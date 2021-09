Acheter un iPhone 13 dans certains pays demande plus de 3 mois de travail

in

La gamme iPhone 13 est enfin là, et elle est proposée aux mêmes prix que la dernière génération selon l’endroit où vous vous trouvez. Comme indiqué la semaine dernière, les prix de l’iPhone 13 peuvent atteindre près de 3000 $ dans certains pays. Maintenant, une nouvelle étude Money SuperMarket montre combien d’heures (ou de mois) les gens doivent travailler pour acheter le tout nouvel iPhone 13 dans différentes régions du monde.

Au lieu de simplement considérer le prix total des appareils dans chaque pays, la recherche est basée sur le temps qu’une personne doit travailler pour s’offrir un iPhone 13 (la version 128 Go). En effet, si certains pays peuvent avoir un iPhone moins cher que d’autres, le salaire minimum peut également être plus bas, ce qui rend plus difficile l’achat d’iPhone là-bas.

Semblable à ce qu’a révélé un récent rapport Nukeni, Money SuperMarket souligne que le Brésil est certainement le pays avec l’iPhone 13 le plus cher. Là (ou devrais-je dire ici), un iPhone 13 128 Go coûte environ 1449 $. Quelqu’un qui gagne un salaire minimum au Brésil doit travailler 86 jours pour acheter un nouvel iPhone.

Cependant, le Brésil n’est pas le pays où l’iPhone 13 est le moins abordable avec un salaire minimum. Alors que le même modèle coûte 1 025 $ aux Philippines, les gens là-bas doivent travailler 97 jours pour l’acheter.

Hong Kong a l’iPhone 13 128 Go le moins cher au prix de 874 $, et ceux qui y vivent avec un salaire minimum local peuvent obtenir un nouvel iPhone avec 7 jours de travail. Mais le pays qui arrive en tête de liste des iPhone 13 les plus abordables est la Suisse, où les gens doivent travailler moins de 7 jours pour acheter un iPhone 13 avec le salaire minimum local.

La société de recherche note que tous les calculs supposent une journée de travail typique de 8 heures et que les prix de l’iPhone ont été collectés sur le site Web d’Apple dans chaque pays. Pour des pays comme les États-Unis et le Canada, la recherche a calculé une taxe moyenne par État et province pour définir le prix.

Bien entendu, le prix de l’iPhone et d’autres produits varie dans chaque pays en fonction des taxes locales, des fluctuations des devises par rapport au dollar et d’autres problèmes locaux.

L’iPhone 13 sera officiellement disponible aux États-Unis et dans 30 autres pays à partir du vendredi 24 septembre. Apple a annoncé que les nouveaux téléphones sortiraient dans plus de 15 autres pays en octobre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :