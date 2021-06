Acheter un plan de santé flottant familial? Gardez ces choses importantes à l’esprit

Un régime d’assurance maladie familial flottant couvre généralement le mari, la femme et les enfants à charge jusqu’à l’âge de 23 à 25 ans ou jusqu’à ce qu’ils se marient, selon la première éventualité.

Les gens s’inquiètent de plus en plus des dépenses d’hospitalisation dans la deuxième vague actuelle de la pandémie de Covid-19. Plusieurs États à travers le pays ont déjà imposé des fermetures et des couvre-feux pour arrêter la propagation du virus mortel alors que les vaccinations en sont encore à leurs premières phases. De nombreux travailleurs indépendants sont confrontés à des pertes de revenus tandis que les salariés craignent des baisses de salaire ou des pertes d’emplois. La nouvelle souche de coronavirus s’est avérée très contagieuse et il existe un risque élevé que plus d’un membre de la famille soit infecté. Dans une telle situation, il est essentiel d’avoir une police d’assurance maladie qui puisse couvrir adéquatement tous les membres de la famille si certains ou tous nécessitent un traitement hospitalier.

Les polices d’assurance maladie sont généralement disponibles en deux variantes lorsqu’il s’agit de personnes couvertes, à savoir la police de santé individuelle et la police de santé flottante familiale. Comme son nom l’indique, les polices individuelles ne couvrent qu’une seule personne, tandis qu’une police flottante familiale couvre généralement toute la famille à partir d’une seule police. Les primes de toutes les polices d’assurance maladie sont déterminées en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (ou de l’âge et de l’état de santé du membre le plus âgé dans le cas d’un flotteur familial) et elles sont moins chères lorsque la police est souscrite à un jeune âge. Cependant, les primes d’un plan flottant familial pourraient vous coûter moins cher que la prime combinée de polices individuelles distinctes pour tous les membres de la famille.

Il existe différents types de polices flottantes familiales disponibles sur le marché et vous devez choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Donc, si vous envisagez d’acheter un plan flottant familial, vous serez bien avisé de garder quelques points importants à l’esprit.

Qui sont tous couverts par une police d’assurance maladie flottante familiale?

Un régime d’assurance maladie familial flottant couvre généralement le mari, la femme et les enfants à charge jusqu’à l’âge de 23 à 25 ans ou jusqu’à ce qu’ils se marient, selon la première éventualité. Certains assureurs étendent la couverture à d’autres membres de la famille comme la mère, le père, la belle-fille, le beau-père, la belle-mère, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils/la petite-fille, etc. partagé par tous les membres éligibles de la politique.

Cela étant dit, si vous avez des personnes âgées dans votre famille, vous voudrez peut-être acheter des polices individuelles pour elles au lieu de les inclure dans un plan flottant familial. Les personnes âgées sont généralement plus à risque d’hospitalisation et il est préférable pour elles d’avoir une couverture distincte alignée sur leurs besoins médicaux. La prime d’assurance maladie est calculée sur la base de la personne dont l’âge est le plus élevé dans la police, de sorte que la police flottante familiale pourrait être coûteuse si vous incluez des membres de la famille dans une tranche d’âge supérieure. Au lieu de cela, vous pouvez acheter une police de santé distincte pour les personnes âgées/membres âgés de la famille et obtenir une police flottante familiale (qui vous coûtera probablement moins cher en primes) pour les membres plus jeunes éligibles afin qu’il y ait une large couverture disponible pour tous les membres de la famille au cas où de multiples réclamations en un an.

De quelle couverture santé auriez-vous besoin ?

Avec l’inflation médicale croissante, il est crucial de prendre une couverture d’assurance maladie de taille adéquate. Tout en décidant de la taille idéale de votre couverture santé, vous devez tenir compte de facteurs tels que l’âge, l’état de santé et le mode de vie des membres de la famille, les risques de contracter des maladies héréditaires à l’avenir, etc. Vous devriez également vérifier les caractéristiques de la police à différentes tailles de couverture. Certaines compagnies d’assurance permettent une meilleure couverture et des caractéristiques dans les polices avec une couverture plus élevée que celles avec une somme assurée inférieure. Vous devriez également préférer une taille de police telle que vous pourrez renouveler facilement sans interruption à l’avenir. Cela étant dit, la taille de la couverture de votre plan flottant familial devrait être d’au moins Rs 7 lakh-Rs 10 lakh si vous vivez dans une zone urbaine.

Quelles sont les caractéristiques importantes que vous devriez rechercher dans une police flottante ?

Les caractéristiques des polices d’assurance maladie peuvent varier d’une entreprise à l’autre et selon la variante que vous envisagez d’acheter. La plupart des assureurs proposent différentes variantes de polices de santé pour répondre aux différentes exigences des clients. Lors de l’achat d’une police d’assurance flottante familiale, vous devez rechercher des fonctionnalités telles qu’un grand nombre d’hôpitaux en réseau, de faibles périodes d’attente pour les conditions préexistantes, un nombre minimum d’exclusions, une structure de bonus sans réclamation, la restauration automatique de l’installation à somme garantie, une ambulance aérienne couverture, installation de renouvellement à vie, couverture pour un traitement alternatif, pas de plafonnement sur le loyer et le traitement de la chambre, aucune clause de quote-part faible ou nulle, enregistrement de règlement rapide, etc. Certaines des fonctionnalités pourraient être disponibles sur une base complémentaire qui pourrait nécessiter des des charges. Et tandis que l’abordabilité des primes devrait être une considération cruciale, vous devriez également vérifier les antécédents de règlement des sinistres de votre assureur choisi. Cela étant dit, les primes d’assurance maladie peuvent être réclamées pour des déductions fiscales en vertu de l’article 80D de la loi sur l’informatique, sous réserve de limites prédéfinies.

Les compagnies d’assurance maladie n’exigent généralement pas de bilan de santé préalable si l’âge du membre le plus âgé d’une police est inférieur à 45 ans. Il faut donc essayer d’augmenter la couverture santé avant 45 ans. Cela étant dit, il existe d’autres options disponibles sur le marché, telles que les plans de santé complémentaires et super complémentaires, qui pourraient augmenter le niveau de couverture de l’assurance maladie de manière rentable. Vous pouvez également envisager de les opter en fonction de vos besoins en gardant à l’esprit les avenants concernant les franchises – qui devraient idéalement être égales ou inférieures à la somme assurée de votre plan flottant familial.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

