«Acheter» sur RIL; entreprise pour bénéficier d’un effet de levier plus faible

Selon nous, la baisse du prix du brut et l’engagement annuel de 75 milliards de dollars d’Aramco en matière de dividendes ont retardé l’achat de la participation de RIL O2C. La société a récemment réitéré son accent sur les investissements en aval en Inde et en Chine. Il pourrait reproduire son modèle d’investissement en aval en Chine en investissant dans l’activité O2C de RIL. RIL bénéficierait d’un effet de levier plus faible et d’une empreinte carbone plus faible. Répétez «acheter» sur RIL.

Expansion en Inde: le prospectus d’introduction en bourse d’Aramco mentionne qu’il concentre ses investissements en aval dans les économies à forte croissance de Chine, d’Inde et d’Asie du Sud-Est. Récemment, le PDG a réitéré l’accent mis sur l’Inde: le PDG Amin Nasser dans une interview du 20 décembre a déclaré que si des ajustements à court terme étaient nécessaires en raison de la faiblesse du prix du brut, ils continuent de rechercher des opportunités sur les marchés à forte croissance de l’Inde et de la Chine. Il cible les investissements pétroliers vers produits chimiques (O2C) en Inde et en Chine et s’attend à une forte croissance des produits chimiques en Inde.

Empreinte chinoise existante: Aramco détient une participation dans le plus grand projet chinois d’O2C à Zhejiang avec un accord de fourniture de brut à long terme et un plan de construction d’un réseau de points de vente au détail. Elle possède également une JV de vente au détail de carburant, Sinopec exploitant 1 000 points de vente au détail.

Une empreinte similaire possible en Inde: un investissement dans la filiale O2C de RIL pourrait donner à Aramco une empreinte similaire – une participation dans le plus grand projet O2C de l’Inde avec un accord de fourniture de brut à long terme et une participation à la vente au détail de carburant via le RIL-BPJV. Puisqu’il n’a pas mis en place de capacité O2C en champ vert en Chine et qu’aucun autre acteur indien n’envisage une transition O2C, un investissement dans l’activité de RIL apparaît comme une option logique.

