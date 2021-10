Acheter Tezos (XTZ) après une portée de valeur plus élevée ? Invezz

Tezos XTZ / USD est un réseau blockchain basé sur des contrats intelligents qui visent à offrir une infrastructure à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer et vous améliorer au fil du temps sans les dangers d’un hard fork.

Stimuler l’espace d’applications décentralisé comme catalyseur de croissance

Tezos est une blockchain de preuve de participation (PoS) de couche 2 à modification automatique qui peut être mise à jour en utilisant un processus de modification au sein du protocole.

Sa dernière mise à jour a eu lieu en août 2021 et comprenait une réduction du temps de blocage et de la consommation de gaz.

Cela signifie que les coûts de transaction étaient inférieurs, ce qui a attiré de nouveaux utilisateurs sur le réseau.

Étant donné que Tezos est cette blockchain de couche 2 construite au-dessus d’Ethereum, il est possible d’utiliser des contrats intelligents et ainsi de créer des applications décentralisées (dApps) dessus.

Le langage des contrats intelligents utilisé dans Tezos s’appelle Michelson, et les contrats intelligents de Tezos ont reçu un total de 5,8 millions d’appels en octobre. De plus, il y a actuellement environ 135 projets et dApps en cours de développement sur le réseau.

Cette augmentation de l’activité du réseau a contribué à la croissance du jeton XTZ car il a augmenté les cas d’utilisation et la demande.

Faut-il acheter des Tezos (XTZ) ?

Le 4 octobre, Tezos (XTZ) valait 8,82 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de point de valeur pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que la valeur que le jeton avait en septembre, passant par son point le plus élevé et le point le plus bas de valeur.

Tezos (XTZ) a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps à 9,12 $ le 4 octobre; cependant, tout au long de la journée, il était tombé à 8,82 $ au moment de la rédaction. Cela signifie que le jeton n’a été réduit que de 0,3 $ en valeur ou de 3 %.

En ce qui concerne le point de valeur le plus bas en septembre, c’est le 8 septembre que le jeton a chuté à 4,05 $.

En termes de point de valeur le plus élevé du mois, sa valeur a augmenté à 7,96 $ le 14 septembre.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 3,91 $ au cours du mois ou a connu une augmentation de 96%.

De plus, du 14 septembre à son sommet historique du 4 octobre, il a augmenté de 1,16 $ ou 14 %.

Nous pouvons nous attendre à ce que Tezos (XTZ) augmente à 10,12 $ d’ici la fin octobre avec tout cela à l’esprit.

