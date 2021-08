Acheter un jeton KuCoin après un coup de pouce par Green Initiative ?

in

KuCoin KCS / USD est un échange de crypto-monnaie populaire qui a été lancé en 2017 et propose une multitude de crypto-monnaies.

Il offre un haut niveau de sécurité, une interface facile à utiliser et une large gamme de services cryptographiques, tels que le trading à terme et sur marge, un échange P2P intégré et des options d’appel cryptographique par carte de crédit ou de débit.

L’initiative verte comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’échange KuCoin Crypto a annoncé qu’il lancerait un pool minier dans le but de fournir des revenus aux mineurs de preuve de travail (PoW) lorsqu’ils intégreraient leurs plateformes.

Il s’agit d’un produit qui permettra aux mineurs de contribuer en Bitcoin (BTC) et Bitcoin Cash (BCH) et de partager des récompenses.

Les mineurs doivent installer et exécuter eux-mêmes le matériel requis s’ils souhaitent rejoindre ce groupe, et KuCoin affirme qu’il finira par fournir également des services de cloud mining.

Son PDG, Johnny Lyu, affirme que le groupe récompensera les mineurs qui utilisent des solutions durables, ce qui signifie que ceux qui exploitent des énergies renouvelables auront accès à une réduction sur les frais.

Cela montre un changement progressif et une augmentation vers une utilisation d’énergie plus propre.

Devriez-vous acheter un jeton KuCoin (KCS) ?

Le 27 août, le KuCoin Token (KCS) valait 12,35 $.

Pour évaluer ce prix et la croissance potentielle, nous analyserons son plus haut historique et comparerons la valeur à la performance de juillet.

Le jeton KuCoin (KCS) avait sa valeur la plus élevée de tous les temps le 10 janvier 2018, avec une valeur de 20,17 $ USD. Cette valeur était 63 % plus élevée que la valeur du 27 août.

KCS a commencé à un plus bas de juillet de 6,97 $ le 2 juillet, ce qui en fait le point le plus bas en termes de valeur du jeton pour tout le mois de juillet.

Dans les jours suivants, le 7 juillet, il est passé à 14,74 $, ce qui a marqué son plus haut du mois. Il s’agit d’une augmentation de 111 %.

Sa valeur a chuté à 10,72 $ le 8 juillet, puis est remontée à 14,21 $ le 12 juillet. Il s’agit d’une augmentation de 32 % de la valeur du 8 au 12 juillet. Selon les données d’IntoTheBlock, KuCoin Token (KCS) a vu une moyenne de 62 540 adresses

Aussi, 49 310 adresses étaient dans la monnaie, soit 78,92 %.

Avec cette initiative verte et les mineurs bénéficiant d’une réduction des frais, nous pouvons potentiellement voir une utilisation accrue de l’échange KuCoin et du jeton KuCoin, ce qui pourrait conduire à une augmentation de leur prix à 16,67 $ d’ici la fin septembre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent