ses capacités et de son partenariat avec le Groupe ADP dans la création de grands aéroports (capacité éventuelle à 4-5 X le débit existant) et d’un écosystème. Nous nous concentrons sur l’aéroport de Mopa (Goa) et estimons à 300 millions de dollars un investissement global en fonds propres pour produire 3X le prix à réserver. Ajusté pour la participation de GMRI dans les aéroports, cela augmente sa FV de 10% à Rs 49. ACHETER.

L’aéroport de Mopa peut être significativement rentable dans les trois dimensions clés : La phase I du projet d’aéroport de Mopa (7,7 millions de personnes) est achevée à 50 % et sa mise en service est accélérée d’ici août 2022. La capacité éventuelle est une phase de 4 à 5 fois. J’ai la capacité.

La capacité éventuelle pourrait être utilisée au cours des 15 à 20 premières années de la concession de 60 ans : nous prévoyons que les volumes à l’aéroport de Mopa deviendront 4 X de la capacité de la phase I d’ici l’exercice 2035. Une telle croissance lui permettrait d’atteindre sa capacité de conception finale dans les 15 ans suivant la signature de la période de concession.

La durée de la concession est de 40+20 ans. Nous notons des soutiens à la croissance dans (1) un fort TCAC à deux chiffres observé dans les volumes aériens de l’État au cours de l’exercice 2011-19 et (2) des limitations pour développer l’aéroport de Dabolim existant au-delà du programme d’extension de capacité actuel.

Les dépenses par personne (SPP) sont probablement les meilleures des aéroports indiens : nous estimons que les SPP de l’aéroport de Mopa représentent 2 fois celui de l’aéroport de Delhi sur la base (1) d’un bien meilleur profil de dépenses des passagers nationaux et internationaux et (2) beaucoup plus élevé part éventuelle des passagers internationaux dans les volumes aéroportuaires. Dans un tel contexte, nous notons que les loisirs sont le but dominant des voyages à Goa, les touristes internationaux dominant le mix de pax international et l’attractivité relative de l’aéroport de Mopa pour les touristes internationaux étant donné la proximité du nord de Goa.

L’amélioration de la connectivité avec le nord de Goa et la politique foncière sur les jeux peuvent stimuler les perspectives immobilières : la mise en service du prix de l’autoroute à 6 voies récemment décerné amènera les destinations balnéaires du nord de Goa à moins de 40 minutes de l’aéroport, augmentant les perspectives d’établissement d’hôtels dans les 232 acres de l’immobilier associé. On note également des perspectives d’émergence de casinos, objet de la politique foncière. Nous sommes rassurés par le fait que l’état de Goa a récemment donné son approbation de principe à la création d’un complexe intégré près de l’aéroport de Mopa s’étendant sur 100 acres, où Deltin Corp hébergerait des casinos électroniques pour commencer. Deltin Corp a partagé l’intérêt d’acquérir 50 acres de plus et pourrait considérer l’immobilier de l’aéroport de Mopa.

Nous augmentons la FV de 10 % à Rs 49 principalement sur la création de valeur de l’aéroport de Goa : mn impliquait un gain dans son SoTP.