Acheter une PlayStation 5 ne devrait pas être aussi difficile Sony

Les stocks PS5 ou leur absence est un problème mondial. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le réapprovisionnement de PlayStation 5 India, oh quel grand mystère de notre époque.

Si je devais vous dire, j’ai réussi à «ajouter au panier» à la fois la PS5 et son édition numérique lors des précommandes très attendues du 17 mai 2021 (séparément bien sûr puisque vous ne pouvez commander qu’une seule unité en utilisant une seule compte à ce stade) vous pourriez même ne pas me croire. C’est à quel point les choses sont mauvaises pour cette licorne d’une console en Inde. Si vous me croyez et si vous êtes en ligne aussi, vous seriez tellement jaloux (oui, gardons cela réel, d’accord?). Mais ensuite, je continuerais et vous disais que je ne pouvais pas précommander avec succès l’une ou l’autre console malgré ce qui pourrait sembler être une sorte de garantie tacite: après tout, j’ai ajouté au panier, n’est-ce pas? Je peux déjà sentir votre foi en l’humanité restaurée. Nous, cher joueur, sommes dans le même bateau.

Pour être tout à fait juste, ce n’était pas l’un de ces cas où un portail d’achat en ligne m’a donné une chance sur la lune en réservant une PS5 pour moi, en prenant mon argent et en l’annulant plus tard (c’est vrai Reliance Digital, je vous regarde ici mais alors même d’autres comme Flipkart l’ont fait, cela semble être une tendance). Dans mon cas (et je tiens à le répéter, ce n’est pas non plus un cas ponctuel), je ne pouvais pas vraiment vérifier le (s) produit (s) au-delà de la page de la passerelle de paiement. La chose ne me permettra pas d’effectuer un paiement pour la simple raison que nous étions trop nombreux à faire la queue et, sans surprise, le portail n’a pas réussi à faire face au trafic intense. Je ne sais pas combien ont pu passer, mais je ne pouvais pas et juste comme ça, la PS5 était «épuisée». Si vous ne l’avez pas déjà deviné, le portail en question était la boutique en ligne officielle de Sony – ShopAtSC.com.

Lire aussi | Sony clarifie les choses sur les futures précommandes de PlayStation 5 India et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fans de PS5

Si vous vous demandez pourquoi «ShopAtSC.com», eh bien, il semble que le portail était la priorité absolue de Sony pour répondre à la demande de l’Inde pour tout ce qui concerne la PS5, du moins dans cette série de ventes. Financial Express Online s’est entretenu avec plusieurs fournisseurs hors ligne et a constaté que, dans l’intervalle, davantage de stocks sont attendus en juin. ShopAtSC.com était également votre seule option pour obtenir la PS5 Digital Edition, ce qui a été confirmé beaucoup plus tard par Sony (à l’époque, il était presque clair que ce serait le cas) et cela se limitait également à sa FAQ. page. Quoi qu’il en soit, en passant par le passé, j’avais peu d’espoir de Flipkart, d’Amazon et de la multitude d’autres sites Web comme Games The Shop (dont le site Web a eu le don de devenir dingue une bonne demi-heure avant un événement de cette ampleur) et Chroma (dont le site Web, pour une raison quelconque, montrait une option d’achat immédiat et une livraison le 30 mai pour la PS5, même des heures après une rupture de stock). En outre, tous ces sites Web – appelés sites Web de commerce électronique – auraient eu peu de clarté sur l’expédition en raison des restrictions de verrouillage dans de nombreuses régions de l’Inde, tandis que Sony commencera à expédier à partir du 24 mai en fonction de votre emplacement exact.

Les deuxièmes réapprovisionnements de PS5 de Sony font face à un double coup dur de la demande croissante et de la pandémie qui fait rage. Plusieurs rapports suggèrent que la PS5 aurait été mise en vente plus tôt, mais ces plans ont été repoussés en raison de la flambée des cas de coronavirus à travers le pays. Quant à la demande refoulée, je ne peux pas dire qu’elle était totalement inattendue puisque Sony n’a lancé la console en Inde qu’en janvier de cette année (un peu comme la PS4 qui a également eu un lancement similaire en Inde retardé) et son édition numérique arrive six mois après le lancement mondial. début. Le silence glacial de Sony n’aide pas non plus son cas. Microsoft en a évidemment été le plus grand bénéficiaire et même si sa série X concurrente est également très difficile à trouver, au moins la disponibilité de la série S a été solide – étant donné le scénario – et associée au Xbox Game Pass, elle est devenue une option convaincante pour beaucoup à un moment où la demande de console est à un niveau record.

Lire aussi | La PlayStation 5 a rencontré un enthousiasme “ sans précédent ” en Inde, Sony annonce la deuxième phase de précommande en cours

Pour la défense de Sony, les stocks PS5 ou leur absence sont un problème mondial et il ne peut pas faire grand-chose contre les scalpers et les sites de scalpers, mais l’achat d’une PlayStation 5 ne devrait pas être si difficile. C’est une chose de ne pas commenter les rumeurs (dont certaines sont également étayées par l’expérience réelle des acheteurs), c’est une autre chose de ne rien dire du tout et avec cela je veux dire, même si nous sommes en 2021 et qu’il y a un important – et très vocal – communauté de joueurs attendant impatiemment de mettre la main sur une toute nouvelle PS5, Sony semble coincé dans le passé. Il n’y a pas de stratégie claire, du moins aucune qui soit communiquée «activement». Sony ne vous dit pas le nombre d’unités qu’il met en vente (en Inde comme ailleurs), mais le moins qu’il puisse faire est de vous dire quand les précommandes sont attendues. ShopAtSC.com a été mis à jour maintenant, ne laissant aucun indice que la PS5 était disponible en précommande plus tôt dans la journée. La poignée Twitter de PlayStation India ne fait aucune mention éphémère de précommandes (c’était la dernière fois).

Quoi qu’il en soit, les médias sociaux sont en effervescence avec les joueurs indiens qui parlent de la PS5, c’est en fait l’un de ces rares cas où les fabricants du produit n’ont même pas besoin de bouger un doigt et il parlera de lui-même et stimulera les ventes. C’est à quel point la PlayStation 5 est brillante. En Inde comme ailleurs. Si seulement, Sony pensait aussi faire partie de ces conversations.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.