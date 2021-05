Acheter un memecoin n’est pas si simple

Compartir

Les crypto-monnaies ne sont jamais ennuyeuses, mais les choses sont devenues très chaudes récemment. Je veux dire, quand même les parents commencent à nous demander de leur acheter une partie de ce “Dogecoin” et que les ex-petits amis viennent demander les 10 prochains jetons Moonshot, est-ce le meilleur?

Jusqu’à présent, même si de nombreux jetons pour adultes comme Pube Finance ou $ ASS ont été lancés, ce n’était pas le cas et je ne pouvais m’empêcher d’être un peu intrigué. Jusqu’à présent, je suis resté à l’écart de tout l’écosystème Binance Smart Chain car je pense qu’il n’est pas décentralisé avec ses très peu de validateurs (je veux dire 21 validateurs, c’est moins que les joueurs sur un terrain de football lors d’un match). C’est comme aller au parc à thème néerlandais au Japon et penser que c’est la même expérience qu’aux Pays-Bas. *Sans vouloir vous offenser.

Quoi qu’il en soit, étant donné que les frais d’Ethereum Gas sont toujours élevés et que tout le monde semble s’amuser, j’ai décidé de l’essayer. Après tout, c’est sur la blockchain, alors qu’est-ce qui peut mal tourner?

La première étape, il avait besoin de trouver un jeton aléatoire qu’il considère comme au moins assez mignon pour potentiellement perdre de l’argent. Après avoir parcouru certains canaux de télégramme cryptographique, je suis tombé sur Catecoin. Oui, je sais que tout le monde aime les chiens, mais j’aime les chats.

C’était assez mignon, il était déjà devenu une grande communauté en peu de temps, et le nombre de possesseurs était supérieur à quelques milliers. Il a été très impressionné par l’activité de leur chaîne communautaire, alors la décision a été facile: acheter $ Cate pour voir comment cela fonctionne.

Comme pour tout ce que vous voulez acheter sur PancakeSwap, qui est d’ailleurs un échange décentralisé sur Binance Smart Chain, vous devez disposer d’un actif conforme BSC. En outre, vous devez obtenir celui contre lequel votre jeton Yolo est échangé. Dans mon cas BUSD et BNB.

Rien de plus simple que ça. Je suis allé chez FTX pour acheter du BNB avec mon USDT.

On pourrait penser que les choses devraient être faciles maintenant; vous transférez le BNB à Pancakeswap et achetez votre token.

Si seulement ce qui précède était vrai. L’étape suivante a été d’échanger le BNB que j’ai reçu contre du BNB mais sur Binance Smart Chain. Lorsque Binance a initialement lancé BNB, il fonctionnait sur la chaîne Binance. Ils ont ensuite publié Binance Smart Chain pour prendre en charge les contrats intelligents et les rendre interopérables. Super, deux chaînes pour deux choses différentes, mais dans ce cas, cela signifiait également que je devais retirer BNB dans mon portefeuille de confiance pour le changer en BNB mais sur Binance Smart Chain. Heureusement, il existe une option pour le faire facilement dans le portefeuille.

Je me suis consacré à obtenir ce CateCoin et j’ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour l’obtenir. 🐱 Ainsi, lorsque la dApp pancakeswap du portefeuille de confiance ne voulait pas se charger correctement, j’ai décidé de tout faire sur mon bureau. Quoi qu’il en soit, il est plus facile de vérifier toutes ces chaînes de nombres et de décimales sur un seul moniteur.

Prochain arrêt: Meta Mask.

D’accord, mais tout d’abord, saviez-vous que le réseau Binance n’est pas ajouté à Metamask par défaut? C’est quelque chose que nous devons nous ajouter en premier. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec Meta Mask, il s’agit d’un portefeuille cryptographique qui peut être installé dans votre navigateur en tant que plug-in, ce qui le rend très facile à utiliser.

Après avoir cherché un peu, j’ai trouvé les bons liens pour ajouter le réseau Binance Smart Chain aux réseaux dans mon Meta Mask. Voulez-vous savoir comment je l’ai fait? Jetez un œil ici. Ce n’est pas une science exacte. Cela dit, je n’ai aucune idée de la science des fusées non plus. Espérons que la catecoin monte en flèche.

Cependant, il était encore à quelques pas de l’avoir. Comme Meta Mask était maintenant prêt à recevoir, j’ai envoyé mon BNB de Trust Wallet à Meta Mask, puis je suis allé à pancakeswap. Approche du but. À l’époque, j’avais envisagé d’abandonner la mission, mais regarder ce joli personnage de chat m’a donné suffisamment de motivation pour continuer. Et, bien sûr, l’aspect apprentissage. Nous sommes tous là pour la technologie, n’est-ce pas?

Connecter MetaMask à PancakeSwap ✔️

Saisie du montant, je veux acheter ✔️

Appuyez sur Changer maintenant ✔️

Que se passe-t-il: message d’erreur.

BSC Memecoins ne facilite pas vraiment l’achat. Le message d’erreur semble être courant lorsque vous n’avez pas défini la tolérance de glissement suffisamment élevée. Comme les crypto-monnaies en général et les jetons yolo en particulier sont très volatils, vous devez spécifier le mouvement de prix que vous êtes prêt à tolérer. Souvent, un glissement de 1% ne suffit pas. Pour accéder à mes jetons de chat, j’ai dû tolérer un glissement de 12%, mais j’ai finalement eu mon CateCoin. 🎉