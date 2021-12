Acheter un iPhone d’occasion ? Vous devez d’abord connaître cette nouvelle astuce iPhone

Les modèles d’iPhone 13 ont les mêmes prix que leurs prédécesseurs, malgré quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment plus de stockage sur les modèles les moins chers. De plus, Apple et ses partenaires opérateurs proposent toutes sortes d’offres pour réduire ces prix d’entrée. Mais ils pourraient encore être trop chers pour les acheteurs à la recherche d’un iPhone sans échanger un appareil ou s’inscrire à un nouvel opérateur. Une solution évidente à ce problème consiste à acheter un iPhone d’occasion. Vous pouvez faire de bien meilleures affaires si vous êtes prêt à acheter d’occasion. C’est particulièrement vrai pour les anciens modèles d’iPhone qui ont encore quelques années de vie.

Mais vous ne voulez pas vous faire arnaquer lorsque vous achetez un iPhone d’occasion. Vous recherchez une bonne affaire, pas de jeter de l’argent par la fenêtre, vous voudrez donc porter une attention particulière à l’appareil que vous êtes sur le point d’acheter. Il se trouve qu’Apple vient de lancer une nouvelle astuce incroyable pour iPhone dans iOS 15.2 qui est parfaite pour ce scénario. Et vous devez absolument en être conscient, surtout si vous cherchez à acheter des iPhones d’occasion.

Que rechercher lorsque vous achetez un iPhone d’occasion

Dites que vous avez trouvé l’iPhone d’occasion de vos rêves. C’est la bonne couleur, il a l’appareil photo que vous vouliez et il dispose de suffisamment de stockage. Surtout, le prix est correct. Vous ne devriez toujours pas vous précipiter pour acheter le téléphone jusqu’à ce que vous ayez eu l’occasion de le vérifier.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que l’âge de l’iPhone est exact. Assurez-vous de demander l’IMEI de l’appareil pour vérifier quand l’ancien propriétaire l’a acheté. Vous devez ensuite inspecter le combiné et vous assurer qu’il ne présente aucun signe de dommage. Pendant que vous regardez le téléphone, vérifiez l’indicateur d’état de la batterie pour avoir une idée de la durée de vie de la batterie après des mois ou des années d’utilisation.

Vous pouvez également utiliser l’IMEI pour vous assurer que l’iPhone d’occasion que vous souhaitez acheter n’a pas été volé ou mis sur liste noire. Pendant que nous y sommes, vous devez vous assurer que le verrouillage d’activation n’est pas activé sur l’appareil et que le propriétaire précédent efface toutes ses données et se déconnecte de son identifiant Apple.

Vous voudrez également vous assurer que l’iPhone d’occasion que vous êtes sur le point d’acheter peut fonctionner sur votre opérateur. Il ne sert à rien de faire cette affaire si elle n’est pas compatible avec votre opérateur mobile.

C’est pourquoi c’est toujours une bonne idée d’acheter un iPhone d’occasion en personne plutôt qu’en ligne.

Fonctionnalité d’historique de pièces et d’entretien pour iPhone dans iOS 15.2. Source de l’image : Apple Inc.

La nouvelle astuce iPhone dans iOS 15.2

Apple vient de publier iOS 15.2, qui inclut une autre fonctionnalité qui vous aidera dans votre quête pour vous assurer que l’iPhone d’occasion de vos rêves est en effet un excellent achat. La nouvelle version du logiciel comprend un historique de service des réparations iPhone, et nous avons déjà expliqué ce que cela signifie.

Dirigez-vous vers Paramètres, Général, puis À propos, et vous y trouverez une section Historique des pièces et des services.

Pourquoi est-ce une si bonne astuce pour acheter un iPhone d’occasion ? Vous n’avez besoin que d’un coup d’œil à cet écran À propos pour voir si le combiné que vous êtes sur le point d’acheter a subi des réparations importantes. Le vendeur peut ou non toujours être ouvert au sujet des dommages antérieurs. Mais vous voudrez savoir si ce qu’ils disent est vrai.

Ce qui est génial avec la nouvelle fonctionnalité iOS 15.2, c’est qu’elle vous indique si la pièce utilisée pour réparer l’iPhone est authentique ou non. Vous pourriez toujours finir par acheter un iPhone d’occasion que le propriétaire avait réparé tant qu’Apple ou des ateliers de réparation agréés s’occupaient des réparations.

Il y a cependant quelques mises en garde. L’historique des pièces et des services de l’iPhone ne couvre que certaines pièces, selon le modèle. Mais ce sont généralement des parties cruciales. Comme la batterie (iPhone XR, XS, XS Max et versions ultérieures); batterie et écran (iPhone 11 et versions ultérieures) ; affichage de la batterie et appareil photo (iPhone 12 et versions ultérieures).

La prochaine fois que vous achèterez un iPhone d’occasion, vous voudrez vous assurer que l’appareil dispose d’iOS 15.2 ou d’une version ultérieure. Vous voudrez également vous connecter à Internet pour inspecter l’historique de ses réparations. Assurez-vous de garder le document d’assistance d’Apple à portée de main.