Acheter une assurance? Laissez la technologie vous simplifier la vie

Les conditions d’assurance sont compliquées, le paiement est lent et les offres sont difficiles à comprendre.

Par le Dr Mallesh Bommanahal

Si vous avez récemment entrepris la tâche ardue d’obtenir une assurance et que vous avez du mal à choisir la bonne politique, vous n’êtes certainement pas seul. COVID-19 nous a tous rendus conscients de leur santé. Pour se protéger financièrement, davantage de personnes ont acheté une assurance maladie et vie, ce qui a entraîné une croissance sans précédent des primes collectées par les compagnies d’assurance de 16% en glissement annuel au cours des six premiers mois de FY21. Les sociétés axées sur l’assurance maladie individuelle comme Star Health et United India ont enregistré une croissance de 45%. Mais comme les gens prêtaient attention à leurs régimes d’assurance maladie, il était difficile de décider laquelle des 32 compagnies d’assurance choisir comme partenaire de financement de la santé.

Bien que vous puissiez facilement prendre la décision d’acheter le meilleur gadget ou forfait de voyage pour vous-même en ligne, sur la base des nombreuses informations disponibles sur Internet, il n’en va pas de même pour une police d’assurance santé, propriété ou véhicule. Les conditions d’assurance sont compliquées, le paiement est lent et les offres sont difficiles à comprendre. De plus, l’accessibilité de l’Assureur pour les réclamations et les réclamations est le moment de réalité pour lequel vous aimeriez vraiment optimiser.

Pour de nombreux assurés, l’expérience au moment de la réclamation est stressante et décevante. Pour briser un mythe ici, contrairement à la croyance populaire, presque toutes les compagnies d’assurance placent le paiement transparent des sinistres en tête de leurs priorités. Par conséquent, la plupart des assureurs ont agi rapidement pour faciliter les réclamations à partir de leur application mobile, seulement 20% de ces réclamations ont été réglées de manière purement numérique.

Même avec un canal de communication directe avec leurs clients, les assureurs sont incapables de résoudre des problèmes tels que la documentation incomplète, les erreurs de retenues de paiement et de règlement dans un délai de 2 à 5 jours. L’assureur que vous devez choisir est celui qui utilise l’intelligence artificielle et les technologies numériques modernes pour résoudre les problèmes ci-dessus et offrir une meilleure expérience de règlement des sinistres en plus de l’expérience d’achat en ligne.

L’automatisation activée par l’IA est la solution

Les plates-formes de chatbot alimentées par l’IA peuvent répondre à toutes les requêtes des clients 24 × 7, sans temps d’attente et autant de fois que nécessaire sans être impoli. Bien que chaque entreprise propose des chatbots, peu d’entreprises utilisent les plates-formes de pointe modernes capables de répondre objectivement aux requêtes comme le ferait un responsable du support client. Si vous n’aimez pas les petites touches de votre téléphone, des assureurs comme HDFC ERGO et Bajaj Allianz ont introduit des assistants vocaux basés sur Alexa. De plus, les assureurs proposent gratuitement une télé-consultation pour faciliter les soins de santé à domicile. Il est maintenant possible de soulever toutes vos réclamations dans le confort de votre domicile.

Reliance Jio a récemment dévoilé son assistant d’appel vidéo AI pour le support client. Ces robots vidéo alimentés par l’IA sont pour la plupart dans la phase initiale de développement et devraient révolutionner le support client en donnant une touche humaine aux réponses automatisées disponibles 24h / 24 et 7j / 7. Avec des startups comme Rephrase.AI convertissant des chatbots textuels en chatbots vidéo, l’expérience client est en passe de devenir beaucoup plus pratique avec l’interaction vocale.

Après tout, une personne qui répond à vos requêtes par chat vidéo se sent plus personnalisée que de parler à un chatbot, même si vous savez qu’il s’agit d’un robot vidéo. Ce n’est qu’une question de temps avant que M. Bachchan (son deepfake) ne participe à un appel vidéo avec vous pour discuter de vos besoins en matière d’assurance et tirer parti de ses talents d’acteur pour rendre ces excuses beaucoup plus authentiques.

L’automatisation apporte précision et garantit la transparence

En cas de réclamations d’assurance automobile, AI peut effectuer une évaluation automatisée des dommages, sélectionner les pièces de rechange nécessaires pour la réparation et fournir une évaluation assez précise du montant de la réclamation en quelques secondes. Ceci, à son tour, accélère le processus d’approbation des réclamations car aucune inspection physique n’est requise. Ainsi, vous pouvez reprendre la route plus tôt que jamais sans trop de tracas. Certaines entreprises offrent un paiement immédiat des réclamations avant même que les réparations ne soient entreprises, ce qui vous aide à décider et à optimiser les meilleures corrections pour votre voiture. Les détails de la réclamation peuvent être expliqués en termes faciles à comprendre à l’aide de la technologie de génération de langage naturel pour mieux interagir avec le client.

Des assureurs comme ICICI Lombard et Bajaj Allianz ont lancé InstaSpect et MOTS, leurs services respectifs d’évaluation des dommages basés sur l’IA pour le renouvellement instantané des polices d’assurance automobile. En téléchargeant simplement des photos de votre véhicule, vous pouvez obtenir des polices d’assurance émises ou renouvelées plus rapidement que jamais.

En cas d’assurance maladie, de questions sur la documentation manquante, les directives de traitement, des coûts inutiles peuvent être soulevés auprès des hôpitaux ou des clients dès le départ sur l’application ou le portail, afin d’éviter de multiples échanges aller-retour. Il n’y a aucune raison pour que la réclamation faite pour le même traitement dans le même hôpital nécessite plus de 3 heures, alors qu’IA peut le faire en 3 secondes. En Inde, des assureurs comme ICICI Lombard, Bajaj Allianz, Aditya Birla Health, etc. ont déjà mis en œuvre le règlement des réclamations AI.

De plus, le client peut parler à un robot-conseiller pour obtenir des éclaircissements lorsque seule une partie du montant réclamé est payée par l’assureur. Après tout, les clients achètent la «promesse» des assureurs qu’ils paieront lorsque le moment de la réalité arrivera. Cette foi ne peut être bâtie que par une communication bidirectionnelle compatissante, ce qui sera à son tour la raison pour laquelle vous restez avec cet assureur et renouvelez vos polices. Personne ne veut voir un document d’une page rempli de jargon, alors que l’argent est le sujet de discussion.

Combler le fossé payeur-fournisseur-client

De nombreux assureurs adoptent rapidement l’automatisation basée sur l’IA plutôt que le traitement manuel, car elle réduit considérablement le temps nécessaire pour répondre à un client de plus de 4 heures à 45 minutes. Au fur et à mesure que les assureurs optimisent leurs systèmes et ajoutent l’IA pour la prise de décision en matière de réclamation, cela devrait se réduire à seulement 5 minutes. L’IA n’a jamais une mauvaise journée, ses décisions sont cohérentes et elle garantit en outre des calculs transparents de paiement des réclamations pour éviter les tracas aux clients. Une compagnie d’assurance à la pointe de la technologie pourra réduire les fuites dues à la fraude, au traitement incorrect du tarif hospitalier, etc., puis vous offrir une économie sur les primes pour une police comparable.

(L’auteur est co-fondateur et PDG, i3 systems)

