Acheter un mobile le Prime Day : ce sont les meilleures offres du jour | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Prime Day est l’un des meilleurs jours pour acheter un nouveau mobile et ces smartphones sont en vente à des prix minimum.

S’il existe un type de produit qui triomphe toujours lors des dates de vente comme le Black Friday ou le Prime Day, sont les mobiles. Ce n’est pas pour moins, c’est l’appareil que nous avons toujours en main et qui nous aide dans notre quotidien.

Lors du Prime Day, une grande partie des offres se porte sur les téléphones portables et les accessoires, mais surtout sur l’équipement lui-même. Et si tu attendais ce jour pour changer de mobile et en obtenir un nouveauVous avez de la chance car il y a de très bonnes réductions.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Nous avons compilé certaines des meilleures offres mobiles qui valent la peine, dans différentes gammes de prix et catégories. Par exemple vous avez le dernier iPhone, l’un des Xiaomi qui vaut le plus la peine ou le produit phare de POCO entre autres.

N’oubliez pas que pour bénéficier de ces offres pendant le Prime Day, vous devrez d’abord vous inscrire à Prime. Vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours et d’une annulation gratuite.

iPhone 12

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Si vous cherchez un iPhone 12 à un bon prix, en fait au meilleur prix possible, alors vous avez de la chance. En ce moment sur Amazon c’est le prix le plus bas de tous les temps pour un iPhone 12 de 64 Go.

Cet iPhone 12 avec 64 Go de stockage en bleu est passé de 909 euros à seulement 749 euros. Une remise de 160 euros, la plus importante depuis son lancement en septembre 2020.

iPhone 12 mini

C’est le mobile le plus puissant et le plus compact d’Apple. Avec un écran de 5,4 pouces, dans des capacités de 64, 128 et 256 Go et avec deux caméras grand angle de 12 mégapixels.

iPhone 12 mini C’est essentiellement le même que l’iPhone 12, mais avec un écran de 5,6 pouces. Le reste des composants reste, même l’appareil photo ou le processeur. Mais cette taille plus petite est plus pratique à utiliser d’une seule main.

Le prix de iPhone 12 mini en vert il a également rétréci. Or, pendant le Prime Day, ce mobile de 256 Go coûte 839 euros sur les 979 euros qu’il a coûté. Il est à noter que c’est la version avec le plus de capacité que vous pouvez choisir.

Le modèle à plus faible capacité et moins cher baisse également de prix. Un iPhone 12 mini de couleur bleue avec 64 Go coûte 699 euros et non les 809 euros qu’ils coûtaient auparavant.

PETIT F3 5G

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi avec l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

L’un des derniers modèles lancés par POCO est ce POCO F3 5G, un smartphone avec un puissant processeur Snapdragon 870, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un appareil photo 48 MP et bien plus encore.

Sur les 400 euros qu’il coûte normalement, on peut désormais le trouver à 319 euros avec les frais de port offerts. Ce sont 70 euros de moins qui resteront dans votre poche et la première remise que l’on trouve sur Amazon.

Samsung Galaxy Note 20

C’est l’un des produits phares de Samsung en ce moment, avec un écran AMOLED spectaculaire et un appareil photo comparable à peu de concurrents.

Avec ce Samsung Galaxy Note 20 vous aurez l’un des téléphones Samsung les plus puissants, avec un grand écran AMOLED et aussi avec S-Pen, le stylet qui permet d’effectuer des actions, dessiner ou écrire directement sur l’écran.

Le prix de ce Samsung Galaxy Note 20 dans son édition 4G avec 256 Go de stockage est de 928 euros, mais désormais vous pouvez l’obtenir pour seulement 499 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui dispose également de NFC et d’une charge rapide à 33W, entre autres.

Le petit frère du Xiaomi Mi 11 Lite est également en promotion le Prime Day. Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Lot, un mobile doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, d’un processeur Snapdragon 732G optimisé pour les jeux, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels.

Le prix officiel est de 349 euros, maintenant vous pouvez l’acheter pour 259 euros en bleu, noir et rose.

Xiaomi Redmi Note 9

Avec 3 Go de RAM et Mediatek Helio G85 comme processeur, ce mobile Xiaomi a presque tout pour réussir, y compris une charge rapide de la batterie à 18W de puissance.

On entre dans le domaine des mobiles avec de très bonnes fonctionnalités et à prix cassé sur Amazon en exclusivité pendant le Prime Day. Ce Xiaomi Redmi Note 9 avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage est un mobile qui a été mis en vente pour 200 euros et dont le prix a été ajusté.

Désormais, lors du Prime Day, l’offre de ce Remi Note 9 est bien meilleure car il ne coûte que 99,99 euros.

OnePlus Nord 5G

Ce mobile OnePlus vient révolutionner le milieu de gamme. Il a pratiquement tout, en plus d’un prix abordable, même une charge rapide à 30W.

Le premier Nord by OnePlus, un de ses équipements bon marché et très bien équipé, a été lancé pour 499 euros. OnePlus Nord est l’exemple d’un mobile haut de gamme avec de bonnes spécifications à un prix ajusté, mais surtout avec la sécurité d’avoir un produit de marque OnePlus.

Cet équipement avec un écran AMOLED de 6,44 pouces à 90 Hz, un Snapdragon 765G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage nous l’avons trouvé uniquement lors du Prime Day à 309,99 euros.

OnePlus Nord N100

Ce nouvel appareil OnePlus mise sur l’entrée de gamme, avec un prix inférieur à 200 € et une version Android allégée avec des mises à jour depuis plusieurs années.

Si OnePlus Nord N100 était déjà le mobile le moins cher que OnePlus avait dans son catalogue, maintenant avec les offres Prime Day, il est encore moins cher, à tel point qu’il a un prix que vous ne pourrez sûrement pas ignorer.

Ce mobile avec un écran de 6,52 pouces, Snapdragon 460, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est un appareil simple pour ceux qui recherchent un smartphone basique et simple. Mais c’est que lors du Prime Day il ne coûtera que 95,99 euros, un prix trop tentant.

royaume 8

Obtenez un realme 8 pour seulement 139 euros sur Amazon

Parmi les mobiles à moins de 200 euros ce realme 8 a toujours été très intéressant pour son rapport qualité prix et un design curieux. Il possède un écran AMOLED de 6,4 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh. Le tout pour moins de 200 euros.

Pendant Prime Day, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de prix à seulement 139 euros avec la livraison gratuite et une livraison rapide grâce aux avantages de Prime.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.