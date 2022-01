Acheter une maison devient le plus abordable en une décennie

Rajani Sinha, économiste en chef et directeur national (recherche), Knight Frank India a déclaré que si les prix de l’immobilier ont baissé au cours des dernières années, les taux d’intérêt record depuis le début de la pandémie sont le principal contributeur à l’amélioration de l’abordabilité.

La capacité des Indiens à acheter une maison s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie, avec un rapport entre les mensualités équivalentes (EMI) et le revenu dans sept des huit premières villes indiennes, inférieur à 30 %, à la fin de 2021. Les banques préfèrent l’indice d’abordabilité être inférieur à 40 %, car il indique une meilleure durée de service des prêts immobiliers.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers historiquement bas, autour de 6,5 %, l’augmentation des revenus des ménages et la baisse des prix de l’immobilier stagnante ont contribué à l’amélioration de l’indice d’accessibilité.

Mumbai – le marché immobilier le plus cher du pays a vu l’indice d’accessibilité passer de 93% en 2010 à 53% en 2021. Cependant, il reste toujours au-dessus de la référence de 40%, restant inabordable pour beaucoup de posséder une maison. La ville la plus abordable pour acheter une maison est Ahmedabad, où le ratio EMI/revenu a diminué de moitié, passant de 46 % à 20 % en 2010. Elle est suivie par Pune qui est à 24 % contre 39 % en 2010.

L’indice d’accessibilité dans la RCN est de 28% à la fin de 2021 contre 53% en 2010. Le hub technologique de Bengaluru a également connu une amélioration avec un indice d’accessibilité à 26% contre 48% en 2010.

Les huit principales villes sont Mumbai, NCR, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, Kolkata et Ahmedabad.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Malgré les perturbations causées par la pandémie, la dynamique des ventes résidentielles a augmenté sur les huit marchés clés du pays en raison d’une pléthore de stimulants de la demande tels que les taux de prêt immobilier les plus bas, le gouvernement sops et changement d’attitude.

Les sentiments restent forts et devraient continuer à soutenir les volumes de marché à court terme. Alors que les préférences des acheteurs étaient biaisées vers un inventaire prêt, les développeurs établis avec un dossier d’exécution solide trouvent de plus en plus un marché pour leur inventaire en cours de construction.

Les prix résidentiels sont restés stables ou ont enregistré une croissance marginale dans sept des huit villes au cours de l’année. Les maisons dont le prix dépasse Rs 50 lakh constituaient environ 58% des ventes globales entre juillet et décembre 2021.

À Mumbai, les prix étaient à 6 885 Rs par pied carré, en hausse de 1 % par rapport à l’année dernière, tandis que le marché NCR a connu une correction de 1 % au cours de la même période à 4 203 Rs par pied carré. Bangalore a augmenté de 4 % à Rs. 5 150 par pied carré sur 2020.

Certes, l’amélioration de l’abordabilité associée à plusieurs stimulants de la demande comme les réductions des droits de timbre, la baisse des taux d’intérêt et la volonté des acheteurs de posséder une maison ont conduit à de bonnes ventes résidentielles en 2021. Les ventes de logements ont augmenté de 51% pour atteindre 2 32903 unités à travers les huit premières villes du pays par rapport à 2020. Les lancements de maisons neuves ont également connu une augmentation significative de 58 % en glissement annuel avec l’ajout de 2 32 382 unités en 2021.

Le stock d’unités résidentielles invendu s’est établi à 4 37 237 unités à plat par rapport à 2020, mais en baisse de 2% par rapport aux niveaux de 2019 de 4 45 836 unités. Cependant, le stock d’invendus représente le tiers de celui de 2013, alors qu’il s’élevait à 6 91 300 unités. Le trimestre de vente (QTS) s’élève à 10 trimestres pour l’année, restant stable par rapport à 2020, mais légèrement supérieur à 2019 où il s’élevait à 8,9 trimestres. QTS est le nombre de trimestres nécessaires pour épuiser l’inventaire invendu existant sur le marché. Le stock d’invendus existant est divisé par la vitesse de vente moyenne des huit trimestres précédents afin d’obtenir le nombre QTS pour ce trimestre particulier.

