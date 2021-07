Acheter un plan d’assurance maladie de Rs 5 lakh? Vérifiez les primes de 20 polices

Gardez à l’esprit que certains des avantages pourraient être disponibles sur une base complémentaire selon les termes et conditions de l’assureur que vous avez choisi.

La mise en place d’une protection adéquate en matière d’assurance maladie devrait être une priorité pour tous, en particulier en ces temps de pandémie où sa troisième vague est imminente. Une couverture d’assurance maladie complète protégerait les finances de votre famille au cas où un ou plusieurs membres auraient besoin d’un traitement hospitalier au cours d’une année d’assurance au milieu des coûts médicaux qui montent en flèche.

Bien que le sens de « adéquat » puisse dépendre de vos besoins réels en matière d’assurance médicale, vous serez bien avisé d’avoir une police flottante individuelle ou familiale avec une somme assurée d’au moins Rs 5 lakh à Rs 10 lakh, surtout si vous vivez dans une zone urbaine. De plus, dépendre uniquement de votre régime de santé collectif fourni par votre employeur peut être risqué, car cela ne serait d’aucune utilité si vous cessez de travailler pour votre employeur actuel. Les primes d’assurance-maladie augmentent à mesure que les assurés vieillissent – ​​en tant que tel, vous voudrez peut-être les acheter en priorité si vous ne l’avez pas déjà fait.

Mais avant d’acheter une police d’assurance médicale indépendante, assurez-vous de comparer soigneusement vos options pour trouver un plan qui répond le mieux à vos besoins. Vérifiez les caractéristiques de la police, les avantages complémentaires et les avenants tels que la couverture pré et post-hospitalisation, la protection contre les maladies graves, la liste des hôpitaux du réseau, les exclusions, les sous-limites, les périodes d’attente pour les conditions préexistantes, le bonus sans sinistre, la couverture ambulance , etc, selon BankBazaar.

Gardez à l’esprit que certains des avantages pourraient être disponibles sur une base complémentaire selon les termes et conditions de l’assureur que vous avez choisi. Ainsi, vous serez bien avisé de les opter même si cela se traduit par des obligations de prime légèrement plus élevées en fonction de vos besoins.

Cependant, le coût de la prime ne devrait pas être le seul critère lors du choix d’une police d’assurance maladie. Vous devez également vous concentrer sur des éléments tels que les antécédents de règlement des sinistres de l’assureur, la facilité de traitement des sinistres, etc. lors du choix d’un plan particulier.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, voici les primes indicatives des polices d’assurance santé individuelles Rs 5 lakh actuellement proposées par 20 principaux assureurs du pays. Notez que toutes les primes ont été calculées pour une personne mariée de 30 ans résidant à Bangalore, et les primes qui vous sont applicables pourraient être différentes en fonction de votre âge, sexe, lieu de résidence, conditions préexistantes, taille de la couverture et caractéristiques de la police ou de toute autre condition de l’assureur que vous avez choisi.

Primes annuelles indicatives pour les plans d’assurance maladie individuels de Rs 5 lakh par 20 assureurs

Avis de non-responsabilité : les données se rapportent à la couverture d'assurance maladie individuelle de Rs 5 lakh par 20 assurances collectées le 13 juillet 2021. * Toutes les primes indicatives annuelles calculées pour un individu de 30 ans (marié) résidant à Bangalore. Les données sont indicatives et les primes réelles et les informations peuvent différer des données mentionnées dans le tableau. ** Somme assurée = Rs 5,5 lakh.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

